Oțelul - Hermannstadt. Andrei Ciobanu (28 de ani), mijlocașul gălățenilor, a reușit un gol splendid în partida din etapa #3 din play-out-ul Ligii 1.

În minutul 54, la scorul de 1-0 pentru Oțelul, atacantul Patrick Fernandes a fost faultat în apropierea careului advers de Dragoș Albu, mijlocașul lui Hermannstadt.

Arbitrul partidei, Andrei Florin, a fluierat imediat după intervenția lui Albu și a acordat lovitură liberă pentru Oțelul, de la marginea careului.

Responsabil pentru executarea loviturii libere a fost Andrei Ciobanu. Deși a părut că va centra, fotbalistul a decis să șuteze direct spre poarta lui Lazar.

Ciobanu a trimis în forță, peste zid, iar mingea a intrat direct în vinclul porții lui Lazar, portarul fiind luat prin surprindere. A încercat să respingă balonul, dar nu a avut nicio șansă și s-a izbit de bara laterală.

Pentru Andrei Ciobanu a fost a treia reușită din această stagiune. Mijlocașul Oțelului a mai oferit și două pase decisive în 33 de meciuri jucate.

300.000 de euro este cota de piață a lui Andrei Ciobanu, conform Transfermarkt

Primul gol al Oțelului a fost marcat chiar de căpitanul echipei, Joao Lameira, în minutul 5.

Oțelul - Hermannstadt, echipele de start

Oțelul : Dur-Bozoancă - Zhelev, Zivulic, Ne Lopes, Kazu - Ciobanu, Lameira - Bană, Andrezinho, Luan Campos - Fernandes

Rezerve : Popescu, Ursu, Conrado, Rus, Neicu E., Chira, Bordun, Bruno Paz, Sandu, Neicu C., Debeljuh

Antrenor : Stjepan Tomas

Hermannstadt : Lazar - Căpușă, Karo, Chorbadzhiyski, Stancu - Jair, Ivanov, Albu - Simba, Buș, Neguț

Rezerve : Muțiu, Pop, Stoica, Issah, Barstan, Ciubotaru, Zargary, Politic, Balaure, Afalna, Marko

Antrenor : Dorinel Munteanu

Arbitru : Andrei Florin, Asistenți : Vodă Alexandru, Ilinca Cristian Daniel, VAR : Petrescu Radu, AVAR : Popa Cătălin

Stadion: Oțelul (Galați)

