Sare în apărarea lui Hagi Răzvan Lucescu, după remiza cu Georgia: „Meciurile astea n-au valoare decât pentru Gică”
Răzvan Lucescu - Gheorghe Hagi FOTO. Montaj GOLAZO.ro/ IMAGO/ Sport Pictures
Nationala

Sare în apărarea lui Hagi Răzvan Lucescu, după remiza cu Georgia: „Meciurile astea n-au valoare decât pentru Gică”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 03.06.2026, ora 22:16
alt-text Actualizat: 03.06.2026, ora 22:16
  • Răzvan Lucescu (57 de ani), fostul selecționer al României, a vorbit despre debutul lui Gică Hagi (61 de ani) pe banca naționalei.
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La primul meci de la revenirea „Regelui”, România a remizat cu Georgia, scor 1-1, într-o partidă amicală disputată la Tbilisi.

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Răzvan Lucescu, despre egalul cu Georgia: „Meciurile astea n-au valoare decât pentru Gică”

Răzvan Lucescu a evitat să vorbească despre jocul României și a încercat să explice că nu rezultatul este scopul principal al acestor amicale pentru naționala lui Hagi.

„Eu aș spune că meciurile astea n-ar trebui să aibă absolut nicio presiune. N-au valoare, au valoare doar pentru Gică. Să-și ia câteva notițe, să înțeleagă jucătorii, jucătorii să-l înțeleagă pe el.

Acum se pregătește pentru meciurile oficiale, pentru ce va veni la toamnă. Din punctul ăsta de vedere, nici nu contează rezultatul.

Baza noastră de selecție este redusă. Ne referim la o valoare adevărată, chiar dacă a selecționat 32 de jucători. La echipa națională va avea nevoie și de o anumită conjunctură care să-i permită să se folosească de jucătorii noștri cei mai buni, cu care să creeze acest nucleu și cu care să meargă la fiecare meci.

Dacă din acest nucleu vor dispărea 2-3-4, fie că vor fi accidentați, fie că își vor pierde locurile la echipa de club, atunci va fi o problemă. A doua conjunctură favorabilă de care va avea nevoie, pentru că jucăm cu echipe naționale mai bine cotate, este forma.

Pot traversa niște perioade mai puțin favorabile, care ne pot ajuta și ne pot arunca undeva sus spre ceea ce visăm”, a spus Răzvan Lucescu la DigiSport.

Noi nu suntem la momentul de față în situația de a spune că ne impunem oriunde și va fi simplu. Este nevoie ca această echipă națională să fie privită cu încredere, fără polemici și fără presiune. Nu se poate? Atunci vom îngreuna și mai tare situația. Eu îmi spun părerea din experiență, din tot. E total exagerat. Răzvan Lucescu

În continuarea discursului său, Lucescu a vorbit și despre felul în care jucătorii sunt afectați de critici, un aspect despre care fostul antrenor al naționalei a spus că este foarte important:

„Mai sunt păreri, critici constructive, analize, opinii, ok, dar sunt niște atacuri răuvoitoare… Un jucător poate fi lăudat de 10 ori, dar dacă vine o critică agresivă, murdară, el o ia pe aia. Cu aia trăiește și cu aia suferă.

Analizele și criticile vin în funcție de rezultat. Nu întotdeauna rezultatul reflectă munca adevărată. E o șansă, un milimetru, o bară, așa a fost să fie.

Și când ieși de pe teren și ajungi să fii atacat la mod agresiv, mai ales pe rețele sociale, te demolează”.

Răzvan Lucescu a fost și el selecționerul României între 2009 și 2011.

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