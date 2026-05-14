În lumina eventului reușit aseară de Cristi Chivu cu Inter Milano, a revenit în actualitate o postare a soției lui, Adelina, de anul trecut.

„Atât de mândră, dar deloc surprinsă! Știu cine ești și acum toată lumea e pe cale să afle! Te iubesc”, a scris Adelina pe Instagram în iunie 2025, când Chivu era prezentat oficial ca antrenor al lui Inter.

Postarea a devenit virală după performanța antrenorului român, fiind repostată pe rețele cu diverse comentarii ale fanilor lui Inter: „Ea a încercat să vă avertizeze”, „Știa ea ce știa”, „Aproape un an mai târziu, putem spune asta. Adelina avea dreptate: lumea l-a descoperit pe Mister Chivu”.

„A o numi WAG pe Adelina Chivu nu e potrivit”

Gazzetta dello Sport i-a dedicat un articol întreg soției lui Cristi Chivu: „Ei i-a dedicat Cupa Italiei: cine e Adelina, soția „anti-WAG” a lui Chivu.

În fotbal, WAG este un acronim din limba engleză care provine de la „Wives and Girlfriends” (soții și iubite). Termenul este folosit pentru a descrie partenerele de viață ale fotbaliștilor profesioniști.

Expresia a fost creată și popularizată de presa tabloidă din Marea Britanie la începutul anilor 2000, devenind faimoasă în timpul Campionatului Mondial din 2006.

„Ca să explici cum a fost primul sezon al lui Chivu la Inter, trebuie să-ți iei smartphone-ul, să o cauți pe soția lui pe Instagram - Adelina Elisei, o prezentatoare TV româncă - și să mărești imaginea ultimei fotografii pe care au făcut-o împreună, în tren, după una dintre numeroasele lor călătorii prin Italia și Europa: «Acesta este singurul selfie pe care am reușit să-l facem tot anul, și asta spune totul. A fost o nebunie, dar fetele și cu mine suntem cei mai mari fani ai tăi. Te iubesc». [...]

A o numi „WAG” nu e însă potrivit. Adelina, în vârstă de 44 de ani, a păstrat întotdeauna un profil discret - la fel ca și Cristian - cu puține declarații publice. Doar o singură dată a mers mai departe. În 2007, în timpul emisiunii sale de la Antena 3, i-a „stricat” transferul iubitului ei la Inter înainte de a fi făcute anunțurile. [...]

Curiozitate: Adelina s-a născut în Piatra Neamț, orașul echipei împotriva căreia Cristian a marcat primul său gol profesionist, a doua zi după moartea tatălui său. Era 1 aprilie 1998.[...]

În iunie, imediat după ce Cristian a fost anunțat oficial ca antrenor al echipei nerazzurre, Adelina a scris: «Știu cine ești și acum toată lumea e pe cale să afle!». Și asta explică totul. Ca și fotografia din tren”, au scris italienii.

