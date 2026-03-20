Marius Coman FOTO Sport Pictures
Nationala

„Uite că s-a întâmplat!” Jucătorul-surpriză convocat de Lucescu a reacționat imediat: „I-am spus că ajung la națională!”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 20.03.2026, ora 15:47
alt-text Actualizat: 20.03.2026, ora 15:49
  • Marius Coman (29 de ani), atacantul celor de la UTA Arad, a oferit o primă reacție după ce a fost convocat în premieră de Mircea Lucescu (80 de ani) pentru meciul cu Turcia din barajul pentru calificarea la CM 2026.
  • Turcia - România se va disputa pe 26 martie, de la ora 19:00, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Mircea Lucescu a anunțat, vineri, lotul României pentru meciul cu Turcia.

„Il Luce” a decis să facă patru convocări neașteptate, toate din Liga 1, printre care se numără și Marius Coman, care va bifa prima selecție la națională.

„S-au păruit ca-n filme!” Surse GOLAZO.ro dezvăluie că Sabrina Voinea s-a luat azi la bătaie cu o componentă a lotului național de haltere
Citește și
Citește mai mult
Marius Coman: „Este un obiectiv pe care mi l-am propus de foarte mult timp”

Marius Coman, atacantul celor de la UTA Arad, a oferit o primă reacție după ce a aflat că a fost convocat la naționala României.

„Sunt foarte bucuros, mai auzisem ceva «insight-uri» de pe la națională și chiar m-am bucurat foarte tare. Pot să spun că mi-am dorit de când eram mic să ajung la echipa națională sau măcar la una dintre echipele naționale, chiar dacă era de juniori.

Este un obiectiv pe care mi l-am propus de foarte mult timp și chiar i-am spus soției mele, atunci când făcusem pasul la Sepsi în prima divizie, că la 29 de ani voi ajunge la națională și uite că s-a întâmplat. Nu pot decât să mă bucur.

A fost un drum greu, cu suișuri și coborâșuri, prin care e foarte greu să treci și trebuie să fii foarte puternic psihic.

Am avut noroc că familia a fost lângă mine și am reușit să trec peste toate hopurile. Mă bucur că am ajuns în această situație și sper să nu dezamăgesc”, a declarat Marius Coman într-un clip postat de UTA Arad pe Facebook.

Întrebat cât de mult l-a ajutat UTA să ajungă la acest nivel, Coman a precizat:

„UTA m-a ajutat cel mai mult. Vreau să-i mulțumesc lui Mister (n.r. - Adrian Mihalcea) că a avut încredere în mine atunci când nimeni nu a avut și mă bucur că am reușit să vin la UTA și să am cea mai bună perioadă a carierei aici”.

Ultimul jucător de la UTA care a evoluat pentru prima reprezentativă rămâne Adrian Ungur, prezent pe teren în victoria 1-0 cu Coreea de Sud, din 2 februarie 1994.

Marius Coman este împrumutat de Sepsi la UTA Arad până la finalul acestui sezon. În tricoul formației arădene, atacantul a înscris 8 goluri și a oferit două pase decisive în 26 de apariții.

550.000 de euro
este cota de piață a lui Marius Coman, conform Transfermarkt

Explicațiile selecției lui Mircea Lucescu

GOLAZO.ro are argumentele pe care Mircea Lucescu le-a avut atunci când a decis să-i convoace pe Mihai Popa (CFR Cluj), Andrei Coubiș (U Cluj), Marius Coman (UTA Arad) și Kevin Ciubotaru (Hermannstadt), marile surprize din lotul naționalei pentru meciul cu Turcia.

De ce a fost convocat Marius Coman

În absența lui Drăguș, dar și a lui Louis Munteanu, Mircea Lucescu a dorit încă o variantă viabilă la Bîrligea, care va fi titular la Istanbul.

L-a ales pe Miculescu, însă n-a fost foarte mulțumit de cum acesta a jucat ca atacant central la meciul cu Metaloglobus. N-a renunțat însă la el datorită experienței din cupele europene pe care Miculescu o are, unde se apropie de 50 de meciuri disputate.

În schimb, Lucescu a tot insistat că are nevoie de un vârf masiv care să știe să joace un rol de pivot, cu spatele la poartă. În perioada în care s-a aflat în spital, Marius Coman i-a fost propus de Mihai Stoichiță, care i l-a prezentat ca o variantă de urmărit.

Lucescu a validat propunerea directorului tehnic și, în lipsa oricărei alte soluții, l-a convocat pe Coman. Un fotbalist care se apropie de 30 de ani, care n-a jucat niciodată la națională și pe care startul actualului sezon l-a prins în Liga a II-a, la Sepsi.

Turcia - România se va juca pe stadionul echipei Beșiktaș, o arenă inaugurată în aprilie 2016, cu o capacitate de 43.445 de locuri.

  • Pentru a se califica la Campionatul Mondial, România trebuie să treacă de Turcia, în deplasare, pe 26 martie, și de câștigătoarea duelului Slovacia – Kosovo, tot în deplasare, pe 31 martie.
  • Dacă va obține calificarea la Campionatul Mondial, atunci România se va afla în grupa D, alături de SUA (una dintre gazdele turneului), Paraguay și Australia.

Lotul convocat de Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia

PORTARI

  • Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 7/0)
  • Marian AIOANI (Rapid, 0/0)
  • Mihai POPA (CFR Cluj, 0/0)

FUNDAȘI

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2)
  • Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 23/0)
  • Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1)
  • Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1)
  • Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1)
  • Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1)
  • Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0)
  • Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2)
  • Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI

  • Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0)
  • Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0)
  • Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12)
  • Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15)
  • Florin TĂNASE (FCSB, 26/5)
  • Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8)
  • Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11)
  • Alexandru DOBRE (Rapid, 5/0)
  • Valentin MIHĂILĂ (Rizespor | Turcia, 33/5)
  • Claudiu PETRILA (Rapid, 2/0)
  • Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1)

ATACANȚI

  • Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2)
  • David MICULESCU (FCSB, 6/0)
  • Marius COMAN (UTA Arad, 0/0)

Citește și

„Suntem dubli campioni!” Șeful CONMEBOL lansează acuzații la adresa Spaniei, după ce  Finalissima a fost anulată
Campionate
15:13
Citește mai mult
„S-au păruit ca-n filme!” Surse GOLAZO.ro dezvăluie că Sabrina Voinea s-a luat azi la bătaie cu o componentă a lotului național de haltere
Special
14:41
Citește mai mult
VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Iran a lansat un atac surpriză care are implicații strategice pentru Europa: Scutul antirachetă de la Deveselu, în prim plan
Știrile zilei din sport
„Enervant de tineri și foarte buni” Gică Hagi, intervenție înainte de Turcia - România » Adversarii evidențiați de „Rege”
Nationala
19:41
Citește mai mult
Mihai Stoica, furios pe Pintilii Oficialul de la FCSB îi dă replica fostului secund: „M-a deranjat.  M-a atacat pe mine!”
Superliga
16:56
Citește mai mult
Infantino intervine Răspunsul sec al șefului FIFA, după ce Iran a cerut să nu-și dispute meciurile de la CM 2026 în SUA: „Am stabilit”
Campionatul Mondial
15:38
Citește mai mult
Secretele lui Arda Guler FOTO-VIDEO. De ce este starul Turciei într-o formă atât de bună. Și de ce poate marca de la 70 de metri!
Nationala
17:42
Citește mai mult
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
20:50
Modificare în lotul lui Lucescu Un jucător al revelației din Liga 1 a fost convocat de urgență pentru meciul cu Turcia
20:23
„N-aș plasa-o în fața lui Dinamo niciodată” MM Stoica despre cât de bun e lotul roș-albilor: „Clar sub, fără discuție”
20:38
„Am văzut un semn și am știut” Ianis Zicu, acuzații la adresa arbitrajului după Csikszereda - Farul: „Cât e ceasul? Am voie să vorbesc?”
20:03
Dialog viral Nicolescu - Chirilă Ce i-a spus antrenorul imediat după înfrângerea lui Dinamo cu U Craiova: „Nu puteam fi nici nepoliticos, dar...”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Explicația declarației lui Tarbă

Mulțumim, Mircea Lucescu!

Burleanu și burlescul

O rușine de meci!

Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Copiii iubesc măscăricii

Setea de putere a lui Burleanu

Utopia onoarei

Moralitatea dinastiei Burleanu

Meci bun, arbitraj de județeană

Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Ce caută Mirel aici?

Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Corbu de pretutindeni

Fede Valverde, jucătorul infinit

Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

„Mașina de tocat carne”

Firescul nefiresc

Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Să mori de râs

Top stiri
„Pot să fiu antrenorul sezonului” Daniel Pancu jubilează după  12 victorii în 13 meciuri » Care e marele avantaj al CFR-ului în lupta la titlu
Superliga
11:26
Citește mai mult
Lucescu are o singură necunoscută Selecționerul se gândește la al 11-lea nume pentru barajul cu Turcia.  Ce ar putea alege la mijloc
Nationala
11:05
Citește mai mult
Trebuia convocat Opruț? Reacția lui Andrei Nicolescu, după ce Lucescu l-a lăsat acasă pe fundașul-golgheter
Nationala
10:41
Citește mai mult
Diabolicul Lixandru, puștiul care a îngrozit Bucureștiul. Crima comisă la scăldat în Dâmbovița, după o seară la horă, pe Calea Dudești
B365
02:00
Citește mai mult
Echipe/Competiții

fcsb 55 CFR Cluj 19 dinamo bucuresti 53 rapid 43 Universitatea Craiova 27 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 12 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
21.03

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share