Fanii FC U Craiova, alături de U Cluj Suporterii echipei lui Adrian Mititelu vor merge în galeria „șepcilor roșii” la partida de duminică

Ultrașii celor de la FC U Craiova, „Peluza Sud 1997”, vor merge în galeria Universității Cluj, la partida de duminică, de pe „Ion Oblemenco”.

Universitatea Craiova - Universitatea Cluj se joacă duminică, de la 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Dacă Universitatea Craiova se va impune în duelul de duminică, gruparea din Bănie va deveni campioană a României cu o etapă înainte de finalul sezonului.

Ultrașii lui FC U Craiova vor merge în galeria lui U Cluj

Conform surselor GOLAZO.ro, la partida de duminică, susținătorii echipei lui Adrian Mititelu, formație exclusă în acest moment din competiții, vor merge în galeria „șepcilor roșii”.

Este bine cunoscut faptul că în Craiova există o rivalitate între suporterii din Peluza Sud (n.r. - susținătorii FC U) și cei din Peluza Nord (n.r. - susținătorii Universității Craiova).

Astfel, ultrașii echipei lui Mititelu vor încerca, alături de fanii clujeni, să împiedice un eventual succes al echipei lui Coelho, rezultat care ar decide titlul.

La meci se vor prezenta suporterii aflați în Craiova, dar și fani ai FC U din Capitală.

Pentru partida de pe „Ion Oblemenco”, galeria Universității Cluj va avea la dispoziție aproximativ 1.200 de bilete, adică 5% din capacitatea stadionului, cât prevede regulamentul.

