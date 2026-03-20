„Uite că s-a întâmplat!” Jucătorul-surpriză convocat de Lucescu a reacționat imediat: „I-am spus că ajung la națională!”

Marius Coman (29 de ani), atacantul celor de la UTA Arad, a oferit o primă reacție după ce a fost convocat în premieră de Mircea Lucescu (80 de ani) pentru meciul cu Turcia din barajul pentru calificarea la CM 2026.

Mircea Lucescu a anunțat, vineri, lotul României pentru meciul cu Turcia.

„Il Luce” a decis să facă patru convocări neașteptate, toate din Liga 1, printre care se numără și Marius Coman, care va bifa prima selecție la națională.

Marius Coman: „Este un obiectiv pe care mi l-am propus de foarte mult timp”

„Sunt foarte bucuros, mai auzisem ceva «insight-uri» de pe la națională și chiar m-am bucurat foarte tare. Pot să spun că mi-am dorit de când eram mic să ajung la echipa națională sau măcar la una dintre echipele naționale, chiar dacă era de juniori.

Este un obiectiv pe care mi l-am propus de foarte mult timp și chiar i-am spus soției mele, atunci când făcusem pasul la Sepsi în prima divizie, că la 29 de ani voi ajunge la națională și uite că s-a întâmplat. Nu pot decât să mă bucur.

A fost un drum greu, cu suișuri și coborâșuri, prin care e foarte greu să treci și trebuie să fii foarte puternic psihic.

Am avut noroc că familia a fost lângă mine și am reușit să trec peste toate hopurile. Mă bucur că am ajuns în această situație și sper să nu dezamăgesc”, a declarat Marius Coman într-un clip postat de UTA Arad pe Facebook.

Întrebat cât de mult l-a ajutat UTA să ajungă la acest nivel, Coman a precizat:

„UTA m-a ajutat cel mai mult. Vreau să-i mulțumesc lui Mister (n.r. - Adrian Mihalcea) că a avut încredere în mine atunci când nimeni nu a avut și mă bucur că am reușit să vin la UTA și să am cea mai bună perioadă a carierei aici”.

Ultimul jucător de la UTA care a evoluat pentru prima reprezentativă rămâne Adrian Ungur, prezent pe teren în victoria 1-0 cu Coreea de Sud, din 2 februarie 1994.

Marius Coman este împrumutat de Sepsi la UTA Arad până la finalul acestui sezon. În tricoul formației arădene, atacantul a înscris 8 goluri și a oferit două pase decisive în 26 de apariții.

550.000 de euro este cota de piață a lui Marius Coman, conform Transfermarkt

Explicațiile selecției lui Mircea Lucescu

GOLAZO.ro are argumentele pe care Mircea Lucescu le-a avut atunci când a decis să-i convoace pe Mihai Popa (CFR Cluj), Andrei Coubiș (U Cluj), Marius Coman (UTA Arad) și Kevin Ciubotaru (Hermannstadt), marile surprize din lotul naționalei pentru meciul cu Turcia.

De ce a fost convocat Marius Coman

În absența lui Drăguș, dar și a lui Louis Munteanu, Mircea Lucescu a dorit încă o variantă viabilă la Bîrligea, care va fi titular la Istanbul.

L-a ales pe Miculescu, însă n-a fost foarte mulțumit de cum acesta a jucat ca atacant central la meciul cu Metaloglobus. N-a renunțat însă la el datorită experienței din cupele europene pe care Miculescu o are, unde se apropie de 50 de meciuri disputate.

În schimb, Lucescu a tot insistat că are nevoie de un vârf masiv care să știe să joace un rol de pivot, cu spatele la poartă. În perioada în care s-a aflat în spital, Marius Coman i-a fost propus de Mihai Stoichiță, care i l-a prezentat ca o variantă de urmărit.

Lucescu a validat propunerea directorului tehnic și, în lipsa oricărei alte soluții, l-a convocat pe Coman. Un fotbalist care se apropie de 30 de ani, care n-a jucat niciodată la națională și pe care startul actualului sezon l-a prins în Liga a II-a, la Sepsi.

Turcia - România se va juca pe stadionul echipei Beșiktaș, o arenă inaugurată în aprilie 2016, cu o capacitate de 43.445 de locuri.

Pentru a se califica la Campionatul Mondial, România trebuie să treacă de Turcia, în deplasare, pe 26 martie, și de câștigătoarea duelului Slovacia – Kosovo, tot în deplasare, pe 31 martie.

Dacă va obține calificarea la Campionatul Mondial, atunci România se va afla în grupa D, alături de SUA (una dintre gazdele turneului), Paraguay și Australia.

Lotul convocat de Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia

PORTARI

Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 7/0)

(Celta Vigo | Spania, 7/0) Marian AIOANI (Rapid, 0/0)

(Rapid, 0/0) Mihai POPA (CFR Cluj, 0/0)

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2)

(Rayo Vallecano | Spania, 36/2) Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 23/0)

(Gaziantep | Turcia, 23/0) Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1)

(Tottenham | Anglia, 27/1) Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1)

(Yunnan Yukun | China, 44/1) Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1)

(Hannover 96 | Germania, 8/1) Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1)

(Universitatea Craiova, 22/1) Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0)

(Universitatea Cluj, 0/0) Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2)

(Universitatea Craiova, 50/2) Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI

Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0)

(Universitatea Craiova, 6/0) Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0)

(Pafos | Cipru, 5/0) Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12)

(AEK Atena | Grecia, 72/12) Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15)

(Dalian Yingbo | China, 84/15) Florin TĂNASE (FCSB, 26/5)

(FCSB, 26/5) Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8)

(Alanyaspor | Turcia, 51/8) Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11)

(PSV | Țările de Jos, 43/11) Alexandru DOBRE (Rapid, 5/0)

(Rapid, 5/0) Valentin MIHĂILĂ (Rizespor | Turcia, 33/5)

(Rizespor | Turcia, 33/5) Claudiu PETRILA (Rapid, 2/0)

(Rapid, 2/0) Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1)

ATACANȚI

Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2)

(FCSB, 7/2) David MICULESCU (FCSB, 6/0)

(FCSB, 6/0) Marius COMAN (UTA Arad, 0/0)

