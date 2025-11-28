Veron, interzis 6 luni! VIDEO. Au refuzat să salute campioana și au fost pedepsiți aspru! Imaginile au făcut înconjurul lumii
Juan Sebastian Veron/ Foto: IMAGO
Veron, interzis 6 luni! VIDEO. Au refuzat să salute campioana și au fost pedepsiți aspru! Imaginile au făcut înconjurul lumii

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 28.11.2025, ora 17:08
alt-text Actualizat: 28.11.2025, ora 17:25
  • Juan Sebastian Veron (50 de ani), președintele echipei Estudiantes, a fost suspendat șase luni de Federația de Fotbal din Argentina după ce a refuzat să formeze o gardă de onoare pentru noii campioni, Rosario Central.

Recent, Rosario Central, echipa la care joacă Angel Di Maria (37 de ani), a fost declarată campioana Argentinei în 2025, după o schimbare bizară a regulamentului.

Juan Sebastian Veron, suspendat 6 luni de Federația Argentiniană de Fotbal

Duminică, 23 noiembrie, Rosario și Estudiantes au dat piept în optimile de finală ale play-off-ului.

Toată lumea aștepta o gardă de onoare a oaspeților, dar aceștia au decurs la un gest neașteptat. În momentul în care adversarii au pășit pe gazon, fotbaliștii lui Estudiantes s-au întors cu spatele, în semn de protest față de ultima decizie a Federației de Fotbal din Argentina.

Meciul s-a terminat 1-0 pentru Estudiantes, însă gestul jucătorilor nu a fost nu a trecut cu vederea.

Astfel, Federația de Fotbal din Argentina a decis ca președintele echipei, legendarul Juan Sebastian Veron să primească o suspendare drastică, de șase luni din toate activitățile legate de fotbal, în timp ce jucătorii care au avut un comportament reprobabil au fost suspendați pentru două meciuri din sezonul viitor, informează bbc.com.

Cum prima divizie din Argentina este împărțită în două turnee, Apertura și Clausura, sancțiunea le va permite jucătorilor să participe la meciul de sâmbătă cu Central Cordoba din sferturile de finală ale Clausura.

AFA a precizat că jucătorii nu vor ispăşi suspendările la aceleaşi meciuri, astfel încât măsura „să nu afecteze integritatea competiţiei actuale”.

