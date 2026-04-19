Transfer de urgență la Craiova Actele au fost înregistrate înaintea meciului cu Rapid! Noi probleme pentru Coelho

U Craiova l-a transferat pe portarul Joao Goncalves (25 de ani), legitimat ultima dată la AFS, formație ce ocupă ultimul loc în prima ligă din Portugalia.

Formația din Bănie l-a pierdut pe Pavlo Isenko (22 de ani) la meciul cu Dinamo (1-0). Portarul ucrainean se recuperează, după ce a fost operat în urmă cu aproape două săptămâni.

Șansele să mai evolueze în acest sezon sunt minime, iar Silviu Lung Jr are și el probleme medicale.

Joao Goncalves este noul portar al celor de la U Craiova

Astfel, Filipe Coelho a rămas cu un singur portar cu experiență în lot, motiv pentru care Craiova a luat decizia de a mai transfera un nou goalkeeper.

Este vorba de Joao Goncalves, portar liber de contract încă din luna ianuarie, după despărțirea de AFS, informează digisport.ro.

Transferul nu a fost încă anunțat de Craiova, dar apare pe platforma de transferuri a FRF.

Potrivit Transfermarkt, Joao Goncalves a semnat un contract valabil până în vara lui 2027.

600.000 de euro este cota lui Joao Goncalves

De-a lungul carierei, portughezul a mai evoluat pentru Boavista.

Probleme și cu Tudor Băluță

Om de bază în primul „11” al oltenilor, mijlocașul s-a aflat pe foaia de joc la meciul cu U Cluj, dar n-a mai fost folosit, după ce s-a accidentat la încălzire.

La duelul cu Rapid, Băluță nu a prins lotul și este incert pentru meciul cu Dinamo, din semifinalele Cupei României, scrie gsp.ro.

Tudor Băluță

Totuși, oltenii încearcă din răsputeri să-l recupereze pe fostul jucător al Farului.

Dacă situația lui Băluță se află sub semnul întrebării, Coelho este sigur că la meciul de pe Arena Națională nu se va putea baza pe Pavlo Isenko, Mihnea Rădulescu și Silviu Lung Jr, accidentați, respectiv Monday Etim, suspendat.

40 de meciuri a jucat Băluță în acest sezon: a marcat două goluri și a oferit 3 pase decisive.

