Cristi Chivu a cucerit și Cupa Italiei, după titlul de campion cu Inter într-un sezon în care l-a învins pe principalul adversar, Antonio Conte, antrenorul lui Napoli.

Cristi Chivu. 45 de ani, a reușit un sezon care va rămâne în istoria lui Inter Milano, cucerind și Serie A, și Cupa Italiei. Primul event nerazzurro după 16 ani.

Marea confruntare Chivu - Conte

Cel mai feroce adversar a fost Antonio Conte, antrenorul lui Napoli, care a încercat de mai multe ori să provoace conflicte.

Dar Chivu a rezistat războiului psihologic declanșat de Conte în tentativa de a-l destabiliza.

Chivu a încercat să-l facă să zâmbească pe Conte în fața fotografilor, pe 25 octombrie 2025, înainte de Napoli - Inter 3-1, în Serie A. Foto: Imago

În cele din urmă, tehnicianul cu 11 ani mai tânăr a câștigat duelul cu cel care a pregătit la rândul său Interul, între 2019 și 2021, fiind campion la despărțirea de „Meazza”.

15 puncte sunt acum între Chivu (locul 1) și Conte (2) în Serie A, cu două etape înainte de finalul campionatului

Conte, controlat de Chivu. De la GTA la duelul antrenorilor

Fanii Interului nu au uitat această confruntare, nici provocările lui Conte, și au pregătit o revanșă la finala Cupei Italiei.

Chivu și Conte, pe bannerul suporterilor lui Inter. Foto: Imago

Miercuri seară, la 2-0 cu Lazio, galeria a afișat pe „Olimpico” un banner în care Chivu apărea ținând în lanț un rottweiler cu chipul lui Conte.

Unul dintre afișele jocului GTA, sursă pentru fanii nerazzurri

Era o transformare a posterului unui joc video foarte faimos, Grand Theft Auto 5, care a fost lansat în 2013 și a vândut peste 225 de milioane de copii până în 2025. Este al doilea cel mai bine vândut joc video din istorie.

