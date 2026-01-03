„Unii spun că suntem fierari” Cristi Chivu vrea revanșa cu Bologna: „Îmi place când jucătorii mei au curajul să facă asta”

Cristi Chivu (45 de ani) a prefațat partida cu Bologna, programată în etapa #18 din Serie A.

Bologna - Inter Milano se joacă duminică, de la 21:45, în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Inter va lupta duminică pentru a-și recăpăta poziția de lider în campionat, după ce rivala AC Milan a urcat pe primul loc în urma victoriei de vineri, 1-0 cu Cagliari.

Cristi Chivu: „Bologna îți poate pune bețe în roate în situații simple”

Tehnicianul român e precaut înaintea partidei de mâine, după ce Bologna a eliminat pe Inter din Supercupa Italiei, scor 1-1 (3-2. d. pen.), în urmă cu două săptămâni.

„Știm că este un meci dificil împotriva unui adversar care poate face viața grea oricui, pentru că are identitate și intensitate.

Bologna îți pune bețe în roate în situații simple. Au extreme foarte puternice și mijlocași cu fizic bine construit, care știu să te marcheze, au ritm, un timing bun și determinare.

Chiar dacă învingi presiunea inițială, mulți jucători revin, așa că trebuie să fim atenți și să facem unele lucruri mai bine, cu multă responsabilitate”, a declarat Chivu la conferința de presă, potrivit gazzetta.it.

Chivu a vorbit și despre criticile primite de echipa sa pentru jocul dur, cu multe faulturi comise de jucători:

Unii spun că suntem... fierari, dar mie îmi place când jucătorii mei au curajul să intre într-un duel și să riște un fault doar pentru a recupera mingea. Faptul că riscăm puțin mai mult se datorează dorinței noastre de a juca vertical încă de la început. Cristian Chivu, antrenor Inter Milano

FOTO. Cristi Chivu, la Inter - AC Milan 0-1 , ultimul eșec din campionat

Cristi Chivu: „Controversele nu duc la nimic bun”

Tehnicianul român a comentat și „înțepăturile” venite adesea de la rivali, mai ales din partea tehnicianului Antonio Conte.

„Din perspectiva mea, ca jucător și antrenor, controversele și discuțiile din afara terenului nu duc la nimic bun, nu contează pentru rezultatul final, sunt inutile.

Au un impact redus doar la nivel media, nu au nicio legătură cu acest sport, care ar trebui să rămână așa. Personal, râd când oamenii vorbesc prea mult despre lucruri care nu au nicio legătură cu realitatea.

Mă fac să mă concentrez, în schimb, pe munca mea... Putem spune doar că, în acest moment, există cinci echipe care pot concura pentru Scudetto, diferența este mică”, a mai spus Chivu.

Serie A, primele poziții din clasament:

Loc/Echipă Meciuri Puncte 1. AC Milan 17 38 2. Inter 16 36 3. Napoli 16 34 4. AS Roma 17 33 5. Juventus 17 32

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport