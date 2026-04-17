Răzvan Burleanu, președintele FRF
Liga 3

Taxa paradox FRF cere cluburilor din Liga 3 echipe de juniori, dar acceptă și bani în locul lor » Cât costă acest compromis

alt-text Viorel Tudorache
Publicat: 17.04.2026, ora 20:31
  • Regulamentele FRF continuă să genereze controverse, iar una dintre prevederi ridică serioase semne de întrebare privind coerența și echitatea sistemului competițional.

Conform „Regulamentului privind condițiile de participare la Campionatul Național Liga a 2-a”, cluburile din Liga 3 care aspiră la promovare trebuie să îndeplinească un criteriu esențial: să dețină minimum cinci echipe de juniori.

Este o cerință care, în teorie, susține dezvoltarea fotbalului la nivel juvenil și consolidează structurile cluburilor.

Citește și
Citește mai mult
FRF percepe o taxă de 150.000 de lei echipelor din Liga 3 care nu îndeplinesc condiții, dar vor în Liga 2

Doar că regulamentul introduce o excepție care contrazice chiar acest principiu. Pentru sezonul 2026/2027, cluburile din Liga 3 pot ocoli această obligație. Cum? Simplu: prin plata unei penalități financiare de 150.000 de lei către FRF.

Textul prevederii FRF este explicit: „Solicitantul care participă la Campionatul Național Liga a 3-a la momentul la care solicită certificarea, trebuie să aibă cel puțin cinci echipe de juniori.

Prin excepție, pentru certificarea aferentă sezonului 2026/2027, cluburile participante la Campionatul Național Liga a 3 -a în sezonul 2025/2026 pot prezenta un număr mai mic de echipe de juniori, dacă și numai dacă au făcut dovada că au achitat penalitatea financiară de 150.000 lei către FRF cu cel puțin 10 zile înainte de ultima etapă a sezonului de Liga a 3 -a regular curent, conform articolului 15, alin 7 din Regulamentul de evaluare privind a condițiilor minime privind participarea la faza de play-off a CNL 3, ediția 2025”.

Taxă plătită „în orb”

Caracterul paradoxal al acestei prevederi este amplificat de momentul în care trebuie achitată suma. Cluburile sunt obligate să vireze cei 150.000 de lei cu cel puțin 10 zile înainte de ultima etapă a sezonului regular din Liga 3, într-un punct în care tabloul competițional este încă neclar.

În aceste condiții, plata devine un pariu financiar. Cluburile sunt puse să decidă dacă investesc o sumă considerabilă fără garanția că vor beneficia efectiv de dreptul de a evolua în Liga 2.

„Practic, clubul din Liga 3 care nu are minim 5 grupe de juniori plătește 150.000 de lei către FRF să primească certificare pentru Liga 2, unde rigorile sunt mult mai dure. Cluburile trebuie să aibă minimum 9 echipe de juniori”, au declarat pentru GOLAZO.ro surse din sistem.

Echipele din Liga 3 fără grupe de juniori pot participarea în play-off dacă plătesc 150.000 de lei

FRF aplică o penalitate similară, în valoare de 150.000 de lei, și cluburilor care nu îndeplinesc condiția privind cele cinci echipe de juniori, dar care solicită totuși dreptul de a participa în play-off-ul Ligii 3.

Conform prevederii, sumele încasate din aceste penalități „vor fi distribuite de FRF către celelalte cluburi participante în seria respectivă, care au îndeplinit toate condițiile de participare”.

Cluburile din Liga 2 trebuie să aibă minimum 9 echipe de juniori

Potrivit Regulamentului privind condițiile de participare la Campionatul Național Liga a 2-a, cluburile trebuie să aibă cel puțin 9 echipe de juniori, structurate astfel:

  • patru echipe de juniori din grupa de vârstă 14 -19 ani (juniori U15 / U16 / U17 /U19/Liga de Tineret);
  • patru echipe de juniori din grupa de vârstă 10 -14 ani (juniori U11 / U12 /U13 /U14).
  • o echipă de junioare U13

În situația în care clubul nu deține o echipă proprie de junioare U13, acesta poate încheia un protocol de colaborare cu un club de fotbal feminin afiliat la Federația Română de Fotbal.

Citește și

Nationala
10:19
Citește mai mult
Opinii
09:06
Citește mai mult
VIDEO: cele mai noi imagini din sport

FRF juniori liga 3 taxe
Știrile zilei din sport
Handbal
18.04
Citește mai mult
Tenis
18.04
Citește mai mult
Campionate
18.04
Citește mai mult
Superliga
18.04
Citește mai mult
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:14
00:07
00:04
23:48
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Top stiri
Campionate
18.04
Citește mai mult
Campionate
18.04
Citește mai mult
Superliga
18.04
Citește mai mult
B365
17.04
Citește mai mult
Echipe/Competiții

fcsb 19 CFR Cluj 28 dinamo bucuresti 18 rapid 23 Universitatea Craiova 14 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 1 uta arad 1 farul constanta 8

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
19.04

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share