„Parcă suntem agenți Mossad în Iran!” Un mare maestru la șah acuză Federația Internațională: „Ne scanează! Este absurd”
Hikaru Nakamura FOTO Imago
alt-text Publicat: 04.04.2026, ora 15:15
alt-text Actualizat: 04.04.2026, ora 15:20
  • Marele maestru american Hikaru Nakamura a criticat Federația Internațională de Șah (FIDE) pentru „măsurile excesive de combatere a fraudelor” implementate de for la Turneul Candidaților din Cipru, care se desfășoară în perioada 28 martie - 16 aprilie.

Nakamura este unul dintre cei opt jucători care participă la acest turneu de elită. Câștigătorul îl va înfrunta pe adolescentul indian D Gukesh în lupta pentru titlul mondial de șah, la o dată ulterioară în 2026.

Hikaru Nakamura: „Parcă suntem agenți Mossad în Iran”

Nakamura a criticat dur utilizarea scanerelor și a dispozitivelor de monitorizare ca parte a protocolului anti-trișare implementat de FIDE, scrie Reuters.

„E absurd! Ne scanează înainte de partide, ne scanează după partide”, a spus americanul într-un videoclip postat pe canalul său de YouTube.

„Au detectoare de metale, au scanere separate... Ce suntem, agenți Mossad în Iran sau ceva de genul ăsta? Suntem jucători de șah, să fim serioși”, a continuat jucătorul de șah.

Nakamura a pierdut vineri cea de-a doua partidă din cinci și a rămas cu un punctaj de 1,5/5, după ce a suferit o înfrângere grea în fața uzbecului Javokhir Sindarov, care a obținut un scor fără precedent de 4,5/5 la Turneul Candidaților.

FIDE a sărit în apărarea măsurilor, precizând că acestea sunt vitale pentru a proteja integritatea competiției.

„Considerăm că măsurile stricte anti-trișare sunt esențiale. Mai mult, acest sentiment este împărtășit de marea majoritate a jucătorilor”, a declarat directorul general al FIDE, Emil Sutovsky, pentru sursa citată.

„În același timp, controalele fizice ale jucătorilor nu s-au schimbat aproape deloc de la turneul din Toronto și nu există nicio diferență notabilă pentru jucători.

Niciun alt participant nu s-a plâns de acest lucru dintr-un motiv întemeiat: toate măsurile suplimentare controlează și interceptează semnalele, fără a forța jucătorii să fie percheziționați suplimentar.”

Îngrijorările legate de încălcarea regulilor în șah s-au intensificat în 2022, după ce fostul campion mondial Magnus Carlsen l-a acuzat pe Hans Niemann că a trișat, după ce a fost învins de acesta la Cupa Sinquefield.

Niemann a recunoscut ulterior că a trișat în partide online când avea 12 și 16 ani, dar a negat că ar fi trișat în evenimentele disputate în persoană. El a intentat un proces de calomnie în valoare de 100 de milioane de dolari împotriva lui Carlsen, site-ului de profil Chess.com și a lui Nakamura, care a fost respins de un judecător în iunie 2023.

Această controversă face obiectul unui documentar Netflix, „Untold: Chess Mates”, care va fi lansat în România pe 7 aprilie.

