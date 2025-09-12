„Am avut penalty!” Costel Gâlcă, convins că Rapid merita victoria la Cluj: „Păcat pentru jucători”

U Cluj - Rapid 0-0. Costel Gâlcă (53 de ani) a tras primele concluzii după remiza de pe Cluj Arena.

Giuleștenii au cerut două penalty-uri, în minutul 88, primul pentru un fault la care „centralul” a acordat lovitură liberă, iar al doilea pentru un henț la faza următoare.

Rapid a plecat cu un punct de la Cluj și rămâne pe locul 2 în Liga 1, fiind neînvinsă după 9 partide.

U Cluj - Rapid 0-0 . Costel Gâlcă: „Am avut penalty!”

Gâlcă consideră că Rapid merita victoria pentru jocul prestat.

„Meciul, în general, a fost foarte echilibrat, dar noi am avut ocaziile mai clare. După părerea mea, ce am văzut pe imagini, am avut și un penalty! Păcat pentru că jucătorii mei astăzi au avut o atitudine foarte bună, au stat foarte bine în teren și n-am putut să luăm cele trei puncte.

Mi-a plăcut atitudinea lor, personalitatea lor în unele momente, pentru că știam că meciul nu o să fie ușor și au gestionat foarte bine aceste momente. Și de aceea spun că trebuia să câștigăm acest meci.

Echipa noastră a crescut mult în ultimele două meciuri, cu multă personalitate, cum am spus înainte, și cred că trebuia să avem cu patru puncte mai mult în acest moment.

Din punctul meu de vedere, mai avem nevoie de un mijlocaș, de un atacant, am spus-o și o să o repet”, a spus Costel Gâlcă, după meci, la Digi Sport.

