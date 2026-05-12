Daniel Siebert, 42 de ani, este surpriza UEFA pentru ultimul act al Ligii Campionilor: PSG - Arsenal, sâmbătă, 30 mai (ora 19:00), Budapesta.

„Centralul” german nu mai condusese nicio finală de cupă europeană și nu va fi la CM 2026. Câte meciuri are în plus față de Istvan Kovacs.

Care sunt arbitrii meciurilor decisive din Europa League și Conference.

Sezonul trecut, Istvan Kovacs a fost primul român care a arbitrat finala Ligii Campionilor după 30 de ani. De la Ion Crăciunescu, în 1995.

A avansat constant, fiind delegat la ultimul act de Conference (2022, Roma - Feyenoord 1-0) și Europa League (2024, Atalanta - Leverkusen 3-0).

Înainte de a conduce, în 2025, cea mai importantă partidă CL: PSG - Inter Milano 5-0.

8 meciuri a avut Istvan Kovacs în Champions League 2024-2025: 5 în faza grupelor, apoi play-off, „optimi” și direct finala

După Kovacs, surpriza Siebert în Ligă: Arsenal, în „sferturi”, semifinale și finală!

În acest an, UEFA vine cu o surpriză, un nume neașteptat în meciul decisiv al Ligii: Daniel Siebert, germanul care nu mai fusese la centru la nicio finală de cupă continentală.

Daniel Siebert și căpitanul lui Arsenal, Bukayo Saka. Foto: Imago

Alte detalii neașteptate legate de arbitrul în vârstă de 42 de ani.

Record de partide într-o stagiune de Champions.

10 jocuri are Daniel Siebert în Liga Campionilor 2025-2026. Cu două mai multe decât Kovacs în 2024-2025

A fost delegat la toate fazele competiției: grupe, play-off, „optimi”, sferturi”, semifinale și finală!

Ultimele sale trei meciuri sunt cu Arsenal în prim-plan: Sporting - Arsenal 0-1 („sferturi”), Arsenal - Atletico 1-0 (semifinale) și PSG - Arsenal (finală). Pe PSG a dirijat-o o singură dată, la 0-0 cu Bilbao, în grupe.

Arbitrii ultimelor 7 finale ale Ligii: de la Orsato la Siebert

2026: Daniel Siebert (Germania; PSG - Arsenal) - 10 meciuri în total (5 în fazele eliminatorii).

2025: Istvan Kovacs (România; PSG - Inter 5-0) - 8 (3).

Istvan Kovacs, anul trecut, la finala Ligii de la Munchen. Foto: Imago

2024: Slavko Vincic (Slovenia; Dortmund - Real 0-2) - 6 (3).

2023: Szymon Marciniak (Polonia; Manchester City - Inter 1-0) - 8 (4).

2022: Clement Turpin (Franța; Liverpool - Real 0-1) - 7 (3).

2021: Antonio Mateu Lahoz (Spania; Manchester City - Chelsea 0-1) - 6 (2).

2020: Daniele Orsato (Italia; PSG - Bayern 0-1) - 6 (2).

Cine arbitrează celelalte două finale europene

Europa League

20 mai, Istanbul (Beșiktaș Stadium), 22:00: Freiburg - Aston Villa, Francois Letexier (Franța).

Conference League

27 mai, Leipzig (RB Arena), 22:00: Crystal Palace - Rayo Vallecano, Maurizio Mariani (Italia)

