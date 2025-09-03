Tăiere surpriză pe lista de Europa Pe lângă Chiricheș, FCSB a decis să mai scoată în afara lotului un fotbalist, pe care a plătit 500.000 de euro

Campioana a trimis marți seară la UEFA lista cu fotbaliștii care vor avea drept de joc în Europa League. Au intrat Thiam și Dawa

Chiricheș nu e trecut, dar pentru a-i face loc și lui Dawa, s-a sacrificat un fotbalist tânăr, cumpărat cu o sumă mare. Cine e el, în rândurile de mai jos

FCSB va debuta în Europa League pe 25 septembrie, însă avea termen până marți, pe 2 septembrie, pentru a trimite la UEFA lista cu jucătorii care vor avea drept de joc în meciurile de pe tabloul principal.

Iar campioana avea la dispoziție, dintre cele 25 de locuri pe lista A, doar 24, fiindcă poate ocupa doar 3 dintre cele 4 poziții obligatorii cu fotbaliști formați la nivel de club.

Cei 3 sunt portarul Udrea și jucătorii de câmp Pantea și Octavian Popescu. Și Perianu era eligibil pentru acest capitol, dar a fost îndepărtat și a ajuns la CFR.

Campioana avea de adăugat doi fotbaliști, față de lotul cu care a abordat meciurile cu Aberdeen. Pe Thiam, pe care l-a legitimat după jocul tur din Scoția, dar și pe Dawa, care va fi gata să joace din nou începând din noiembrie.

Dacă însă n-ar fi fost trecut acum pe listă, stoperul camerunez ar fi putut fi adăugat abia în februarie și doar în cazul în care FCSB s-ar califica în faza eliminatorie.

Meciurile pe care FCSB le are în Europa League

25 septembrie: Go Ahead Eagles - FCSB

2 octombrie: FCSB - Young Boys Berna

23 octombrie: FCSB - Bologna

6 noiembrie: Basel - FCSB

27 noiembrie: Steaua Roșie Belgrad - FCSB

11 decembrie: FCSB - Feyenoord

22 ianuarie: Dinamo Zagreb - FCSB

29 ianuarie: FCSB - Fenerbahce

Thiam i-a luat locul lui Chiricheș, pe care Gigi Becali nu l-a mai dorit. Gheorghiță, cel folosit în schimbul cu U Cluj, nu fusese oricum pe lista UEFA cu Aberdeen, astfel că pentru a fi trecut și Dawa, roș-albaștrii au avut de sacrificat între Stoian și Kiki. Și l-au ales pe Stoian, mai ales că el e o variantă mai degrabă pentru a acoperi regula U21 la jocurile din Liga 1.

Stoian, care abia în decembrie va împlini 18 ani, nu poate fi trecut pe lista B, fiindcă UEFA are o altă politică față de regulamentul din campionat: jucătorii tineri, născuți începând cu 1 ianuarie 2004, pot fi pe lista B doar dacă au și cel puțin 2 ani în curtea actualului club.

Stoian nu se încadrează, el venind la FCSB abia la începutul anului 2025, de la Farul. În schimb, pe lista B de Europa, campioana îi va avea pe Toma și pe Dăncuș.

Stoian a venit la FCSB la pachet cu Cercel. Pentru cei doi, Gigi Becali a achitat o sumă imensă, ținând cont că erau jucători extrem de tineri: 1.000.000 de euro, câte 500.000 fiind prețul fiecăruia. În ianuarie, Stoian abia împlinise 17 ani, iar Cercel făcuse în noiembrie 18 ani.

LISTA TRIMISĂ DE FCSB LA UEFA

PORTARI: Târnovanu, Zima, M. Udrea

FUNDAȘI: Crețu, Pantea, Graovac, Ngezana, Dawa, M. Popescu, Radunovic, Kiki

MIJLOCAȘI: Șut, Lixandru, Olaru, Cisotti, B. Alhassan, Miculescu, Oct. Popescu, Politic, Edjouma

ATACANȚI: Bîrligea, Fl. Tănase, Thiam, Alibec

Mario Tudose ar putea juca doar în campionat în 2025

Cum FCSB nu a rezolvat transferul lui Mario Tudose de la FC Argeș, astfel încât să-l poată trece în sistem și la UEFA, fundașul central nu va avea drept de joc în Europa League chiar dacă va fi achiziționat de campioană până la finalul perioadei de mercato intern, adică până pe 8 septembrie.

Tudose (20 de ani) e văzut ca o soluție de titular la meciurile din campionat, pentru ca FCSB să bifeze regula U21.

În acest sezon, el a început în echipa de start a celor de la FC Argeș toate cele 8 etape. În precedentele două sezoane, la Liga 2, Tudose a bifat 45 de meciuri!

Tudose, în cazul în care va ajunge la FCSB, va avea posibilitatea să evolueze cel mai devreme în cupele europene dacă echipa se va clasa între primele 24 în Europa League și se va califica în faza eliminatorie.

