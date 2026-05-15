„Ieși și spune până la capăt!” Săpunaru nu înțelege declarațiile lui Gâlcă: „Nu știm dacă el a fost de acord cu transferurile”
Cristi Săpunaru (sursa: Sport Pictures)
Superliga

„Ieși și spune până la capăt!” Săpunaru nu înțelege declarațiile lui Gâlcă: „Nu știm dacă el a fost de acord cu transferurile”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 15.05.2026, ora 21:28
alt-text Actualizat: 15.05.2026, ora 21:35
  • Cristi Săpunaru (42 de ani), fostul căpitan al Rapidului, a vorbit despre problemele apărute în Giulești în acest sezon și a sugerat că declarațiile lui Costel Gâlcă (54 de ani) lasă loc de interpretări.

Giuleștenii traversează un final de sezon tensionat, după rezultatele din play-off prin care și-au diminuat șansele de a prinde un loc de cupă europeană.

Costel Gâlcă a explicat, la ultima conferință de presă, că situația actuală nu ține doar de forma echipei, ci și de unele decizii luate la nivelul conducerii clubului.

Declarația lui Săpunaru, epică Fostul fundaș a stârnit hohote de râs în direct. Moderatorul l-a aplaudat: „Ce tare e asta!”
Citește și
Declarația lui Săpunaru, epică Fostul fundaș a stârnit hohote de râs în direct. Moderatorul l-a aplaudat: „Ce tare e asta!”
Citește mai mult
Declarația lui Săpunaru, epică Fostul fundaș a stârnit hohote de râs în direct. Moderatorul l-a aplaudat: „Ce tare e asta!”

Săpunaru nu înțelege declarațiile lui Gâlcă: „Dacă tot ieși și spui ceva, spune până la capăt”

„Când spui că trebuia să luăm măsuri la început, pe parcurs și spre sfârșit, înseamnă că au fost niște probleme, dacă nu s-au luat măsuri. Eu cred că și de jucători e vorba, probabil că a zis un pic voalat.

Probabil s-au vrut alți jucători. Altfel, nu-mi imaginez. Noi nu știm discuțiile dintre ei. Au fost cele trei transferuri: Moruțan, Talisson și Paraschiv.

Nu știm dacă Gâlcă a fost de acord sau nu, dacă transferurile i-au fost impuse sau nu. Ei știu ce s-a întâmplat, nu o să iasă să spună la televizor niciodată.

Dacă aduci jucători fără să-ți informezi antrenorul... pentru că un club poate să aducă jucători fără să informeze antrenorul, pentru că el plătește jucătorii”, a spus Săpunaru, la Digi Sport.

Când aduci un antrenor, îl aduci pentru ce jucători ai deja acolo. Nu poți să aduci un antrenor astăzi și să spună că el vrea 10 jucători, că niciun club nu o să aducă 10 cum îi vrea antrenorul. Clubul îi va aduce în funcție de: câți bani pot lua după ei, ce valoare de piață au, cât de mult ajută echipa. Cristian Săpunaru, fost fotbalist român

Fostul căpitan al Rapidului a dat apoi exemplele lui Olimpiu Moruțan și Daniel Paraschiv, sugerând că Gâlcă ar fi putut alege alte variante, dacă ar fi avut această posibilitate.

„Întrebarea mea e alta. Costel Gâlcă, dacă i se spunea: îl ai pe Moruțan, care a jucat puțin, și îl ai pe Paraschiv, care n-a jucat aproape deloc, și ai doi care joacă, Gâlcă poate să se îndrepte către ăia care joacă și poate se integrau mai bine.

Eu mi-aș imagina că i-ar spune nu lui Moruțan în cazul în care ar avea altă variantă mai bună. Pentru că Moruțan a jucat puțin și a venit ca număr 10, când el s-a afirmat mai mult în bandă”, a mai spus Săpunaru.

  • Moruțan a bifat 18 meciuri, un gol și patru pase decisive la Rapid
  • Paraschiv a avut 19 apariții și trei goluri pentru formația giuleșteană

Săpunaru consideră că lipsa unor explicații clare poate alimenta și mai mult nemulțumirile suporterilor.

Fanii se întreabă. Sunt zeci de mii de fani care vor gândi total diferit. Nu știi la ce să te gândești. Dacă tot ieși și spui ceva, spune până la capăt. Cristian Săpunaru

Citește și

Caz unic în fotbalul românesc   Are fractură de peroneu, dar a pledat pentru reducerea suspendării agresorului: „Au fost corecți”
Liga 3
20:09
Caz unic în fotbalul românesc Are fractură de peroneu, dar a pledat pentru reducerea suspendării agresorului: „Au fost corecți”
Citește mai mult
Caz unic în fotbalul românesc   Are fractură de peroneu, dar a pledat pentru reducerea suspendării agresorului: „Au fost corecți”
Stanciu, un nou gol spectaculos în China FOTO: Căpitanul naționalei a marcat, dar Dalian Yingbo a pierdut un meci cu 5 goluri
Stranieri
20:03
Stanciu, un nou gol spectaculos în China FOTO: Căpitanul naționalei a marcat, dar Dalian Yingbo a pierdut un meci cu 5 goluri
Citește mai mult
Stanciu, un nou gol spectaculos în China FOTO: Căpitanul naționalei a marcat, dar Dalian Yingbo a pierdut un meci cu 5 goluri

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Aquapark-ul lui Robert Negoiță, un nou contract de 43 de milioane de lei din bani publici. În lucru de opt ani, cu o întârziere de șase ani, costă aproape dublu decât estimat 
Aquapark-ul lui Robert Negoiță, un nou contract de 43 de milioane de lei din bani publici. În lucru de opt ani, cu o întârziere de șase ani, costă aproape dublu decât estimat 
Aquapark-ul lui Robert Negoiță, un nou contract de 43 de milioane de lei din bani publici. În lucru de opt ani, cu o întârziere de șase ani, costă aproape dublu decât estimat 
Cristian Sapunaru liga 1 rapid costel galca
Știrile zilei din sport
A murit Dumitru Lecca Fostul selecționer și antrenor al echipei Steaua avea  90 de ani
Baschet
15.05
A murit Dumitru Lecca Fostul selecționer și antrenor al echipei Steaua avea 90 de ani
Citește mai mult
A murit Dumitru Lecca Fostul selecționer și antrenor al echipei Steaua avea  90 de ani
Fără precedent în istoria Mondialului Madonna, Shakira și BTS, primul show la pauză din istoria finalei CM + Ce alte surprize au pregătit organizatorii
Campionatul Mondial
15.05
Fără precedent în istoria Mondialului Madonna, Shakira și BTS, primul show la pauză din istoria finalei CM + Ce alte surprize au pregătit organizatorii
Citește mai mult
Fără precedent în istoria Mondialului Madonna, Shakira și BTS, primul show la pauză din istoria finalei CM + Ce alte surprize au pregătit organizatorii
Caz unic în fotbalul românesc   Are fractură de peroneu, dar a pledat pentru reducerea suspendării agresorului: „Au fost corecți”
Liga 3
15.05
Caz unic în fotbalul românesc Are fractură de peroneu, dar a pledat pentru reducerea suspendării agresorului: „Au fost corecți”
Citește mai mult
Caz unic în fotbalul românesc   Are fractură de peroneu, dar a pledat pentru reducerea suspendării agresorului: „Au fost corecți”
DNA, pe urmele Cameliei Voinea! Antrenoarea Sabrinei Voinea e protagonista unui dosar trimis de ANS la Direcția Națională Anticorupție. Surse GOLAZO.ro: „Se putea evita asta”
Special
15.05
DNA, pe urmele Cameliei Voinea! Antrenoarea Sabrinei Voinea e protagonista unui dosar trimis de ANS la Direcția Națională Anticorupție. Surse GOLAZO.ro: „Se putea evita asta”
Citește mai mult
DNA, pe urmele Cameliei Voinea! Antrenoarea Sabrinei Voinea e protagonista unui dosar trimis de ANS la Direcția Națională Anticorupție. Surse GOLAZO.ro: „Se putea evita asta”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:15
„Opinia mea nu prea a contat” Costel Gâlcă, dezlănțuit contra conducerii la flash-interviu: „Jucătorii sunt mai puțin vinovați. Cu U Craiova, ultimul meu meci”
„Opinia mea nu prea a contat” Costel Gâlcă, dezlănțuit contra conducerii la flash-interviu: „Jucătorii sunt mai puțin vinovați. Cu U Craiova, ultimul meu meci”
23:58
„Lipsă de experiență, de personalitate” Explicațiile lui Pașcanu, după ce Rapid a ratat Europa: „După meciul cu U Cluj s-a destrămat tot”
„Lipsă de experiență, de personalitate” Explicațiile lui Pașcanu, după ce Rapid a ratat Europa: „După meciul cu U Cluj s-a destrămat tot”
23:50
„În prima repriză nu am existat” Bogdan Andone, despre faza controversată cu Pîrvu și Koljic în prim-plan: „Jucătorul Rapidului nu mai avea mingea în control”
„În prima repriză nu am existat” Bogdan Andone, despre faza controversată cu Pîrvu și Koljic în prim-plan: „Jucătorul Rapidului nu mai avea mingea în control”
23:09
„Un sezon ratat” Marian Aioani și-a găsit cu greu cuvintele, după FC Argeș - Rapid 2-2: „Primul gol l-am luat prea ușor”
„Un sezon ratat” Marian Aioani și-a găsit cu greu cuvintele, după FC Argeș - Rapid 2-2: „Primul gol l-am luat prea ușor”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: <span>V-a</span> plăcut finala Cupei?
Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce <span>n-a</span> mai văzut Italia!
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Sigla

Cristian Geambașu: Sigla

Cristian Geambașu: Sigla
Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie
Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!
România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!
Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?
Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!
Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?
Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?
Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
Top stiri
„Vor să mi-o ia cu japca pe Sabrina” Camelia Voinea contestă decizia FRG și lansează acuzații dure: „Au vrut să-mi fure munca”
Gimnastica
15.05
„Vor să mi-o ia cu japca pe Sabrina” Camelia Voinea contestă decizia FRG și lansează acuzații dure: „Au vrut să-mi fure munca”
Citește mai mult
„Vor să mi-o ia cu japca pe Sabrina” Camelia Voinea contestă decizia FRG și lansează acuzații dure: „Au vrut să-mi fure munca”
David Beckham a dat lovitura Starul englez a devenit primul sportiv miliardar din Marea Britanie » Ce avere a strâns alături de Victoria
Diverse
15.05
David Beckham a dat lovitura Starul englez a devenit primul sportiv miliardar din Marea Britanie » Ce avere a strâns alături de Victoria
Citește mai mult
David Beckham a dat lovitura Starul englez a devenit primul sportiv miliardar din Marea Britanie » Ce avere a strâns alături de Victoria
„Cea mai importantă lecție dată de Chivu” Tehnicianul român, elogiat în The Guardian , după realizarea eventului cu Inter
Campionate
15.05
„Cea mai importantă lecție dată de Chivu” Tehnicianul român, elogiat în The Guardian, după realizarea eventului cu Inter
Citește mai mult
„Cea mai importantă lecție dată de Chivu” Tehnicianul român, elogiat în The Guardian , după realizarea eventului cu Inter
Detaliul de groază din cauza căruia Bucureștiul nu ar putea găzdui Eurovision-ul
B365
15.05
Detaliul de groază din cauza căruia Bucureștiul nu ar putea găzdui Eurovision-ul
Citește mai mult
Detaliul de groază din cauza căruia Bucureștiul nu ar putea găzdui Eurovision-ul

Echipe/Competiții

fcsb 35 CFR Cluj 20 dinamo bucuresti 32 rapid 25 Universitatea Craiova 31 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
16.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share