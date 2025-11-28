„Am avut emoții” Rapid a marcat 4 goluri cu Csikszereda, dar Gâlcă este îngrijorat: „Nu avem nicio scuză”

Rapid - Csikszereda 4-1. Constantin Gâlcă (53 de ani) a fost nemulțumit de jocul echipei sale, deși giuleștenii au câștigat la o diferență de trei goluri.

Tehnicianul a identificat punctele slabe din jocul „alb-vișiniilor”.

Rapid a risipit emoțiile în ultimele 10 minute ale partidei, când Claudiu Petrila și Cristi Manea au stabilit scorul final.

Rapid - Csikszereda 4-1 . Costel Gâlcă, îngrijorat de jocul giuleștenilor: „Nu avem nicio scuză”

În ciuda victoriei care asigură menținerea giuleștenilor pe prima poziție, Constantin Gâlcă era îngrijorat de jocul echipei.

Tehnicianul celor de la Rapid crede că echipa a irosit prea multe ocazii înainte de a tranșa soarta partidei.

„Îngrijorat pentru că puteam să decidem mult mai repede meciul, pentru că am avut șanse mari, aveam spații foarte mari, dar nu a fost să fie și am avut ceva emoții”, a spus Costel Gâlcă, la Digi Sport.

Întrebat dacă vremea le-a creat probleme celor de la Rapid, Gâlcă a evaluat starea gazonului:

„Terenul n-a fost rău, a arătat bine. Puteai să joci foarte repede. Înțeleg că, câteodată, alunecai, dar terenul a fost bun pentru fotbal și nu avem nicio scuză.

Deciziile pe care le-am luat în unele momente n-au fost cele adecvate”.

Era un meci foarte important. Trebuia să câștigăm ca să fim siguri că o să rămânem pe primul loc și după etapa asta. Claudiu Petrila, extremă Rapid

Constantin Gâlcă: „Vom încerca să facem schimbări”

Antrenorul celor de la Rapid a anunțat mai multe schimbări în efectivul pentru meciul din Cupa României, contra celor de la FC Argeș.

„V-am spus că vine și Cupa și vom încerca să facem ceva schimbări , dar cu ideea de a duce o echipă cu dorința să câștige acest meci pentru că e unul important pentru noi”, a spus Costel Gâlcă.

Trebuie să câștigăm (n.r. - meciul cu FC Argeș) pentru că avem un obiectiv și câștigarea Cupei. Continuăm să jucăm pe ambele fronturi. Marian Aioani, portar Rapid

Rapid va juca cu FC Argeș marți, 2 decembrie, de la ora 19:30, la Mioveni, în etapa #2 din faza grupelor Cupei României.

Clasamentul în Liga 1

Poziția Echipa Meciuri Puncte 1 Rapid 18 38 2 FC Botoșani 17 33 3 U Craiova 17 32 4 Dinamo 17 31 5 FC Argeș 17 27 6 Farul Constanța 17 26 7 Oțelul Galați 17 24 8 U Cluj 17 23 9 UTA Arad 17 22 10 FCSB 17 21 11 CFR Cluj 17 19 12 Unirea Slobozia 17 18 13 Petrolul Ploiești 17 16 14 Csikszereda 18 16 15 Hermannstadt 17 12 16 Metaloglobus București 17 8

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport