„Unii spun că suntem fierari” Cristi Chivu vrea revanșa cu Bologna: „Îmi place când jucătorii mei au curajul să facă asta” +6 foto
Cristi Chivu
Stranieri

„Unii spun că suntem fierari” Cristi Chivu vrea revanșa cu Bologna: „Îmi place când jucătorii mei au curajul să facă asta”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 03.01.2026, ora 16:54
  • Cristi Chivu (45 de ani) a prefațat partida cu Bologna, programată în etapa #18 din Serie A.
  • Bologna - Inter Milano se joacă duminică, de la 21:45, în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Inter va lupta duminică pentru a-și recăpăta poziția de lider în campionat, după ce rivala AC Milan a urcat pe primul loc în urma victoriei de vineri, 1-0 cu Cagliari.

Eissat, cu Dinamo în Antalya  Lotul lui Kopic pentru cantonamentul de iarnă » Apariție surprinzătoare: „E un tânăr de perspectivă”
Citește și
Eissat, cu Dinamo în Antalya Lotul lui Kopic pentru cantonamentul de iarnă » Apariție surprinzătoare: „E un tânăr de perspectivă”
Citește mai mult
Eissat, cu Dinamo în Antalya  Lotul lui Kopic pentru cantonamentul de iarnă » Apariție surprinzătoare: „E un tânăr de perspectivă”

Cristi Chivu: „Bologna îți poate pune bețe în roate în situații simple”

Tehnicianul român e precaut înaintea partidei de mâine, după ce Bologna a eliminat pe Inter din Supercupa Italiei, scor 1-1 (3-2. d. pen.), în urmă cu două săptămâni.

„Știm că este un meci dificil împotriva unui adversar care poate face viața grea oricui, pentru că are identitate și intensitate.

Bologna îți pune bețe în roate în situații simple. Au extreme foarte puternice și mijlocași cu fizic bine construit, care știu să te marcheze, au ritm, un timing bun și determinare.

Chiar dacă învingi presiunea inițială, mulți jucători revin, așa că trebuie să fim atenți și să facem unele lucruri mai bine, cu multă responsabilitate”, a declarat Chivu la conferința de presă, potrivit gazzetta.it.

Chivu a vorbit și despre criticile primite de echipa sa pentru jocul dur, cu multe faulturi comise de jucători:

Unii spun că suntem... fierari, dar mie îmi place când jucătorii mei au curajul să intre într-un duel și să riște un fault doar pentru a recupera mingea. Faptul că riscăm puțin mai mult se datorează dorinței noastre de a juca vertical încă de la început. Cristian Chivu, antrenor Inter Milano

FOTO. Cristi Chivu, la Inter - AC Milan 0-1, ultimul eșec din campionat

Cristi Chivu
Cristi Chivu

Galerie foto (6 imagini)

Cristi Chivu Cristi Chivu Cristi Chivu Cristi Chivu Cristi Chivu
+6 Foto
labels.photo-gallery

Cristi Chivu: „Controversele nu duc la nimic bun”

Tehnicianul român a comentat și „înțepăturile” venite adesea de la rivali, mai ales din partea tehnicianului Antonio Conte.

„Din perspectiva mea, ca jucător și antrenor, controversele și discuțiile din afara terenului nu duc la nimic bun, nu contează pentru rezultatul final, sunt inutile.

Au un impact redus doar la nivel media, nu au nicio legătură cu acest sport, care ar trebui să rămână așa. Personal, râd când oamenii vorbesc prea mult despre lucruri care nu au nicio legătură cu realitatea.

Mă fac să mă concentrez, în schimb, pe munca mea... Putem spune doar că, în acest moment, există cinci echipe care pot concura pentru Scudetto, diferența este mică”, a mai spus Chivu.

Serie A, primele poziții din clasament:

Loc/EchipăMeciuriPuncte
1. AC Milan1738
2. Inter1636
3. Napoli1634
4. AS Roma1733
5. Juventus1732

Citește și

A spălat banii câștigați din pariuri Noi detalii despre arestarea fostului oficial de la Galatasaray » Turcii dau suma exactă
Diverse
16:26
A spălat banii câștigați din pariuri Noi detalii despre arestarea fostului oficial de la Galatasaray » Turcii dau suma exactă
Citește mai mult
A spălat banii câștigați din pariuri Noi detalii despre arestarea fostului oficial de la Galatasaray » Turcii dau suma exactă
„L-au primit foarte bine” Iuliu Mureșan, detalii despre sosirea lui Louis Munteanu la DC United: „A emis și niște pretenții”
Stranieri
16:04
„L-au primit foarte bine” Iuliu Mureșan, detalii despre sosirea lui Louis Munteanu la DC United: „A emis și niște pretenții”
Citește mai mult
„L-au primit foarte bine” Iuliu Mureșan, detalii despre sosirea lui Louis Munteanu la DC United: „A emis și niște pretenții”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Cinci tehnologii și tendințe auto care au schimbat viața șoferilor în ultimii cinci ani
Cinci tehnologii și tendințe auto care au schimbat viața șoferilor în ultimii cinci ani
Cinci tehnologii și tendințe auto care au schimbat viața șoferilor în ultimii cinci ani
serie a Inter Milano Cristi Chivu bologna
Știrile zilei din sport
Matei Ilie pleacă de la CFR Cluj Cu ce echipă s-a înțeles fundașul formației din Gruia 
Superliga
12:43
Matei Ilie pleacă de la CFR Cluj Cu ce echipă s-a înțeles fundașul formației din Gruia
Citește mai mult
Matei Ilie pleacă de la CFR Cluj Cu ce echipă s-a înțeles fundașul formației din Gruia 
L-a făcut pe Maduro să plângă Decizia care l-a afectat pe președintele Venezuelei, capturat de SUA: „A fost oribil”
Diverse
13:26
L-a făcut pe Maduro să plângă Decizia care l-a afectat pe președintele Venezuelei, capturat de SUA: „A fost oribil”
Citește mai mult
L-a făcut pe Maduro să plângă Decizia care l-a afectat pe președintele Venezuelei, capturat de SUA: „A fost oribil”
Are Barcelona la picioare FOTO: Joan Garcia, evoluție senzațională în derby-ul cu Espanyol » Intervenții și cifre incredibile
Campionate
10:42
Are Barcelona la picioare FOTO: Joan Garcia, evoluție senzațională în derby-ul cu Espanyol » Intervenții și cifre incredibile
Citește mai mult
Are Barcelona la picioare FOTO: Joan Garcia, evoluție senzațională în derby-ul cu Espanyol » Intervenții și cifre incredibile
 „Made in Romania”, în vestiar la Al-Ahli VIDEO: Ivan Toney și colegii lui au sărbătorit „românește” victoria cu echipa lui Cristiano Ronaldo
Campionate
11:54
„Made in Romania”, în vestiar la Al-Ahli VIDEO: Ivan Toney și colegii lui au sărbătorit „românește” victoria cu echipa lui Cristiano Ronaldo
Citește mai mult
 „Made in Romania”, în vestiar la Al-Ahli VIDEO: Ivan Toney și colegii lui au sărbătorit „românește” victoria cu echipa lui Cristiano Ronaldo
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
20:23
„Mi-a spus că nu are cancer” Englezii l-au sunat pe Dan Petrescu după ce au văzut ultimele imagini: „Într-o lună vrea să revină pe bancă!”
„Mi-a spus că nu are cancer” Englezii l-au sunat pe Dan Petrescu după ce au văzut ultimele imagini: „Într-o lună vrea să revină pe bancă!”
20:33
Ciubotaru, avertizat Mesajul lui Dorinel Munteanu pentru jucătorul dorit cu insistență de FCSB: „Să nu cadă în capcană”
Ciubotaru, avertizat Mesajul lui Dorinel Munteanu pentru jucătorul dorit cu insistență de FCSB: „Să nu cadă în capcană”
20:28
Hat-trick de senzație FOTO. Pariul lui Xabi Alonso, dezlănțuit în lipsa lui Mbappe! Primele goluri în La Liga
Hat-trick de senzație FOTO. Pariul lui Xabi Alonso, dezlănțuit în lipsa lui Mbappe! Primele goluri în La Liga
18:16
FCSB a renunțat la doi jucători Unul a semnat deja pe 3 ani cu Farul, altul merge la retrogradare
FCSB a renunțat la doi jucători Unul a semnat deja pe 3 ani cu Farul, altul merge la retrogradare
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă
Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat
„Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025
Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, <span>derby-uri</span> mai multe
Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el
Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect
Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea
O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Top stiri din sport
Lucescu nu pierde timpul Decizia luată de selecționer în primele zile ale lui 2026. Pregătește barajul cu Turcia pentru CM 2026
Superliga
10:20
Lucescu nu pierde timpul Decizia luată de selecționer în primele zile ale lui 2026. Pregătește barajul cu Turcia pentru CM 2026
Citește mai mult
Lucescu nu pierde timpul Decizia luată de selecționer în primele zile ale lui 2026. Pregătește barajul cu Turcia pentru CM 2026
„E pe cont propriu” Tavi Popescu, pe lista neagră a lui Mihai Stoica: „Am renunțat să mă rog de unii să ajungă fotbaliști”
Superliga
03.01
„E pe cont propriu” Tavi Popescu, pe lista neagră a lui Mihai Stoica: „Am renunțat să mă rog de unii să ajungă fotbaliști”
Citește mai mult
„E pe cont propriu” Tavi Popescu, pe lista neagră a lui Mihai Stoica: „Am renunțat să mă rog de unii să ajungă fotbaliști”
De la Rapid la Petrolul? Doi fotbaliști giuleșteni sunt doriți de ploieșteni: „Sperăm că ajungem la o înțelegere cât mai repede”
Superliga
13:59
De la Rapid la Petrolul? Doi fotbaliști giuleșteni sunt doriți de ploieșteni: „Sperăm că ajungem la o înțelegere cât mai repede”
Citește mai mult
De la Rapid la Petrolul? Doi fotbaliști giuleșteni sunt doriți de ploieșteni: „Sperăm că ajungem la o înțelegere cât mai repede”
„Să nu vină!”  Valentin Ceaușescu, scos din sărite de un apel despre transferul lui Gică Popescu: „M-am dus după el”
Diverse
03.01
„Să nu vină!” Valentin Ceaușescu, scos din sărite de un apel despre transferul lui Gică Popescu: „M-am dus după el”
Citește mai mult
„Să nu vină!”  Valentin Ceaușescu, scos din sărite de un apel despre transferul lui Gică Popescu: „M-am dus după el”

Echipe/Competiții

fcsb 39 CFR Cluj 20 dinamo bucuresti 16 rapid 11 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
04.01

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share