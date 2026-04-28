Diagnostic dur primit de Petrila Rapid a confirmat ce e mai rău, după accidentarea atacantului din meciul cu Dinamo

DINAMO - RAPID 3-1. Claudiu Petrila (25 de ani), jucătorul giuleștenilor, a primit un diagnostic dur, după accidentarea suferită în derby-ul de pe Arena Națională.

Petrila a fost nevoit să părăsească terenul în minutul 81 al meciului de pe Arena Națională, în urma unui duel cu Kennedy Boateng.

Atacantul Rapidului a dus mâna în spatele coapsei și a urlat de durere.

Claudiu Petrila va fi indisponibil până la finalul sezonului

Fotbalistul echipei antrenate de Constantin Gâlcă a primit îngrijiri medicale, fiind scos pe brațe de pe gazon, iar pe bancă a început să plângă în hohote.

La două zile de la eșecul de duminică, Rapid a emis un comunicat în care a anunțat că Petrila a suferit o leziune musculară și nu va mai putea evolua în acest sezon.

„Buletin medical! Accidentat în meciul cu Dinamo, Claudiu Petrila a efectuat o serie de investigații, în urma cărora s-a constatat că a suferit o leziune musculară.

Din păcate, Claudiu nu va mai fi disponibil în acest sezon, iar durata estimativă a recuperării va fi stabilită în perioada următoare.

Îi dorim multă sănătate și recuperare rapidă”, se arată în comunicatul Rapidului de pe rețelele de socializare ale clubului.

Până la finalul stagiunii, Rapid mai are de jucat patru meciuri în play-off, după cum urmează:

CFR Cluj (A)

U Cluj (D)

FC Argeș (D)

U Craiova (A)

36 de meciuri a jucat Petrila în acest sezon pentru Rapid: a marcat de 5 ori și a oferit 11 pase decisive

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Cluj 6 39 2 U Craiova 5 39 3 CFR Cluj 6 37* 4 Dinamo 6 34 5 Rapid 6 32 6 FC Argeș 5 30

*beneficiază de rotunjire

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport