Costel Gâlcă (53 de ani), antrenorul giuleștenilor, a vorbit despre derby-ul care va avea loc pe 19 octombrie, de la 20:30.

Giuleștenii ocupă locul secund în Liga 1, cu 25 de puncte acumulate, după cele 12 meciuri jucate. Elevii lui Gâlcă au obținut șapte victorii, patru remize și au suferit o înfrângere.

„Câinii” au 23 de puncte și ocupă locul patru în clasament.

Costel Gâlcă a prefațat derby-ul Dinamo - Rapid: „Adversarii se preocupă de jocul nostru, nu invers”

„Ne așteaptă un meci frumos, atât pentru jucători, cât și pentru suporteri. Un meci în care toți jucătorii pe care îi avem la dispoziție în acest moment își doresc să intre pe teren din primul minut.

Ne dorim să facem un meci perfect. Întâlnim o echipă valoroasă, care încearcă la fiecare meci să își impună jocul, o echipă agresivă. Noi trebuie să avem inteligența necesară pentru a contracara acest stil de joc.

Nu cred că există o favorită. Indiferent de poziția din clasament, în astfel de meciuri nu există favorite. Știm ambițiile și istoria cluburilor, iar cel care va fi mai concentrat și mai curajos va câștiga meciul”, a declarat Costel Gâlcă, la conferința de presă.

Întrebat dacă există un jucător de la Dinamo în jurul căruia Rapid să își construiască tactica înaintea meciului, Gălcă a declarat:

„În general, noi încercăm să ne impunem jocul. Adversarii pe care îi avem în față se preocupă mai mult de jocul nostru decât noi de jocul lor.

Au jucători cu calitate și de aceea sunt aici, cu personalitate, care au demonstrat și anul trecut”, a mai spus Gâlcă.

Concentrarea la fiecare meci a fost destul de bună, mai puțin cu Hermannstadt Costel Gâlcă

Costel Gâlcă, despre Dobre: „Nu este bucuros. Își dorește să demonstreze că merită să fie la echipa națională”

Dobre, cel mai eficient marcator al Rapidului, a revenit după convocarea la echipa națională, unde a evoluat în amicalul câștigat cu 2-1 împotriva Moldovei, însă nu a fost inclus în lot pentru partida cu Austria (1-0).

Întrebat cum se simte jucătorul după cele 32 de minute jucate la echipa națională, Gâlcă a spus:

„Nu este bucuros, dar atât el, cât și Manea au venit cu o atitudine foarte bună. Își doresc în continuare să demonstreze că merită să fie în lotul echipei naționale”.

7 goluri a marcat Dobre pentru Rapid în sezonul 2025-2026

Claudiu Petrila: „Am avut timp să lucrăm din punct de vedere tactic și o să arătăm bine mâine”

Claudiu Petrila, autor al unui singur gol în acest sezon, se declară încrezător după perioada de pregătire din pauza internațională.

„Cu prima șansă nu cred că pleacă nimeni. Cred că plecăm cu șanse egale, va fi un meci frumos, între două echipe bune care vor să joace un fotbal spectaculos.

Nu cred că va conta (n.r. – pauza competițională), ne-am pregătit foarte bine, am avut și un meci amical. Să sperăm că nu ne-am ieșit din mână și că vom face un meci foarte bun.

Am avut timp să lucrăm mai mult din punct de vedere tactic, o să arătăm bine la meciul de mâine. E devreme să vorbim despre primul loc, e un drum lung, deși turul e aproape gata. Mai este mult până la final”.

Dobre și Koljic cred că sunt cei mai în formă în momentul ăsta, au câte șase, șapte goluri fiecare Claudiu Petrila

