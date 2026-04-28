Diagnostic dur primit de Petrila Rapid a confirmat ce e mai rău, după accidentarea atacantului din meciul cu Dinamo +35 foto
Claudiu Petrila, scos pe brațe în meciul cu Dinamo/ Foto: Facebook @Rapid
Superliga

Diagnostic dur primit de Petrila Rapid a confirmat ce e mai rău, după accidentarea atacantului din meciul cu Dinamo

alt-text Publicat: 28.04.2026, ora 17:43
alt-text Actualizat: 28.04.2026, ora 18:24
  • DINAMO - RAPID 3-1. Claudiu Petrila (25 de ani), jucătorul giuleștenilor, a primit un diagnostic dur, după accidentarea suferită în derby-ul de pe Arena Națională.

Petrila a fost nevoit să părăsească terenul în minutul 81 al meciului de pe Arena Națională, în urma unui duel cu Kennedy Boateng.

Atacantul Rapidului a dus mâna în spatele coapsei și a urlat de durere.

Claudiu Petrila va fi indisponibil până la finalul sezonului

Fotbalistul echipei antrenate de Constantin Gâlcă a primit îngrijiri medicale, fiind scos pe brațe de pe gazon, iar pe bancă a început să plângă în hohote.

Claudiu Petrila s-a accidentat în timpul meciului Dinamo - Rapid 3-2. Foto: Captură Prima Sport
Claudiu Petrila s-a accidentat în timpul meciului Dinamo - Rapid 3-2. Foto: Captură Prima Sport

Claudiu Petrila s-a accidentat în timpul meciului Dinamo - Rapid 3-2. Foto: Captură Prima Sport Claudiu Petrila s-a accidentat în timpul meciului Dinamo - Rapid 3-2. Foto: Captură Prima Sport Claudiu Petrila s-a accidentat în timpul meciului Dinamo - Rapid 3-2. Foto: Captură Prima Sport Claudiu Petrila s-a accidentat în timpul meciului Dinamo - Rapid 3-2. Foto: Captură Prima Sport Claudiu Petrila s-a accidentat în timpul meciului Dinamo - Rapid 3-2. Foto: Captură Prima Sport
labels.photo-gallery

La două zile de la eșecul de duminică, Rapid a emis un comunicat în care a anunțat că Petrila a suferit o leziune musculară și nu va mai putea evolua în acest sezon.

„Buletin medical! Accidentat în meciul cu Dinamo, Claudiu Petrila a efectuat o serie de investigații, în urma cărora s-a constatat că a suferit o leziune musculară.

Din păcate, Claudiu nu va mai fi disponibil în acest sezon, iar durata estimativă a recuperării va fi stabilită în perioada următoare.

Îi dorim multă sănătate și recuperare rapidă”, se arată în comunicatul Rapidului de pe rețelele de socializare ale clubului.

Dinamo - Rapid Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro (2).jpg
Dinamo - Rapid Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro (2).jpg

Dinamo - Rapid Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro (1).jpg Dinamo - Rapid Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro (2).jpg Dinamo - Rapid Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro (3).jpg Dinamo - Rapid Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro (4).jpg Dinamo - Rapid Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro (5).jpg
labels.photo-gallery

Până la finalul stagiunii, Rapid mai are de jucat patru meciuri în play-off, după cum urmează:

  • CFR Cluj (A)
  • U Cluj (D)
  • FC Argeș (D)
  • U Craiova (A)
36 de meciuri
a jucat Petrila în acest sezon pentru Rapid: a marcat de 5 ori și a oferit 11 pase decisive

Clasamentul în play-off

LocEchipăMeciuriPuncte
1U Cluj639
2U Craiova539
3CFR Cluj637*
4Dinamo634
5Rapid632
6FC Argeș530

*beneficiază de rotunjire

Infantino se crede Trump Reacția autorităților din Canada, după ce FIFA a cerut securitate ca pentru președintele SUA cu ocazia congresului anual
Infantino se crede Trump Reacția autorităților din Canada, după ce FIFA a cerut securitate ca pentru președintele SUA cu ocazia congresului anual
Accidentare gravă înainte de CM 2026 Fiul lui Zinedine Zidane a suferit fracturi la maxilar și bărbie » Ce s-a întâmplat
Accidentare gravă înainte de CM 2026 Fiul lui Zinedine Zidane a suferit fracturi la maxilar și bărbie » Ce s-a întâmplat

INTERVIU. Cândva unul dintre cei mai influenți lideri PSD, sociologul Alin Teodorescu vorbește despre miza reală din spatele moțiunii de cenzură, dar și ce ar putea face Nicușor Dan: „Dar nu oricine este Traian Băsescu…”
INTERVIU. Cândva unul dintre cei mai influenți lideri PSD, sociologul Alin Teodorescu vorbește despre miza reală din spatele moțiunii de cenzură, dar și ce ar putea face Nicușor Dan: „Dar nu oricine este Traian Băsescu…”
PSG - Bayern, meci fabulos 9 goluri marcate în prima semifinală a Ligii Campionilor!
PSG - Bayern, meci fabulos9 goluri marcate &icirc;n prima semifinală a Ligii Campionilor!
Cum îl convinge Becali pe Elias Basarab Panduru, despre revenirea lui Charalambous la FCSB: „Îți spun și de ce cred asta”
Cum îl convinge Becali pe Elias  Basarab Panduru , despre revenirea lui Charalambous la FCSB: „Îți spun și de ce cred asta”
Bijuteria de 100 de milioane € prinde contur FOTO. Detalii de ultimă oră despre noua arenă din România: „Șantierul este în plină activitate”
 Bijuteria de 100 de milioane € prinde contur FOTO. Detalii de ultimă oră despre noua arenă din România:  „Șantierul este în plină activitate”
Vine noul autocar FOTO. FCSB va avea noua achiziție de 650.000 de euro în finalul acestui sezon. Ce fotografie a postat clubul cu autocarul
Vine noul autocar FOTO. FCSB va avea noua achiziție de 650.000 de euro în finalul acestui sezon. Ce fotografie a postat clubul cu autocarul
PSF, 100% eficiență Un meci de atac perfect al campioanei Europei în fața lui Bayern. „Știu de câte goluri avem nevoie să ne calificăm!”
Stadion pentru fotbalul feminin Clubul care pregătește o arenă specială, lângă cea dedicată bărbaților: „Nu am crezut că s-ar face așa ceva”
Vești bune pentru Steaua  Ministrul Apărării, noi detalii despre promovarea „militarilor” în Liga 1: „Am ridicat bariera. Atunci este prima ședință”
„Jocul secolului” Vedetele fotbalului, vrăjite de PSG - Bayern 5-4. Thierry Henry: „Înnebunești! N-a fost asta? Nu-mi pasă!”
Cristian Geambașu: Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei
Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă
Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?
Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar
Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?
Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine
Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?
Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!
Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1
Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!
Dan Udrea: Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România
Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului
Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc
Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan
Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?
„Mi-am revăzut băieții” VIDEO. Ce a declarat Elias Charalambous la revenirea în România: „FCSB va fi mereu prima opțiune pentru mine”
„Mi-am revăzut băieții”  VIDEO. Ce a declarat Elias Charalambous la revenirea în România: „FCSB va fi mereu prima opțiune pentru mine” 
„Ar putea veni foarte bine la FCSB” Ce rival vede Victor Pițurcă potrivit să preia campioana
„Ar putea veni foarte bine la FCSB” Ce rival vede Victor Pițurcă potrivit să preia campioana
Bărbosu nu e suspendată! Avocatul gimnastei infirmă informația că medaliata olimpică a primit o suspendare de 2 ani pentru dopaj. Surse TAS: „E acuzată!”
Bărbosu nu e suspendată! Avocatul gimnastei infirmă informația că medaliata olimpică a primit o suspendare de 2 ani pentru dopaj. Surse TAS: „E acuzată!”
BREAKING | Călătoria cu metroul nu se mai scumpește de la 1 mai. Ministrul Transporturilor cere Metrorex un plan de reducere a cheltuielilor. Când ar urma să crească tarifele
BREAKING | Călătoria cu metroul nu se mai scumpește de la 1 mai. Ministrul Transporturilor cere Metrorex un plan de reducere a cheltuielilor. Când ar urma să crească tarifele

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
