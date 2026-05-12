- Daniel Siebert, 42 de ani, este surpriza UEFA pentru ultimul act al Ligii Campionilor: PSG - Arsenal, sâmbătă, 30 mai (ora 19:00), Budapesta.
- „Centralul” german nu mai condusese nicio finală de cupă europeană și nu va fi la CM 2026. Câte meciuri are în plus față de Istvan Kovacs.
- Care sunt arbitrii meciurilor decisive din Europa League și Conference.
Sezonul trecut, Istvan Kovacs a fost primul român care a arbitrat finala Ligii Campionilor după 30 de ani. De la Ion Crăciunescu, în 1995.
A avansat constant, fiind delegat la ultimul act de Conference (2022, Roma - Feyenoord 1-0) și Europa League (2024, Atalanta - Leverkusen 3-0).
Înainte de a conduce, în 2025, cea mai importantă partidă CL: PSG - Inter Milano 5-0.
8 meciuri
a avut Istvan Kovacs în Champions League 2024-2025: 5 în faza grupelor, apoi play-off, „optimi” și direct finala
După Kovacs, surpriza Siebert în Ligă: Arsenal, în „sferturi”, semifinale și finală!
În acest an, UEFA vine cu o surpriză, un nume neașteptat în meciul decisiv al Ligii: Daniel Siebert, germanul care nu mai fusese la centru la nicio finală de cupă continentală.
Alte detalii neașteptate legate de arbitrul în vârstă de 42 de ani.
- Record de partide într-o stagiune de Champions.
10 jocuri
are Daniel Siebert în Liga Campionilor 2025-2026. Cu două mai multe decât Kovacs în 2024-2025
- A fost delegat la toate fazele competiției: grupe, play-off, „optimi”, sferturi”, semifinale și finală!
- Ultimele sale trei meciuri sunt cu Arsenal în prim-plan: Sporting - Arsenal 0-1 („sferturi”), Arsenal - Atletico 1-0 (semifinale) și PSG - Arsenal (finală). Pe PSG a dirijat-o o singură dată, la 0-0 cu Bilbao, în grupe.
- Nu va fi la Mondial. Alt german e la CM 2026, Felix Zwayer.
Arbitrii ultimelor 7 finale ale Ligii: de la Orsato la Siebert
- 2026: Daniel Siebert (Germania; PSG - Arsenal) - 10 meciuri în total (5 în fazele eliminatorii).
- 2025: Istvan Kovacs (România; PSG - Inter 5-0) - 8 (3).
- 2024: Slavko Vincic (Slovenia; Dortmund - Real 0-2) - 6 (3).
- 2023: Szymon Marciniak (Polonia; Manchester City - Inter 1-0) - 8 (4).
- 2022: Clement Turpin (Franța; Liverpool - Real 0-1) - 7 (3).
- 2021: Antonio Mateu Lahoz (Spania; Manchester City - Chelsea 0-1) - 6 (2).
- 2020: Daniele Orsato (Italia; PSG - Bayern 0-1) - 6 (2).
Cine arbitrează celelalte două finale europene
Europa League
- 20 mai, Istanbul (Beșiktaș Stadium), 22:00: Freiburg - Aston Villa, Francois Letexier (Franța).
Conference League
- 27 mai, Leipzig (RB Arena), 22:00: Crystal Palace - Rayo Vallecano, Maurizio Mariani (Italia)