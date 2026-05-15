Rapid își ia adio de la cupele europene VIDEO. Giuleștenii au remizat cu FC Argeș, deși au condus cu 2-0 » Piteștenii au ratat dramatic victoria

alt-text Publicat: 15.05.2026, ora 22:34
alt-text Actualizat: 15.05.2026, ora 22:59
  • FC Argeș și Rapid au remizat, scor 2-2, în etapa #9 din play-off-ul Ligii 1.
  • Piteștenii au revenit de la 0-2 și puteau să obțină victoria, dar Matos a irosit o lovitură de pedeapsă la ultima fază!

FC Argeș și Rapid au oferit o partidă extrem de spectaculoasă în deschiderea etapei #9 din play-off.

Giuleștenii au dictat ritmul jocului în prima repriză, iar acest lucru a fost contorizat și pe tabelă. În minutul 37, Pașcanu a profitat de o ieșire eronată a lui Straton și a marcat cu o lovitură de cap.

FC Argeș - Rapid 2-2. Giuleștenii și-au luat adio de la cupele europene

La șapte minute de la reluarea jocului, Paraschiv a punctat și el și părea că Rapid va obține a doua victorie din play-off, însă lucrurile nu au stat deloc așa.

Formația antrenată de Constantin Gâlcă s-a relaxat prea devreme, iar FC Argeș a profitat. Bettaieb a marcat de două ori în șapte minute și a restabilit egalitatea.

În minutul 87, Brobbey a marcat cu o execuție superbă din afara careului, dar reușita a fost anulată de Cătălin Roman.

Centralul a fost chemat la monitorul VAR pentru a revedea faza și a dictat un fault în atac, după un contact între Pîrvu și Koljic.

Dramatismul a atins cote maxime în minutele de prelungiri. FC Argeș a primit un penalty la ultima fază, când Sălceanu l-a Brobbey, însă Aioani a reușit să apere execuția lui Matos.

S-a terminat 2-2, iar Rapid nu mai are nicio șansă pentru a prinde un loc în primele 4 echipe, poziții ce asigură un loc de cupe europene.

De partea cealaltă, FC Argeș continuă să rămână ultima în play-off.

Clasamentul în play-off

LocEchipăMeciuriPuncte
1U Craiova846
2U Cluj845
3CFR Cluj841*
4Dinamo837
5Rapid933
6FC Argeș931

*beneficiază de rotunjire

FC Argeș - Rapid 2-2

  • Au marcat: Bettaieb ('65), ('72) / Pașcanu ('37), Paraschiv ('52)

Final de meci la Mioveni, 2-2!

Min.90+9 - Matos execută, însă Aioani reușește să pareze!

Min.90+8 - Penalty pentru FC Argeș! Brobbey, faultat de Sălceanu, iar Cătălin Roman arată punctul cu var.

Partida este prelungită cu minimum 6 minute

Min.87 - GOL ANULAT pentru FC Argeș. Intrat pe teren de 4 minute, Brobbey îl învinge pe Aioani cu un șut superb din afara careului, direct în vinclu. Cătălin Roman e chamt la VAR, revede faza de la marginea terenului și anulează reușita pentru un fault asupra lui Koljic premergător fazei.

Min.82 - Asediu la poarta lui Straton. FC Argeș scapă cu fața curată și la șutul lui Dobre, dar și la încercarea lui Hazrollaj, care a zguduit bara transversală.

Min.77 - Modificare forțată la Rapid: iese Borza, accidentat, intră Hazrollaj. Keita vede galben la scurt timp după ce schimbarea a fost efectuată.

Min.73 - Schimbare la Rapid: iese Moruțan, intră Dobre.

Min.72 - GOL FC Argeș, 2-2! Moruțan este deposedat de Briceag la mijlocul terenului, îi pasează lui Matos, care trimite la marginea careului pentru Bettaieb. Atacantul tunisian șutează, mingea este deviată și îl păcălește pe Aioani. Balonul a lovit transversala înainte de a intra în poartă.

Min.66 - Dublă schimbare la Rapid: ies Paraschiv și Grameni, intră Koljic și Hromada.

Min.65 - GOL FC Argeș, 1-2! Matos centrează de pe partea stângă, Bettaieb câștigă duelulul aerian cu Ciobotariu și îl învinge pe Aioani.

Min.56 - Sierra vede și el „galben”, după un fault asupra lui Christensen.

Min.54 - Sălceanu este și el avertizat cu cartonaș galben.

Min.52 - GOL Rapid, 0-2! Paraschiv marchează la capătul unei acțiuni bliț la care au mai participat Moruțan și Christensen.

Min.46 - Start în repriza secundă. Patru schimbări la FC Argeș: ies Tofan Blagaic, Idowu și Rădescu, intră Pîrvu, Briceag, Emmers și Sierra.

Min.45+1 - Final de primă repriză la Mioveni.

Min.43 - Bettaieb vede cartonașul galben pentru proteste.

Min.37 - GOL Rapid, 0-1! Pașcanu profită de o ieșire eronată a lui Straton și înscrie cu o lovitură de cap, după o centrare a lui Moruțan.

Min.26 - Keita șutează din apropierea careului de 6 metri, dar Sadriu blochează, iar mingea iese în aut de margine.

Min.20 - Rață este și el avertizat cu cartonaș galben, în urma unui fault asupra lui Christensen.

Min.13 - Christensen pătrunde în careu, șutează la colțul lung, Straton respinge în față, de unde Borța îndepărtează pericolul.

Min.10 - Ciobotariu vede și el cartonașul galben pentru un fault asupra lui Matos.

Min.5 - Paraschiv primește o minge în interiorul careului de 16 metri, șutează la colțul lung, dar Straton intervine in extremis.

Min.2 - Pașcanu vede primul cartonaș galben al partidei, după o intrare direct pe glezna dreaptă a lui Tofan.

Min.1 - Start de meci la Mioveni.

Echipele de start:

  • FC Argeş: Straton – Tofan, Tudose, Sadriu, Borţa – Rădescu, Raţă, Blagaic – Idowu, Matos, Bettaieb
  • Rezerve: Căbuz, Crăciun, Oancea, Briceag, Seto, Sierra, Emmers, Pîrvu, Brobbey, Manole, M. Marin, Moldovan
  • Antrenor: Bogdan Andone
  • Rapid: Aioani – Onea, Ciobotariu, Paşcanu, Sălceanu – Christensen, Keita, Grameni – Moruţan, Paraschiv, Borza
  • Rezerve: Briciu, Simonia, Todoran, Hromada, Şucu, Dobre, Hazrollaj, Burmaz, Koljic, Costache
  • Antrenor: Constantin Gâlcă
  • Stadion: Orășenesc - Mioveni
  • Arbitru: Cătălin Roman. A1: Alexandru Filip, A2: Ionuț Neacșu. VAR: Horia Mladinovici, AVAR: Andrei Antonie

18:30 Probleme mari de lot pentru Constantin Gâlcă

Rapid a anunțat că are nu mai puțin de 8 absenți pentru meciul cu FC Argeș.

„Indisponibili: Dejan Iliev (entorsă), Cristian Manea (probleme genunchi), Leo Bolgado (accidentare genunchi), Lars Kramer (probleme genunchi), Gabriel Gheorghe (probleme musculare), Cătălin Vulturar (accidentare umăr), Claudiu Petrila (leziune musculară), Talisson (leziune genunchi)”

Bogdan Andone: „Va trebuie să avem o abordare agresivă”

Antrenorul piteștenilor speră într-o victorie în această seară, de care să se bucure alături de suporteri la ultimul meci pe teren propriu din acest sezon.

„Trebuie să ne gândim la ceea ce avem noi de făcut. Este ultimul joc de pe teren propriu din acest sezon. Va trebuie să avem o abordare agresivă, o atitudine pozitivă şi să câştigăm jocul pentru că ar fi extrem de frumos să ne bucurăm la sfârşitul jocului împreună cu suporterii de acest sezon extraordinar al echipei.

Tocmai de aceea trebuie să fim bine pregătiţi fizic, mental, din toate punctele de vedere. Abordăm jocul cu un singur gând, de a reuşi să câştigăm”, a declarat Bogdan Andone, potrivit sport.ro.

Costel Gâlcă, înainte de FC Argeș - Rapid: „Avem șanse foarte mici, dar trebuie să câștigăm”

„Pentru noi e important acest meci. Pentru că n-am câștigat de multe etape, nu am arătat bine, în ultimul meci la Cluj n-am putut să șutăm pe spațiul porții.

Dacă în acest meci putem să luăm toate cele trei puncte, ar fi o ocazie de a prinde mult mai multă încredere, cu toate că n-am terminat campionatul cum ne așteptam.

E o echipă harnică, agresivă, cum v-am mai spus și în alte rânduri, care dă totul la fiecare meci, care se comportă la fel la fiecare meci.

Pentru mine contează să intrăm, să demonstrăm, să câștigăm, pentru că e important, chiar dacă avem șanse foarte mici.

Adevărul e că n-am arătat foarte bine în play-off, așa că nu ne rămâne decât să ne gândim să câștigăm acest meci și următorul, dacă se poate”, a declarat Gâlcă, la conferința de presă.

Clasamentul în play-off

LocEchipăMeciuriPuncte
1U Craiova846
2U Cluj845
3CFR Cluj841*
4Dinamo837
5Rapid832
6FC Argeș830
*beneficiază de rotunjire

„Opinia mea nu prea a contat” Costel Gâlcă, dezlănțuit contra conducerii la flash-interviu: „Jucătorii sunt mai puțin vinovați. Cu U Craiova, ultimul meu meci”
„Lipsă de experiență, de personalitate” Explicațiile lui Pașcanu, după ce Rapid a ratat Europa: „După meciul cu U Cluj s-a destrămat tot”
„În prima repriză nu am existat” Bogdan Andone, despre faza controversată cu Pîrvu și Koljic în prim-plan: „Jucătorul Rapidului nu mai avea mingea în control”
„Un sezon ratat” Marian Aioani și-a găsit cu greu cuvintele, după FC Argeș - Rapid 2-2: „Primul gol l-am luat prea ușor”
