De la fotbal, la lupte în cușcă  Fostul campion al României se va bate în gala RXF » Cine e adversarul său

Cristi Bud (40 de ani), de trei ori campion al României alături de CFR Cluj, s-a reorientat către sporturile de contact.

Fostul atacant va concura în gala RXF, în cadrul evenimentului Next Fighter 29.

Fostul jucător de la CFR Cluj sau Gaz Metan Mediaș va intra în ring.

Cristi Bud va concura în gala RXF

Cristi Bud se va lupta în gala RXF, în cadrul evenimentului Next Fighter 29, care va avea loc marți, 21 aprilie, în București. Evenimentul va fi transmis de Voyo.

Adversarul lui Bud va fi Emanuel Neagu, în vârstă de 29 de ani, scrie prosport.ro. De meserie dansator, acesta fost finalist la Survivor România în 2020.

Cristi Bud a bifat peste 300 de meciuri în cariera sa, în care a reușit să înscrie 83 de goluri și să ofere 17 pase decisive.

A cucerit trei titluri în România cu CFR (2010, 2012 și 2019), două Cupe ale României (2010, 2016), tot cu CFR, și un titlu în Republica Moldova, cu Milsami Orhei (2015).

În gala RFX (Real Xtreme Fighting) se dispută lupte în cușcă între celebrități din diferite domenii.

De-a lungul timpului, în această gală au luptat Giani Kiriță, fostul jucător al lui Dinamo, dar și cunoscuții sportivi români Sandu Lungu și Ion Pascu.

