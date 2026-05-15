Cristi Săpunaru (42 de ani), fostul căpitan al Rapidului, a vorbit despre problemele apărute în Giulești în acest sezon și a sugerat că declarațiile lui Costel Gâlcă (54 de ani) lasă loc de interpretări.

Giuleștenii traversează un final de sezon tensionat, după rezultatele din play-off prin care și-au diminuat șansele de a prinde un loc de cupă europeană.

Costel Gâlcă a explicat, la ultima conferință de presă, că situația actuală nu ține doar de forma echipei, ci și de unele decizii luate la nivelul conducerii clubului.

Săpunaru nu înțelege declarațiile lui Gâlcă: „Dacă tot ieși și spui ceva, spune până la capăt”

„Când spui că trebuia să luăm măsuri la început, pe parcurs și spre sfârșit, înseamnă că au fost niște probleme, dacă nu s-au luat măsuri. Eu cred că și de jucători e vorba, probabil că a zis un pic voalat.

Probabil s-au vrut alți jucători. Altfel, nu-mi imaginez. Noi nu știm discuțiile dintre ei. Au fost cele trei transferuri: Moruțan, Talisson și Paraschiv.

Nu știm dacă Gâlcă a fost de acord sau nu, dacă transferurile i-au fost impuse sau nu. Ei știu ce s-a întâmplat, nu o să iasă să spună la televizor niciodată.

Dacă aduci jucători fără să-ți informezi antrenorul... pentru că un club poate să aducă jucători fără să informeze antrenorul, pentru că el plătește jucătorii”, a spus Săpunaru, la Digi Sport.

Când aduci un antrenor, îl aduci pentru ce jucători ai deja acolo. Nu poți să aduci un antrenor astăzi și să spună că el vrea 10 jucători, că niciun club nu o să aducă 10 cum îi vrea antrenorul. Clubul îi va aduce în funcție de: câți bani pot lua după ei, ce valoare de piață au, cât de mult ajută echipa. Cristian Săpunaru, fost fotbalist român

Fostul căpitan al Rapidului a dat apoi exemplele lui Olimpiu Moruțan și Daniel Paraschiv, sugerând că Gâlcă ar fi putut alege alte variante, dacă ar fi avut această posibilitate.

„Întrebarea mea e alta. Costel Gâlcă, dacă i se spunea: îl ai pe Moruțan, care a jucat puțin, și îl ai pe Paraschiv, care n-a jucat aproape deloc, și ai doi care joacă, Gâlcă poate să se îndrepte către ăia care joacă și poate se integrau mai bine.

Eu mi-aș imagina că i-ar spune nu lui Moruțan în cazul în care ar avea altă variantă mai bună. Pentru că Moruțan a jucat puțin și a venit ca număr 10, când el s-a afirmat mai mult în bandă”, a mai spus Săpunaru.

Moruțan a bifat 18 meciuri, un gol și patru pase decisive la Rapid

Paraschiv a avut 19 apariții și trei goluri pentru formația giuleșteană

Săpunaru consideră că lipsa unor explicații clare poate alimenta și mai mult nemulțumirile suporterilor.

Fanii se întreabă. Sunt zeci de mii de fani care vor gândi total diferit. Nu știi la ce să te gândești. Dacă tot ieși și spui ceva, spune până la capăt. Cristian Săpunaru

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport