„Este neverosimil” Mihai Stoica îi dă o nouă replică: „Ai un singur lucru de făcut și nici pe ăla nu știi să-l faci?”

Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a explicat situația licenței lui Lucian Filip (35 de ani) și l-a atacat pe Lucian Burchel (62 de ani), șeful Școlii Federale de Antrenori.

După ce a anunțat că FCSB a încălcat regulamentul, deoarece interimarul Lucian Filip nu deține licența A, iar apoi a anunțat că va sesiza comisia de disciplină, Lucian Burchel a primit un nou răspuns din partea lui Mihai Stoica, oficialul campioanei en-titre.

Miercuri, Lucian Burchel anunța pentru GOLAZO.ro că Lucian Filip nu are licență, figurând ca preparator fizic.

Mihai Stoica, un nou răspuns pentru Lucian Burchel: „Ești șeful Școlii de Antrenori, dar nu știi statutul”

La o zi distanță de la declarațiile lui Burchel, Mihai Stoica a venit cu o nouă replică în care l-a ironizat pe șeful Școlii de Antrenori din cadrul FRF.

„Era în eroare domnul Lucian Burchel. Era în eroare pentru că domnia sa credea... Știi cum e... Ai un singur lucru de făcut și tu nici pe ăla nu știi să-l faci?

Ești șeful Școlii de Antrenori, dar nu știi statutul antrenorului. Pentru mine este ceva neverosimil... să nu știi asta și să te mai și apuci să vorbești fără să stăpânești problema...

Eu am marea șansă de a lucra cu Valeriu Argăseală, care știe absolut tot și mi-a spus clar că nu există așa ceva. Burchel a sugerat că antrenorul interimar trebuie să aibă licență.

Întâmplător, noi avem antrenor cu licența A, e vorba de Marius Popa. Noi trebuie să avem un antrenor care să conducă echipa și îl avem pe Filip, care are licența B și este cursant la licența A”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

Că Burchel nu știa chestia asta este o bilă neagră pentru el. Cred că e singurul om care, dacă ar juca biliard, ar avea doar bile negre pe masă. Mă tot chinui să găsesc o bilă albă, dar nu reușesc Mihai Stoica, președinte CA al FCSB

Anterior, Lucian Burchel declarase pentru GOLAZO.ro că Lucian Filip nu are licență, figurând ca preparator fizic:

„Din punct de vedere al documentației, Lucian Filip nu are nici o calitate de antrenor, nici Licența B, nimic. El apare ca preparator fizic. Eu vorbesc despre ce este în sistem.

Da, Alin Stoica apare că are licența B, dar Filip nu. La noi nu figurează că are licență și cred că nu are nici măcar calificare de antrenor.

Orice persoană sau club e obligat să depună documente doveditoare prin care să arate că respectă regulamentul.

Dacă Filip are vreo licență, înseamnă că o ține acasă, în sertar, fiindcă la noi nu apare că e licențiat, nu e nimic în sistem” , a declarat Lucian Burchel.

