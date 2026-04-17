Legenda din lotul lui Rapid se retrage Anunțul făcut de club: „ A venit timpul să celebrăm o carieră fenomenală”

Rapid a anunțat că Estavana Polman (33 de ani) se va retrage la finalul sezonului.

Handbalista olandeză ajungea la Rapid în noiembrie 2022, după ce evoluase o scurtă perioadă de timp la Nykobing (Danemarca).

Aceasta a fost adusă la echipa din Giulești cu statutul de star mondial, fiind MVP și campioană mondială în 2019.

Estavana Polman se retrage: „A venit timpul să celebrăm o carieră fenomenală”

Rapid a anunțat că ultimul meci al carierei pentru Polman va avea loc e 23 mai, împotriva celor de la Minaur Baia Mare.

„Sunt momente care depășesc terenul de joc, iar sosirea Estavanei la Rapid în 2022 a fost unul dintre ele.

După 4 sezoane în care a luptat cu inima pentru culorile noastre, a venit timpul să celebrăm o carieră fenomenală care se încheie acasă, în Giulești, pe 23 mai, cu ocazia ultimului meci din actuala editie a Ligii Florilor MOL .

Estavana nu a fost doar un transfer sonor, ci scânteia care a adus magia olandeză în handbalul românesc.

Ne vom aminti mereu de viziunea și golurile ei decisive, de pasele magice și spiritul de lider incontestabil, de bucuria pură cu care a inspirat micile handbaliste din academie.

Dincolo de statistici, Estavana a îmbrățișat spiritul Rapidului cu o naturalețe rară.

Îți mulțumim pentru fiecare secundă de spectacol și pentru că ai ales să scrii ultimele capitole ale carierei tale alături de noi.

Giuleștiul va fi mereu casa ta. Succes în tot ce urmează, Estavana!”, a anunțat Rapid prin intermediul rețelelor de socializare.

În acest sezon, Polman a fost una dintre cele mai bune marcatore ale Rapidului în EHF European League, competiție în care gruparea antrenată de francezul Laurent Bezeau a ratat dramatic calficarea în Final Four.

52 de goluri a marcat handbalista olandeză în 12 meciuri jucate

Estavana Polman: „23 mai, ultimul bal! Să fiți acolo!”

Olandeza a avut și ea un mesaj pentru fani:

„Când eram mică, am pornit cu un vis… După acest sezon, îmi iau rămas bun de la acel vis. Mă retrag din sportul de performanță.

Handbalul mi-a oferit atât de multe. Mi-a arătat lumea, mi-a îndeplinit visurile și m-a format ca persoană. A fost o călătorie incredibil de frumoasă, în care m-am bucurat de momentele frumoase și am învățat din momentele mai puțin frumoase.

Acum este timpul să închid acest capitol.

Vreau să mulțumesc din suflet tuturor celor care au făcut parte, în orice fel, din aventura mea în handbal în ultimii ani. A fost mai frumos decât aș fi îndrăznit vreodată să visez.

Cu drag,

Estavana”, a anunțat Polman pe Instagram.

Polman este triplă medaliată la Mondiale (aur 2019, argint 2015, bronz 2017), dublă medaliată europeană (argint 2016, bronz 2018).

S-a retras de la națională la sfârșitul anului trecut, după ce Olanda a fost învinsă de Franța, scor 31-33, în finala mică a Campionatului Mondial.

La nivel de club, Polman a câștigat trei titluri naţionale în Danemarca.

Olandeza e într-o relație cu Rafael van der Vaart (43 de ani), fostul atacant al celor de la Ajax, Real Madrid sau Tottenham.

Sonderjysk Elitesport, Team Esbjerg și Nykobing sunt echipele la care Polman a mai evoluat de-a lungul carierei.

