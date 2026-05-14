„Este neverosimil”  Mihai Stoica îi dă  o nouă replică:  „Ai un singur lucru de făcut și nici pe ăla nu știi să-l faci?” +47 foto
Mihai Stoica - Lucian Burchel FOTO: Montaj GOLAZO.ro
Superliga

„Este neverosimil” Mihai Stoica îi dă o nouă replică: „Ai un singur lucru de făcut și nici pe ăla nu știi să-l faci?”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 14.05.2026, ora 20:09
alt-text Actualizat: 14.05.2026, ora 20:09
  • Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a explicat situația licenței lui Lucian Filip (35 de ani) și l-a atacat pe Lucian Burchel (62 de ani), șeful Școlii Federale de Antrenori.

După ce a anunțat că FCSB a încălcat regulamentul, deoarece interimarul Lucian Filip nu deține licența A, iar apoi a anunțat că va sesiza comisia de disciplină, Lucian Burchel a primit un nou răspuns din partea lui Mihai Stoica, oficialul campioanei en-titre.

Miercuri, Lucian Burchel anunța pentru GOLAZO.ro că Lucian Filip nu are licență, figurând ca preparator fizic.

„Avem nevoie de el”  Iuliu Mureșan îl apără pe Daniel Pancu în disputa cu Varga: „Trebuie să fim înțelegători” + Ce spune despre Dan Petrescu
Citește și
„Avem nevoie de el” Iuliu Mureșan îl apără pe Daniel Pancu în disputa cu Varga: „Trebuie să fim înțelegători” + Ce spune despre Dan Petrescu
Citește mai mult
„Avem nevoie de el”  Iuliu Mureșan îl apără pe Daniel Pancu în disputa cu Varga: „Trebuie să fim înțelegători” + Ce spune despre Dan Petrescu

Mihai Stoica, un nou răspuns pentru Lucian Burchel: „Ești șeful Școlii de Antrenori, dar nu știi statutul”

La o zi distanță de la declarațiile lui Burchel, Mihai Stoica a venit cu o nouă replică în care l-a ironizat pe șeful Școlii de Antrenori din cadrul FRF.

„Era în eroare domnul Lucian Burchel. Era în eroare pentru că domnia sa credea... Știi cum e... Ai un singur lucru de făcut și tu nici pe ăla nu știi să-l faci?

Ești șeful Școlii de Antrenori, dar nu știi statutul antrenorului. Pentru mine este ceva neverosimil... să nu știi asta și să te mai și apuci să vorbești fără să stăpânești problema...

Eu am marea șansă de a lucra cu Valeriu Argăseală, care știe absolut tot și mi-a spus clar că nu există așa ceva. Burchel a sugerat că antrenorul interimar trebuie să aibă licență.

Întâmplător, noi avem antrenor cu licența A, e vorba de Marius Popa. Noi trebuie să avem un antrenor care să conducă echipa și îl avem pe Filip, care are licența B și este cursant la licența A”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

Că Burchel nu știa chestia asta este o bilă neagră pentru el. Cred că e singurul om care, dacă ar juca biliard, ar avea doar bile negre pe masă. Mă tot chinui să găsesc o bilă albă, dar nu reușesc Mihai Stoica, președinte CA al FCSB

Anterior, Lucian Burchel declarase pentru GOLAZO.ro că Lucian Filip nu are licență, figurând ca preparator fizic:

„Din punct de vedere al documentației, Lucian Filip nu are nici o calitate de antrenor, nici Licența B, nimic. El apare ca preparator fizic. Eu vorbesc despre ce este în sistem.

Da, Alin Stoica apare că are licența B, dar Filip nu. La noi nu figurează că are licență și cred că nu are nici măcar calificare de antrenor.

Orice persoană sau club e obligat să depună documente doveditoare prin care să arate că respectă regulamentul.

Dacă Filip are vreo licență, înseamnă că o ține acasă, în sertar, fiindcă la noi nu apare că e licențiat, nu e nimic în sistem”, a declarat Lucian Burchel.

FCSB - Unirea Slobozia, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
FCSB - Unirea Slobozia, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro

Galerie foto (47 imagini)

FCSB - Unirea Slobozia, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Unirea Slobozia, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Unirea Slobozia, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Unirea Slobozia, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Unirea Slobozia, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
+47 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

Fanii FC U Craiova, alături de U Cluj  Suporterii echipei lui Adrian Mititelu vor merge în galeria „șepcilor roșii” la partida de duminică 
Superliga
18:57
Fanii FC U Craiova, alături de U Cluj Suporterii echipei lui Adrian Mititelu vor merge în galeria „șepcilor roșii” la partida de duminică
Citește mai mult
Fanii FC U Craiova, alături de U Cluj  Suporterii echipei lui Adrian Mititelu vor merge în galeria „șepcilor roșii” la partida de duminică 
Peste „Canarul negru”, dar sub „Las Fierbinți” Finala Craiova - U Cluj, direct pe locul 3 în topul celor mai vizionate meciuri interne în 2026
Cupa Romaniei
18:37
Peste „Canarul negru”, dar sub „Las Fierbinți” Finala Craiova - U Cluj, direct pe locul 3 în topul celor mai vizionate meciuri interne în 2026
Citește mai mult
Peste „Canarul negru”, dar sub „Las Fierbinți” Finala Craiova - U Cluj, direct pe locul 3 în topul celor mai vizionate meciuri interne în 2026

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Deputat PSD, întrebat despre al doilea Mercedes de peste 100.000 de euro: „Am rămas cu sensibilitate de când alergi pe holurile întunecate după mine”
Deputat PSD, întrebat despre al doilea Mercedes de peste 100.000 de euro: „Am rămas cu sensibilitate de când alergi pe holurile întunecate după mine”
Deputat PSD, întrebat despre al doilea Mercedes de peste 100.000 de euro: „Am rămas cu sensibilitate de când alergi pe holurile întunecate după mine”
Mihai Stoica liga 1 play out fcsb lucian filip scoala de antrenori lucian burchel
Știrile zilei din sport
„Ruptură” între ultrașii lui Dinamo PCH se întoarce pe stadion, Peluza Sud refuză. Anunțul făcut de suporteri + Comunicatul lui Dinamo
Superliga
13:28
„Ruptură” între ultrașii lui Dinamo PCH se întoarce pe stadion, Peluza Sud refuză. Anunțul făcut de suporteri + Comunicatul lui Dinamo
Citește mai mult
„Ruptură” între ultrașii lui Dinamo PCH se întoarce pe stadion, Peluza Sud refuză. Anunțul făcut de suporteri + Comunicatul lui Dinamo
Vin italienii în România Oameni de afaceri apropiați de Napoli vor să investească într-un club din Liga 1: „Le-a plăcut atmosfera” » Primele detalii
Superliga
12:53
Vin italienii în România Oameni de afaceri apropiați de Napoli vor să investească într-un club din Liga 1: „Le-a plăcut atmosfera” » Primele detalii
Citește mai mult
Vin italienii în România Oameni de afaceri apropiați de Napoli vor să investească într-un club din Liga 1: „Le-a plăcut atmosfera” » Primele detalii
Investiție uriașă în baza Nadiei Comăneci FOTO. Guvernul bagă 122 de milioane de lei în complexul în care s-a antrenat marea sportivă a României. Cum va arăta
Alte sporturi
12:45
Investiție uriașă în baza Nadiei Comăneci FOTO. Guvernul bagă 122 de milioane de lei în complexul în care s-a antrenat marea sportivă a României. Cum va arăta
Citește mai mult
Investiție uriașă în baza Nadiei Comăneci FOTO. Guvernul bagă 122 de milioane de lei în complexul în care s-a antrenat marea sportivă a României. Cum va arăta
„Te duce cu gândul la lumea interlopă” Emil Grădinescu subliniază un lucru neobservat în „războiul” dintre Pancu și CFR Cluj: „E extrem de bizar”
Superliga
12:02
„Te duce cu gândul la lumea interlopă” Emil Grădinescu subliniază un lucru neobservat în „războiul” dintre Pancu și CFR Cluj: „E extrem de bizar”
Citește mai mult
„Te duce cu gândul la lumea interlopă” Emil Grădinescu subliniază un lucru neobservat în „războiul” dintre Pancu și CFR Cluj: „E extrem de bizar”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:23
„E absolut greșit” Radu Naum a intervenit, după ce Varga l-a adus în discuție pe Dan Petrescu: „Știm situația lui reală. Nu e moral!”
„E absolut greșit” Radu Naum a intervenit, după ce Varga l-a adus în discuție pe Dan Petrescu: „Știm situația lui reală. Nu e moral!”
17:28
FC Argeș - Rapid LIVE de la ora 20:30, în etapa #9 din play-off » Duelul codașelor la Mioveni
FC Argeș - Rapid  LIVE de la ora 20:30 , în etapa #9 din play-off » Duelul codașelor la Mioveni
15:59
Cristian Geambașu Legea 18 și veselia
Cristian Geambașu Legea 18 și veselia
16:53
Bogdan Andone, mesaj bizar Antrenorul de la FC Argeș, înainte de meciul cu Rapid: „Suntem cei mai proști de aici”
Bogdan Andone, mesaj bizar Antrenorul de la FC Argeș, înainte de meciul cu Rapid: „Suntem cei mai proști de aici”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: <span>V-a</span> plăcut finala Cupei?
Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce <span>n-a</span> mai văzut Italia!
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Sigla

Cristian Geambașu: Sigla

Cristian Geambașu: Sigla
Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie
Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!
România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!
Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?
Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!
Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?
Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?
Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
Top stiri
Haos pe „Bernabeu” VIDEO. Fanii lui Real Madrid nu i-au iertat pe jucători. Mbappe a fost fluierat! + Contre cu Arbeloa: „Mi-a zis că sunt al patrulea atacant”
Campionate
10:27
Haos pe „Bernabeu” VIDEO. Fanii lui Real Madrid nu i-au iertat pe jucători. Mbappe a fost fluierat! + Contre cu Arbeloa: „Mi-a zis că sunt al patrulea atacant”
Citește mai mult
Haos pe „Bernabeu” VIDEO. Fanii lui Real Madrid nu i-au iertat pe jucători. Mbappe a fost fluierat! + Contre cu Arbeloa: „Mi-a zis că sunt al patrulea atacant”
Obsesia lui Becali Patronul FCSB insistă pentru Charalambous, deși cipriotul l-a refuzat de două ori. Mihai Stoica: „Nu a depins de mine”
Superliga
09:44
Obsesia lui Becali Patronul FCSB insistă pentru Charalambous, deși cipriotul l-a refuzat de două ori. Mihai Stoica: „Nu a depins de mine”
Citește mai mult
Obsesia lui Becali Patronul FCSB insistă pentru Charalambous, deși cipriotul l-a refuzat de două ori. Mihai Stoica: „Nu a depins de mine”
Grevă în weekendul cursei de Formula 1 Protest neașteptat în Canada: stripteuzele anunță că nu mai dansează. De ce au ales acest moment: „Îi doare cel mai tare”
Formula 1
11:34
Grevă în weekendul cursei de Formula 1 Protest neașteptat în Canada: stripteuzele anunță că nu mai dansează. De ce au ales acest moment: „Îi doare cel mai tare”
Citește mai mult
Grevă în weekendul cursei de Formula 1 Protest neașteptat în Canada: stripteuzele anunță că nu mai dansează. De ce au ales acest moment: „Îi doare cel mai tare”
FOTO | "Work from home", probabil cea mai potrivită definiție pentru prea multe șantiere din București. Mulțumim domnului care a surprins esența de pe Bd. Ferdinand!
B365
14.05
FOTO | "Work from home", probabil cea mai potrivită definiție pentru prea multe șantiere din București. Mulțumim domnului care a surprins esența de pe Bd. Ferdinand!
Citește mai mult
FOTO | "Work from home", probabil cea mai potrivită definiție pentru prea multe șantiere din București. Mulțumim domnului care a surprins esența de pe Bd. Ferdinand!

Echipe/Competiții

fcsb 36 CFR Cluj 24 dinamo bucuresti 34 rapid 22 Universitatea Craiova 37 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
15.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share