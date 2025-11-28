„Am avut emoții” Rapid a marcat 4 goluri cu Csikszereda, dar Gâlcă este îngrijorat: „Nu avem nicio scuză”

- Rapid - Csikszereda 4-1. Constantin Gâlcă (53 de ani) a fost nemulțumit de jocul echipei sale, deși giuleștenii au câștigat la o diferență de trei goluri.
- Tehnicianul a identificat punctele slabe din jocul „alb-vișiniilor”.
Rapid a risipit emoțiile în ultimele 10 minute ale partidei, când Claudiu Petrila și Cristi Manea au stabilit scorul final.
Rapid - Csikszereda 4-1. Costel Gâlcă, îngrijorat de jocul giuleștenilor: „Nu avem nicio scuză”
În ciuda victoriei care asigură menținerea giuleștenilor pe prima poziție, Constantin Gâlcă era îngrijorat de jocul echipei.
Tehnicianul celor de la Rapid crede că echipa a irosit prea multe ocazii înainte de a tranșa soarta partidei.
„Îngrijorat pentru că puteam să decidem mult mai repede meciul, pentru că am avut șanse mari, aveam spații foarte mari, dar nu a fost să fie și am avut ceva emoții”, a spus Costel Gâlcă, la Digi Sport.
Întrebat dacă vremea le-a creat probleme celor de la Rapid, Gâlcă a evaluat starea gazonului:
„Terenul n-a fost rău, a arătat bine. Puteai să joci foarte repede. Înțeleg că, câteodată, alunecai, dar terenul a fost bun pentru fotbal și nu avem nicio scuză.
Deciziile pe care le-am luat în unele momente n-au fost cele adecvate”.
Era un meci foarte important. Trebuia să câștigăm ca să fim siguri că o să rămânem pe primul loc și după etapa asta. Claudiu Petrila, extremă Rapid
Constantin Gâlcă: „Vom încerca să facem schimbări”
Antrenorul celor de la Rapid a anunțat mai multe schimbări în efectivul pentru meciul din Cupa României, contra celor de la FC Argeș.
„V-am spus că vine și Cupa și vom încerca să facem ceva schimbări, dar cu ideea de a duce o echipă cu dorința să câștige acest meci pentru că e unul important pentru noi”, a spus Costel Gâlcă.
Trebuie să câștigăm (n.r. - meciul cu FC Argeș) pentru că avem un obiectiv și câștigarea Cupei. Continuăm să jucăm pe ambele fronturi. Marian Aioani, portar Rapid
Rapid va juca cu FC Argeș marți, 2 decembrie, de la ora 19:30, la Mioveni, în etapa #2 din faza grupelor Cupei României.
Clasamentul în Liga 1
|Poziția
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|Rapid
|18
|38
|2
|FC Botoșani
|17
|33
|3
|U Craiova
|17
|32
|4
|Dinamo
|17
|31
|5
|FC Argeș
|17
|27
|6
|Farul Constanța
|17
|26
|7
|Oțelul Galați
|17
|24
|8
|U Cluj
|17
|23
|9
|UTA Arad
|17
|22
|10
|FCSB
|17
|21
|11
|CFR Cluj
|17
|19
|12
|Unirea Slobozia
|17
|18
|13
|Petrolul Ploiești
|17
|16
|14
|Csikszereda
|18
|16
|15
|Hermannstadt
|17
|12
|16
|Metaloglobus București
|17
|8