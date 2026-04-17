alt-text Publicat: 17.04.2026, ora 15:06
alt-text Actualizat: 17.04.2026, ora 15:06
  • Rapid București a venit cu noi informații despre situația medicală a lui Cătălin Vulturar (22 de ani).

Mijlocașul giuleștenilor a suferit o accidentare în partida cu U Cluj, scor 1-2, iar acesta ar putea rata o bună parte din finalul acestui sezon.

Cătălin Vulturar a fost operat la umăr

În urma investigațiilor din urmă cu o săptămână, diagnosticul primit de Vulturar a fost „disjuncție acromio-claviculară”, iar acum acesta a trecut și de intervenția chirurgicală.

„Cătălin Vulturar a trecut ieri printr-o intervenție chirurgicală la umărul drept, realizată de Dr. Andrei Popescu, la Spitalul Metropolitan București.

Primul pas a fost făcut, iar de acum începe recuperarea.

Suntem alături de tine, Cătă! Recuperare rapidă!”, a transmis Rapid, pe pagina oficială de Facebook.

Ce reprezintă diagnosticul lui Vulturar, potrivit kinetic.ro:

  • Disjuncția acromio-claviculară este o leziune care afectează articulația dintre claviculă și acromion, o parte a scapulei (omoplatului). Această articulație joacă un rol important în mișcarea și stabilitatea umărului. Disjuncția acromio-claviculară apare când ligamentele ce susțin această articulație sunt întinse, parțial rupte sau complet rupte, de obicei, în urma unei căzături directe pe umăr sau a unui impact puternic.

În acest sezon, Vulturar a jucat 25 de meciuri în tricoul Rapidului, reușind să înscrie două goluri.

Meciurile rămase pentru Rapid în acest sezon

  • Universitatea Craiova - Rapid, 19 aprilie, 21:00
  • Dinamo - Rapid, 25 aprilie
  • Rapid - CFR Cluj, 2 mai
  • U Cluj - Rapid, 9 mai
  • FC Argeș - Rapid, 16 mai
  • Rapid - Universitatea Craiova, 23 mai

rapid bucuresti accidentare stare de sanatate catalin vulturar
