Direct în vinclu FOTO. Andrei Ciobanu, GOLAZO superb în primul meci al zilei din Liga 1 +10 foto
Direct în vinclu FOTO. Andrei Ciobanu, GOLAZO superb în primul meci al zilei din Liga 1

alt-text Publicat: 04.04.2026, ora 16:39
alt-text Actualizat: 04.04.2026, ora 16:39
  • Oțelul - Hermannstadt. Andrei Ciobanu (28 de ani), mijlocașul gălățenilor, a reușit un gol splendid în partida din etapa #3 din play-out-ul Ligii 1.

În minutul 54, la scorul de 1-0 pentru Oțelul, atacantul Patrick Fernandes a fost faultat în apropierea careului advers de Dragoș Albu, mijlocașul lui Hermannstadt.

„Parcă suntem agenți Mossad în Iran!” Un mare maestru la șah acuză Federația Internațională: „Ne scanează! Este absurd”
„Parcă suntem agenți Mossad în Iran!” Un mare maestru la șah acuză Federația Internațională: „Ne scanează! Este absurd”

FOTO. Supergolul reușit de Andrei Ciobanu în Oțelul - Hermannstadt

Arbitrul partidei, Andrei Florin, a fluierat imediat după intervenția lui Albu și a acordat lovitură liberă pentru Oțelul, de la marginea careului.

Responsabil pentru executarea loviturii libere a fost Andrei Ciobanu. Deși a părut că va centra, fotbalistul a decis să șuteze direct spre poarta lui Lazar.

Ciobanu a trimis în forță, peste zid, iar mingea a intrat direct în vinclul porții lui Lazar, portarul fiind luat prin surprindere. A încercat să respingă balonul, dar nu a avut nicio șansă și s-a izbit de bara laterală.

Golul lui Andrei Ciobanu în Oțelul - Hermannstadt. Foto: captură Prima Sport
Golul lui Andrei Ciobanu în Oțelul - Hermannstadt. Foto: captură Prima Sport

Golul lui Andrei Ciobanu în Oțelul - Hermannstadt. Foto: captură Prima Sport Golul lui Andrei Ciobanu în Oțelul - Hermannstadt. Foto: captură Prima Sport Golul lui Andrei Ciobanu în Oțelul - Hermannstadt. Foto: captură Prima Sport Golul lui Andrei Ciobanu în Oțelul - Hermannstadt. Foto: captură Prima Sport Golul lui Andrei Ciobanu în Oțelul - Hermannstadt. Foto: captură Prima Sport
Pentru Andrei Ciobanu a fost a treia reușită din această stagiune. Mijlocașul Oțelului a mai oferit și două pase decisive în 33 de meciuri jucate.

300.000 de euro
este cota de piață a lui Andrei Ciobanu, conform Transfermarkt

Primul gol al Oțelului a fost marcat chiar de căpitanul echipei, Joao Lameira, în minutul 5.

Oțelul - Hermannstadt, echipele de start

  • Oțelul: Dur-Bozoancă - Zhelev, Zivulic, Ne Lopes, Kazu - Ciobanu, Lameira - Bană, Andrezinho, Luan Campos - Fernandes
  • Rezerve: Popescu, Ursu, Conrado, Rus, Neicu E., Chira, Bordun, Bruno Paz, Sandu, Neicu C., Debeljuh
  • Antrenor: Stjepan Tomas
  • Hermannstadt: Lazar - Căpușă, Karo, Chorbadzhiyski, Stancu - Jair, Ivanov, Albu - Simba, Buș, Neguț
  • Rezerve: Muțiu, Pop, Stoica, Issah, Barstan, Ciubotaru, Zargary, Politic, Balaure, Afalna, Marko
  • Antrenor: Dorinel Munteanu
  • Arbitru: Andrei Florin, Asistenți: Vodă Alexandru, Ilinca Cristian Daniel, VAR: Petrescu Radu, AVAR: Popa Cătălin
  • Stadion: Oțelul (Galați)

„Parcă suntem agenți Mossad în Iran!” Un mare maestru la șah acuză Federația Internațională: „Ne scanează! Este absurd”
„Parcă suntem agenți Mossad în Iran!” Un mare maestru la șah acuză Federația Internațională: „Ne scanează! Este absurd”
„Au venit aici pentru pariuri!” VIDEO+FOTO. Au apărut imaginile! Ce făcea Șumudică la Țiriac Open. Tensiuni cu un jucător: „My friend...”
„Au venit aici pentru pariuri!” VIDEO+FOTO. Au apărut imaginile! Ce făcea Șumudică la Țiriac Open. Tensiuni cu un jucător: „My friend...”

ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
Răzvan a ajuns la București Lucescu Junior, vizibil afectat: „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Conflict violent pe Giulești VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător, lovit cu bățul de la tobă!
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Răzvan, aplaudat pe Toumba După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Răzvan, aplaudat pe Toumba  După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Răzvan a ajuns la București Lucescu Junior, vizibil afectat: „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Ioana Mihalcea Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Conflict violent pe Giulești VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător, lovit cu bățul de la tobă!
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!
Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!
Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”
Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață
Cristian Geambașu: Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză
Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor
Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!
Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?
Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri
Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo
Radu Naum: Disprețul

Radu Naum: Disprețul
Cătălin Țepelin: Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cătălin Țepelin: Cum să te califici dacă <span>n-ai</span> nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!
Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!
Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare
Demisia, Mircea Sandu!

: Demisia, Mircea Sandu!
Dan Udrea: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Istanbul
Radu Naum: Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!
Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B
Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!
Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân  coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
„Este în stare critică” Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
„Este în  stare critică”  Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
