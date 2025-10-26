Critici și laude pentru Chivu Italienii nu-l menajează după eșecul cu Napoli:  „Aceleași probleme de echilibru” + Notele primite de antrenorul lui Inter +19 foto
Cristi Chivu foto: IMAGO
Stranieri

Critici și laude pentru Chivu Italienii nu-l menajează după eșecul cu Napoli: „Aceleași probleme de echilibru” + Notele primite de antrenorul lui Inter

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 26.10.2025, ora 11:07
alt-text Actualizat: 26.10.2025, ora 11:07
  • Napoli - Inter 3-1. Formația lui Cristi Chivu (44 de ani) a pierdut pe terenul campioanei Italiei.
  • Jocul prestat de echipa sa, mai ales în repriza a doua, a stârnit mai multe critici în presa din „Cizmă”.

Inter Milano a ratat șansa de a urca pe primul loc în Serie A, după remiza rivalei AC Milan, 2-2 cu Pisa, iar Napoli a fost cea care s-a instalat în poziția de lider.

„CFR Cluj, o echipă fără stăpân” Doi foști jucători au analizat situația actuală a ardelenilor: „Cred că sunt niște probleme în vestiar”
Citește și
„CFR Cluj, o echipă fără stăpân” Doi foști jucători au analizat situația actuală a ardelenilor: „Cred că sunt niște probleme în vestiar”
Citește mai mult
„CFR Cluj, o echipă fără stăpân” Doi foști jucători au analizat situația actuală a ardelenilor: „Cred că sunt niște probleme în vestiar”

Napoli - Inter 3-1. Cristi Chivu, criticat după eșecul din derby

Deși Inter traversa o formă foarte bună, evoluția „nerazzurrilor” a fost de neînțeles, mai ales în partea secundă, iar jurnaliștii italieni îl văd și tehnicianul român responsabil de modul în care a gestionat echipa și schimbările.

„În ciuda deficitului de pe tabelă, Inter a dominat pe alocuri în prima repriză, în ceea ce privește calitatea și ocaziile de gol. Acest lucru a fost umbrit de o atitudine îndoielnică în repriza secundă, unde echipa nu a avut echilibru în mai multe situații, plătind pentru greșeli”, a notat publicația sportmediaset.mediaset.it, care l-a notat cu 5 pe Chivu.

„Fiind conduși pe nedrept la pauză, reacția este cea a unei echipe mari, cu o mândrie rănită. Dar în repriza secundă, Napoli și-a asigurat victoria, iar la Inter au apărut aceleași probleme de echilibru de la începutul sezonului, ascunse sub preș cu șapte victorii consecutive. Iar schimbările nu au ajutat la rezolvarea problemei”, a scris tuttomercatoweb.com, care i-a acordat tehnicianului nota 5,5.

Inter a fost criticată și pentru că s-ar fi concentrat mai mult pe haos și conflicte, cum ar fi cel dintre Conte și Lautaro, decât pe fotbal.

„Meciul a fost condus în mod scandalos de arbitrul Mariani, dar echipa lui Chivu, Inter, a fost grav vinovată: s-au lăsat duși în haos, fără să se mai gândească să joace. În a doua repriză a fost multă nervozitate, multe semne de încăierare, dar puțin fotbal adevărat. Meciul ar fi putut fi salvat, însă a fi trasă în jos de evenimente negative este un defect pe care această echipă nu îl poate depăși”, a scris fcinter1908.it.

Napoli - Inter, Lautaro aproape de bataie cu Antonio Conte. Capturi X
Napoli - Inter, Lautaro aproape de bataie cu Antonio Conte. Capturi X

Galerie foto (19 imagini)

Napoli - Inter, Lautaro aproape de bataie cu Antonio Conte. Capturi X Napoli - Inter, Lautaro aproape de bataie cu Antonio Conte. Capturi X Napoli - Inter, Lautaro aproape de bataie cu Antonio Conte. Capturi X Napoli - Inter, Lautaro aproape de bataie cu Antonio Conte. Capturi X Napoli - Inter, Lautaro aproape de bataie cu Antonio Conte. Capturi X
+19 Foto
labels.photo-gallery

Chivu, lăudat pentru reacția la înțepăturile lui Conte

După ce Conte a transmis că nu i-ar fi permis unui președinte să vină cu declarații despre joc așa cum a făcut-o Marotta, Chivu a avut un răspuns clar pentru omologul, pe care tribuna.com l-a descris drept unul „cu stil, demnitate și personalitate”.

„Încerc să schimb lucrurile, dar deocamdată lupt singur. Suntem mereu obișnuiți să plângem și să ne plângem și trebuie să evoluăm. Atât timp cât sunt aici, voi face asta. Nu mă interesează ce cred alții despre mine” a spus Cristi Chivu, la DAZN.

Citește și

Liga 1 etapa #14 LIVE de la 17:30 și 20:30 » Astăzi au loc ultimele meciuri ale rundei: Botoșani - Hermannstadt și Rapid - Slobozia
Superliga
09:52
Liga 1 etapa #14 LIVE de la 17:30 și 20:30 » Astăzi au loc ultimele meciuri ale rundei: Botoșani - Hermannstadt și Rapid - Slobozia
Citește mai mult
Liga 1 etapa #14 LIVE de la 17:30 și 20:30 » Astăzi au loc ultimele meciuri ale rundei: Botoșani - Hermannstadt și Rapid - Slobozia
Real Madrid – FC Barcelona, confruntarea așteptată de toată planeta , promite un spectacol pe cinste  
Publicitate
09:34
Real Madrid – FC Barcelona, confruntarea așteptată de toată planeta, promite un spectacol pe cinste
Citește mai mult
Real Madrid – FC Barcelona, confruntarea așteptată de toată planeta , promite un spectacol pe cinste  

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Zeci de drone ucrainene au luat la țintă Moscova. Anunțul făcut de Ministerul rus al Apărării
Zeci de drone ucrainene au luat la țintă Moscova. Anunțul făcut de Ministerul rus al Apărării
Zeci de drone ucrainene au luat la țintă Moscova. Anunțul făcut de Ministerul rus al Apărării
Inter Milano Cristi Chivu napoli antonio conte presa din italia
Știrile zilei din sport
El Clasico versus Liga 1  Ce audiență a avut Barcelona - Real în comparație cu FCSB - UTA + Duelul Napoli - Inter vs CFR - Farul
Superliga
14:20
El Clasico versus Liga 1 Ce audiență a avut Barcelona - Real în comparație cu FCSB - UTA + Duelul Napoli - Inter vs CFR - Farul
Citește mai mult
El Clasico versus Liga 1  Ce audiență a avut Barcelona - Real în comparație cu FCSB - UTA + Duelul Napoli - Inter vs CFR - Farul
GOLAZO.ro a aflat cine a amenințat-o pe Denisa Golgotă Detalii șocante de la lotul de gimnastică: „E un bully!” + Federația, nepăsătoare
Special
12:10
GOLAZO.ro a aflat cine a amenințat-o pe Denisa Golgotă Detalii șocante de la lotul de gimnastică: „E un bully!” + Federația, nepăsătoare
Citește mai mult
GOLAZO.ro a aflat cine a amenințat-o pe Denisa Golgotă Detalii șocante de la lotul de gimnastică: „E un bully!” + Federația, nepăsătoare
Ce a pățit Cisotti  Italianul a ieșit accidentat cu UTA și azi va face RMN. Care e primul diagnostic, pus după meci
Superliga
12:44
Ce a pățit Cisotti Italianul a ieșit accidentat cu UTA și azi va face RMN. Care e primul diagnostic, pus după meci
Citește mai mult
Ce a pățit Cisotti  Italianul a ieșit accidentat cu UTA și azi va face RMN. Care e primul diagnostic, pus după meci
El Clasico, ediția de meme-uri  FOTO . Microbiștii n-au avut milă de Barcelona, după eșecul în fața lui Real Madrid
Campionate
12:14
El Clasico, ediția de meme-uri FOTO . Microbiștii n-au avut milă de Barcelona, după eșecul în fața lui Real Madrid
Citește mai mult
El Clasico, ediția de meme-uri  FOTO . Microbiștii n-au avut milă de Barcelona, după eșecul în fața lui Real Madrid
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:47
Rapid caută mijlocaș Victor Angelescu recunoaște că soluția poate fi un fotbalist din Superliga
Rapid caută mijlocaș Victor Angelescu recunoaște că soluția poate fi un fotbalist din Superliga
15:50
Anchetă uriașă în Turcia Federația Turcă de Fotbal anunță sancțiuni după descoperirea a peste 100 de arbitri care ar fi pariat activ pe meciuri
Anchetă uriașă în Turcia Federația Turcă de Fotbal anunță sancțiuni după descoperirea a peste 100 de arbitri care ar fi pariat activ pe meciuri
15:10
Incredibila transformare a lui Dani Alves De la închisoare pentru viol la predicator în biserică
Incredibila transformare a lui Dani Alves De la închisoare pentru viol la  predicator în biserică
14:20
El Clasico versus Liga 1 Ce audiență a avut Barcelona - Real în comparație cu FCSB - UTA + Duelul Napoli - Inter vs CFR - Farul
El Clasico versus Liga 1  Ce audiență a avut Barcelona - Real în comparație cu FCSB - UTA + Duelul Napoli - Inter vs CFR - Farul
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot
Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?
De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?
Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut <span>într-un</span> moment neașteptat
LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!
Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România
Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător
Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?
Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano
Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!
Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?
Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare
Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul
Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă
Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp
Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu
Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin
ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV
A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?
Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0
Top stiri din sport
FCSB a găsit fundaș Plecarea lui Mihai Stoica în Portugalia dă roade. Gigi Becali: „Am o veste extraordinară”
Superliga
09:39
FCSB a găsit fundaș Plecarea lui Mihai Stoica în Portugalia dă roade. Gigi Becali: „Am o veste extraordinară”
Citește mai mult
FCSB a găsit fundaș Plecarea lui Mihai Stoica în Portugalia dă roade. Gigi Becali: „Am o veste extraordinară”
Cupa României Câte bilete s-au vândut pentru duelul CS Dinamo - FC Dinamo, de pe „Arcul de Triumf”
Cupa Romaniei
09:16
Cupa României Câte bilete s-au vândut pentru duelul CS Dinamo - FC Dinamo, de pe „Arcul de Triumf”
Citește mai mult
Cupa României Câte bilete s-au vândut pentru duelul CS Dinamo - FC Dinamo, de pe „Arcul de Triumf”
„Nu-i place să muncească” Patronul FCSB, despre Politic:  „Nu vrea să sufere. Dinamo a ieșit în câștig 100%”. Ce spune jucătorul
Superliga
09:44
„Nu-i place să muncească” Patronul FCSB, despre Politic: „Nu vrea să sufere. Dinamo a ieșit în câștig 100%”. Ce spune jucătorul
Citește mai mult
„Nu-i place să muncească” Patronul FCSB, despre Politic:  „Nu vrea să sufere. Dinamo a ieșit în câștig 100%”. Ce spune jucătorul
„Au încercat să mă facă să cedez psihic” Denisa Golgotă acuză:   „A spus că mi-ar da pumni în gură până mă desfigurează”
Gimnastica
11:41
„Au încercat să mă facă să cedez psihic” Denisa Golgotă acuză: „A spus că mi-ar da pumni în gură până mă desfigurează”
Citește mai mult
„Au încercat să mă facă să cedez psihic” Denisa Golgotă acuză:   „A spus că mi-ar da pumni în gură până mă desfigurează”

Echipe/Competiții

fcsb 76 CFR Cluj 28 dinamo bucuresti 20 rapid 13 Universitatea Craiova 31 petrolul ploiesti 9 Poli Iasi uta arad 13 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
27.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share