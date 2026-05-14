„A încercat să vă avertizeze” Postarea soției lui Chivu, care a devenit virală + Gazzetta a numit-o „anti-WAG” +5 foto
Fotografia postată de Adelina de ziua lui Cristi Chivu, în octombrie 2025. FOTO instagram.com/adechivu
Campionate

„A încercat să vă avertizeze” Postarea soției lui Chivu, care a devenit virală + Gazzetta a numit-o „anti-WAG”

alt-text Publicat: 14.05.2026, ora 20:16
alt-text Actualizat: 14.05.2026, ora 21:36
  • În lumina eventului reușit aseară de Cristi Chivu cu Inter Milano, a revenit în actualitate o postare a soției lui, Adelina, de anul trecut.

„Atât de mândră, dar deloc surprinsă! Știu cine ești și acum toată lumea e pe cale să afle! Te iubesc”, a scris Adelina pe Instagram în iunie 2025, când Chivu era prezentat oficial ca antrenor al lui Inter.

Chivu l-a pus în „lanț” pe Conte! Mesajul dur al galeriei Interului.  Paralelă cu faimosul joc GTA 5 și lovitură pentru marele rival
Citește și
Chivu l-a pus în „lanț” pe Conte! Mesajul dur al galeriei Interului. Paralelă cu faimosul joc GTA 5 și lovitură pentru marele rival
Citește mai mult
Chivu l-a pus în „lanț” pe Conte! Mesajul dur al galeriei Interului.  Paralelă cu faimosul joc GTA 5 și lovitură pentru marele rival

Postarea a devenit virală după performanța antrenorului român, fiind repostată pe rețele cu diverse comentarii ale fanilor lui Inter: „Ea a încercat să vă avertizeze”, „Știa ea ce știa”, „Aproape un an mai târziu, putem spune asta. Adelina avea dreptate: lumea l-a descoperit pe Mister Chivu”.

„A o numi WAG pe Adelina Chivu nu e potrivit”

Gazzetta dello Sport i-a dedicat un articol întreg soției lui Cristi Chivu: „Ei i-a dedicat Cupa Italiei: cine e Adelina, soția „anti-WAG” a lui Chivu.

  • În fotbal, WAG este un acronim din limba engleză care provine de la „Wives and Girlfriends” (soții și iubite). Termenul este folosit pentru a descrie partenerele de viață ale fotbaliștilor profesioniști.
  • Expresia a fost creată și popularizată de presa tabloidă din Marea Britanie la începutul anilor 2000, devenind faimoasă în timpul Campionatului Mondial din 2006.

„Ca să explici cum a fost primul sezon al lui Chivu la Inter, trebuie să-ți iei smartphone-ul, să o cauți pe soția lui pe Instagram - Adelina Elisei, o prezentatoare TV româncă - și să mărești imaginea ultimei fotografii pe care au făcut-o împreună, în tren, după una dintre numeroasele lor călătorii prin Italia și Europa: «Acesta este singurul selfie pe care am reușit să-l facem tot anul, și asta spune totul. A fost o nebunie, dar fetele și cu mine suntem cei mai mari fani ai tăi. Te iubesc». [...]

A o numi „WAG” nu e însă potrivit. Adelina, în vârstă de 44 de ani, a păstrat întotdeauna un profil discret - la fel ca și Cristian - cu puține declarații publice. Doar o singură dată a mers mai departe. În 2007, în timpul emisiunii sale de la Antena 3, i-a „stricat” transferul iubitului ei la Inter înainte de a fi făcute anunțurile. [...]

Curiozitate: Adelina s-a născut în Piatra Neamț, orașul echipei împotriva căreia Cristian a marcat primul său gol profesionist, a doua zi după moartea tatălui său. Era 1 aprilie 1998.[...]

În iunie, imediat după ce Cristian a fost anunțat oficial ca antrenor al echipei nerazzurre, Adelina a scris: «Știu cine ești și acum toată lumea e pe cale să afle!». Și asta explică totul. Ca și fotografia din tren”, au scris italienii.

Cristi Chivu a câștigat Cupa Italiei cu Inter FOTO Imago
Cristi Chivu a câștigat Cupa Italiei cu Inter FOTO Imago

Galerie foto (5 imagini)

Cristi Chivu a câștigat Cupa Italiei cu Inter FOTO Imago Cristi Chivu a câștigat Cupa Italiei cu Inter FOTO Imago Cristi Chivu a câștigat Cupa Italiei cu Inter FOTO Imago Cristi Chivu a câștigat Cupa Italiei cu Inter FOTO Imago Cristi Chivu a câștigat Cupa Italiei cu Inter FOTO Imago
+5 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

„Este neverosimil”  Mihai Stoica îi dă  o nouă replică:  „Ai un singur lucru de făcut și nici pe ăla nu știi să-l faci?”
Superliga
20:09
„Este neverosimil” Mihai Stoica îi dă o nouă replică: „Ai un singur lucru de făcut și nici pe ăla nu știi să-l faci?”
Citește mai mult
„Este neverosimil”  Mihai Stoica îi dă  o nouă replică:  „Ai un singur lucru de făcut și nici pe ăla nu știi să-l faci?”
Fanii FC U Craiova, alături de U Cluj  Suporterii echipei lui Adrian Mititelu vor merge în galeria „șepcilor roșii” la partida de duminică 
Superliga
18:57
Fanii FC U Craiova, alături de U Cluj Suporterii echipei lui Adrian Mititelu vor merge în galeria „șepcilor roșii” la partida de duminică
Citește mai mult
Fanii FC U Craiova, alături de U Cluj  Suporterii echipei lui Adrian Mititelu vor merge în galeria „șepcilor roșii” la partida de duminică 

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Deputat PSD, întrebat despre al doilea Mercedes de peste 100.000 de euro: „Am rămas cu sensibilitate de când alergi pe holurile întunecate după mine”
Deputat PSD, întrebat despre al doilea Mercedes de peste 100.000 de euro: „Am rămas cu sensibilitate de când alergi pe holurile întunecate după mine”
Deputat PSD, întrebat despre al doilea Mercedes de peste 100.000 de euro: „Am rămas cu sensibilitate de când alergi pe holurile întunecate după mine”
adelina chivu serie a italia INTER Cristi Chivu event
Știrile zilei din sport
„Ruptură” între ultrașii lui Dinamo PCH se întoarce pe stadion, Peluza Sud refuză. Anunțul făcut de suporteri + Comunicatul lui Dinamo
Superliga
13:28
„Ruptură” între ultrașii lui Dinamo PCH se întoarce pe stadion, Peluza Sud refuză. Anunțul făcut de suporteri + Comunicatul lui Dinamo
Citește mai mult
„Ruptură” între ultrașii lui Dinamo PCH se întoarce pe stadion, Peluza Sud refuză. Anunțul făcut de suporteri + Comunicatul lui Dinamo
Vin italienii în România Oameni de afaceri apropiați de Napoli vor să investească într-un club din Liga 1: „Le-a plăcut atmosfera” » Primele detalii
Superliga
12:53
Vin italienii în România Oameni de afaceri apropiați de Napoli vor să investească într-un club din Liga 1: „Le-a plăcut atmosfera” » Primele detalii
Citește mai mult
Vin italienii în România Oameni de afaceri apropiați de Napoli vor să investească într-un club din Liga 1: „Le-a plăcut atmosfera” » Primele detalii
Investiție uriașă în baza Nadiei Comăneci FOTO. Guvernul bagă 122 de milioane de lei în complexul în care s-a antrenat marea sportivă a României. Cum va arăta
Alte sporturi
12:45
Investiție uriașă în baza Nadiei Comăneci FOTO. Guvernul bagă 122 de milioane de lei în complexul în care s-a antrenat marea sportivă a României. Cum va arăta
Citește mai mult
Investiție uriașă în baza Nadiei Comăneci FOTO. Guvernul bagă 122 de milioane de lei în complexul în care s-a antrenat marea sportivă a României. Cum va arăta
„Te duce cu gândul la lumea interlopă” Emil Grădinescu subliniază un lucru neobservat în „războiul” dintre Pancu și CFR Cluj: „E extrem de bizar”
Superliga
12:02
„Te duce cu gândul la lumea interlopă” Emil Grădinescu subliniază un lucru neobservat în „războiul” dintre Pancu și CFR Cluj: „E extrem de bizar”
Citește mai mult
„Te duce cu gândul la lumea interlopă” Emil Grădinescu subliniază un lucru neobservat în „războiul” dintre Pancu și CFR Cluj: „E extrem de bizar”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:23
„E absolut greșit” Radu Naum a intervenit, după ce Varga l-a adus în discuție pe Dan Petrescu: „Știm situația lui reală. Nu e moral!”
„E absolut greșit” Radu Naum a intervenit, după ce Varga l-a adus în discuție pe Dan Petrescu: „Știm situația lui reală. Nu e moral!”
15:59
Cristian Geambașu Legea 18 și veselia
Cristian Geambașu Legea 18 și veselia
16:53
Bogdan Andone, mesaj bizar Antrenorul de la FC Argeș, înainte de meciul cu Rapid: „Suntem cei mai proști de aici”
Bogdan Andone, mesaj bizar Antrenorul de la FC Argeș, înainte de meciul cu Rapid: „Suntem cei mai proști de aici”
15:42
Istvan Kovacs, retrogradat! Decizia surprinzătoare luată de Kyros Vassaras în etapa în care se joacă finala pentru titlu și cele pentru evitarea retrogradării
Istvan Kovacs, retrogradat! Decizia surprinzătoare luată de Kyros Vassaras în etapa în care se joacă finala pentru titlu și cele pentru evitarea retrogradării
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: <span>V-a</span> plăcut finala Cupei?
Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce <span>n-a</span> mai văzut Italia!
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Sigla

Cristian Geambașu: Sigla

Cristian Geambașu: Sigla
Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie
Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!
România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!
Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?
Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!
Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?
Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?
Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
Top stiri
Haos pe „Bernabeu” VIDEO. Fanii lui Real Madrid nu i-au iertat pe jucători. Mbappe a fost fluierat! + Contre cu Arbeloa: „Mi-a zis că sunt al patrulea atacant”
Campionate
10:27
Haos pe „Bernabeu” VIDEO. Fanii lui Real Madrid nu i-au iertat pe jucători. Mbappe a fost fluierat! + Contre cu Arbeloa: „Mi-a zis că sunt al patrulea atacant”
Citește mai mult
Haos pe „Bernabeu” VIDEO. Fanii lui Real Madrid nu i-au iertat pe jucători. Mbappe a fost fluierat! + Contre cu Arbeloa: „Mi-a zis că sunt al patrulea atacant”
Obsesia lui Becali Patronul FCSB insistă pentru Charalambous, deși cipriotul l-a refuzat de două ori. Mihai Stoica: „Nu a depins de mine”
Superliga
09:44
Obsesia lui Becali Patronul FCSB insistă pentru Charalambous, deși cipriotul l-a refuzat de două ori. Mihai Stoica: „Nu a depins de mine”
Citește mai mult
Obsesia lui Becali Patronul FCSB insistă pentru Charalambous, deși cipriotul l-a refuzat de două ori. Mihai Stoica: „Nu a depins de mine”
Grevă în weekendul cursei de Formula 1 Protest neașteptat în Canada: stripteuzele anunță că nu mai dansează. De ce au ales acest moment: „Îi doare cel mai tare”
Formula 1
11:34
Grevă în weekendul cursei de Formula 1 Protest neașteptat în Canada: stripteuzele anunță că nu mai dansează. De ce au ales acest moment: „Îi doare cel mai tare”
Citește mai mult
Grevă în weekendul cursei de Formula 1 Protest neașteptat în Canada: stripteuzele anunță că nu mai dansează. De ce au ales acest moment: „Îi doare cel mai tare”
FOTO | "Work from home", probabil cea mai potrivită definiție pentru prea multe șantiere din București. Mulțumim domnului care a surprins esența de pe Bd. Ferdinand!
B365
14.05
FOTO | "Work from home", probabil cea mai potrivită definiție pentru prea multe șantiere din București. Mulțumim domnului care a surprins esența de pe Bd. Ferdinand!
Citește mai mult
FOTO | "Work from home", probabil cea mai potrivită definiție pentru prea multe șantiere din București. Mulțumim domnului care a surprins esența de pe Bd. Ferdinand!

Echipe/Competiții

fcsb 36 CFR Cluj 24 dinamo bucuresti 34 rapid 22 Universitatea Craiova 37 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
15.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share