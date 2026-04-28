Diagnostic dur primit de Petrila Rapid a confirmat ce e mai rău, după accidentarea atacantului din meciul cu Dinamo

Claudiu Petrila (25 de ani), jucătorul giuleștenilor, a primit un diagnostic dur, după accidentarea suferită în derby-ul de pe Arena Națională.
Petrila a fost nevoit să părăsească terenul în minutul 81 al meciului de pe Arena Națională, în urma unui duel cu Kennedy Boateng.
Atacantul Rapidului a dus mâna în spatele coapsei și a urlat de durere.
Claudiu Petrila va fi indisponibil până la finalul sezonului
Fotbalistul echipei antrenate de Constantin Gâlcă a primit îngrijiri medicale, fiind scos pe brațe de pe gazon, iar pe bancă a început să plângă în hohote.
Galerie foto (35 imagini)
La două zile de la eșecul de duminică, Rapid a emis un comunicat în care a anunțat că Petrila a suferit o leziune musculară și nu va mai putea evolua în acest sezon.
„Buletin medical! Accidentat în meciul cu Dinamo, Claudiu Petrila a efectuat o serie de investigații, în urma cărora s-a constatat că a suferit o leziune musculară.
Din păcate, Claudiu nu va mai fi disponibil în acest sezon, iar durata estimativă a recuperării va fi stabilită în perioada următoare.
Îi dorim multă sănătate și recuperare rapidă”, se arată în comunicatul Rapidului de pe rețelele de socializare ale clubului.
Galerie foto (52 imagini)
Până la finalul stagiunii, Rapid mai are de jucat patru meciuri în play-off, după cum urmează:
- CFR Cluj (A)
- U Cluj (D)
- FC Argeș (D)
- U Craiova (A)
Clasamentul în play-off
|Loc
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1
|U Cluj
|6
|39
|2
|U Craiova
|5
|39
|3
|CFR Cluj
|6
|37*
|4
|Dinamo
|6
|34
|5
|Rapid
|6
|32
|6
|FC Argeș
|5
|30
*beneficiază de rotunjire