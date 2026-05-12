Nemaivăzut în Champions! Arbitrul delegat nonstop în acest sezon de Ligă, inclusiv la finală. „Central” pentru Arsenal. Kovacs, lăsat în urmă
Daniel Siebert, 42 de ani, trăiește în Berlin și e profesor de sport. Foto: Imago
Liga Campionilor

alt-text Publicat: 12.05.2026, ora 11:50
alt-text Actualizat: 12.05.2026, ora 12:51
  • Daniel Siebert, 42 de ani, este surpriza UEFA pentru ultimul act al Ligii Campionilor: PSG - Arsenal, sâmbătă, 30 mai (ora 19:00), Budapesta. 
  • „Centralul” german nu mai condusese nicio finală de cupă europeană și nu va fi la CM 2026. Câte meciuri are în plus față de Istvan Kovacs.  
  • Care sunt arbitrii meciurilor decisive din Europa League și Conference. 

Sezonul trecut, Istvan Kovacs a fost primul român care a arbitrat finala Ligii Campionilor după 30 de ani. De la Ion Crăciunescu, în 1995.

A avansat constant, fiind delegat la ultimul act de Conference (2022, Roma - Feyenoord 1-0) și Europa League (2024, Atalanta - Leverkusen 3-0).

Înainte de a conduce, în 2025, cea mai importantă partidă CL: PSG - Inter Milano 5-0.

8 meciuri
a avut Istvan Kovacs în Champions League 2024-2025: 5 în faza grupelor, apoi play-off, „optimi” și direct finala

După Kovacs, surpriza Siebert în Ligă: Arsenal, în „sferturi”, semifinale și finală!

În acest an, UEFA vine cu o surpriză, un nume neașteptat în meciul decisiv al Ligii: Daniel Siebert, germanul care nu mai fusese la centru la nicio finală de cupă continentală.

Daniel Siebert și căpitanul lui Arsenal, Bukayo Saka. Foto: Imago

Alte detalii neașteptate legate de arbitrul în vârstă de 42 de ani.

  • Record de partide într-o stagiune de Champions. 
10 jocuri
are Daniel Siebert în Liga Campionilor 2025-2026. Cu două mai multe decât Kovacs în 2024-2025
  • A fost delegat la toate fazele competiției: grupe, play-off, „optimi”, sferturi”, semifinale și finală!
  • Ultimele sale trei meciuri sunt cu Arsenal în prim-plan: Sporting - Arsenal 0-1 („sferturi”), Arsenal - Atletico 1-0 (semifinale) și PSG - Arsenal (finală). Pe PSG a dirijat-o o singură dată, la 0-0 cu Bilbao, în grupe. 
  • Nu va fi la Mondial. Alt german e la CM 2026, Felix Zwayer.

Arbitrii ultimelor 7 finale ale Ligii: de la Orsato la Siebert

  • 2026: Daniel Siebert (Germania; PSG - Arsenal) - 10 meciuri în total (5 în fazele eliminatorii). 
  • 2025: Istvan Kovacs (România; PSG - Inter 5-0) - 8 (3).
Istvan Kovacs, anul trecut, la finala Ligii de la Munchen. Foto: Imago
  • 2024: Slavko Vincic (Slovenia; Dortmund - Real 0-2) - 6 (3). 
  • 2023: Szymon Marciniak (Polonia; Manchester City - Inter 1-0) - 8 (4). 
  • 2022: Clement Turpin (Franța; Liverpool - Real 0-1) - 7 (3). 
  • 2021: Antonio Mateu Lahoz (Spania; Manchester City - Chelsea 0-1) - 6 (2). 
  • 2020: Daniele Orsato (Italia; PSG - Bayern 0-1) - 6 (2).

Cine arbitrează celelalte două finale europene

Europa League

  • 20 mai, Istanbul (Beșiktaș Stadium), 22:00: Freiburg - Aston Villa, Francois Letexier (Franța). 

Conference League

  • 27 mai, Leipzig (RB Arena), 22:00: Crystal Palace - Rayo Vallecano, Maurizio Mariani (Italia)

