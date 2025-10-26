Critici și laude pentru Chivu Italienii nu-l menajează după eșecul cu Napoli: „Aceleași probleme de echilibru” + Notele primite de antrenorul lui Inter

Napoli - Inter 3-1. Formația lui Cristi Chivu (44 de ani) a pierdut pe terenul campioanei Italiei.

Jocul prestat de echipa sa, mai ales în repriza a doua, a stârnit mai multe critici în presa din „Cizmă”.

Inter Milano a ratat șansa de a urca pe primul loc în Serie A, după remiza rivalei AC Milan, 2-2 cu Pisa, iar Napoli a fost cea care s-a instalat în poziția de lider.

Napoli - Inter 3-1 . Cristi Chivu, criticat după eșecul din derby

Deși Inter traversa o formă foarte bună, evoluția „nerazzurrilor” a fost de neînțeles, mai ales în partea secundă, iar jurnaliștii italieni îl văd și tehnicianul român responsabil de modul în care a gestionat echipa și schimbările.

„În ciuda deficitului de pe tabelă, Inter a dominat pe alocuri în prima repriză, în ceea ce privește calitatea și ocaziile de gol. Acest lucru a fost umbrit de o atitudine îndoielnică în repriza secundă, unde echipa nu a avut echilibru în mai multe situații, plătind pentru greșeli”, a notat publicația sportmediaset.mediaset.it, care l-a notat cu 5 pe Chivu.

„Fiind conduși pe nedrept la pauză, reacția este cea a unei echipe mari, cu o mândrie rănită. Dar în repriza secundă, Napoli și-a asigurat victoria, iar la Inter au apărut aceleași probleme de echilibru de la începutul sezonului, ascunse sub preș cu șapte victorii consecutive. Iar schimbările nu au ajutat la rezolvarea problemei”, a scris tuttomercatoweb.com, care i-a acordat tehnicianului nota 5,5.

Inter a fost criticată și pentru că s-ar fi concentrat mai mult pe haos și conflicte, cum ar fi cel dintre Conte și Lautaro, decât pe fotbal.

„Meciul a fost condus în mod scandalos de arbitrul Mariani, dar echipa lui Chivu, Inter, a fost grav vinovată: s-au lăsat duși în haos, fără să se mai gândească să joace. În a doua repriză a fost multă nervozitate, multe semne de încăierare, dar puțin fotbal adevărat. Meciul ar fi putut fi salvat, însă a fi trasă în jos de evenimente negative este un defect pe care această echipă nu îl poate depăși”, a scris fcinter1908.it.

Chivu, lăudat pentru reacția la înțepăturile lui Conte

După ce Conte a transmis că nu i-ar fi permis unui președinte să vină cu declarații despre joc așa cum a făcut-o Marotta, Chivu a avut un răspuns clar pentru omologul, pe care tribuna.com l-a descris drept unul „cu stil, demnitate și personalitate”.

„Încerc să schimb lucrurile, dar deocamdată lupt singur. Suntem mereu obișnuiți să plângem și să ne plângem și trebuie să evoluăm. Atât timp cât sunt aici, voi face asta. Nu mă interesează ce cred alții despre mine” a spus Cristi Chivu, la DAZN.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport