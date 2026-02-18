Chivu, atacat Fiul lui Maradona și fostul coleg de cameră al lui Diego îl critică pe român: „Ar trebui să se spele la gură atunci când vorbește despre el” +5 foto
Chivu, atacat de Pedro Pablo Pasculli și de Diego Maradona Jr
Chivu, atacat Fiul lui Maradona și fostul coleg de cameră al lui Diego îl critică pe român: „Ar trebui să se spele la gură atunci când vorbește despre el"

Florin Voicu
Publicat: 18.02.2026, ora 20:05
Actualizat: 18.02.2026, ora 21:28
  • Cristi Chivu a fost ținta unor atacuri ale argentinienilor, după ce a adus numele lui Diego Maradona în „războiul” cu Juventus

Declarațiile lui Chivu au venit după ce a învins în Derby d'Italia cu 3-2, sâmbăta trecută, meci cu mai multe faze de arbitraj controversate, în special „roșul” primit foarte ușor de Kalulu.

„Veste proastă pentru Vinicius” Spaniolii l-au adus în discuție pe Sebastian Colțescu,  în cazul de rasism semnalat de brazilian la Benfica - Real Madrid
„Veste proastă pentru Vinicius” Spaniolii l-au adus în discuție pe Sebastian Colțescu, în cazul de rasism semnalat de brazilian la Benfica - Real Madrid
„Veste proastă pentru Vinicius” Spaniolii l-au adus în discuție pe Sebastian Colțescu,  în cazul de rasism semnalat de brazilian la Benfica - Real Madrid

Antrenorul român fusese „înțepat” de omologul de la Juve, Luciano Spalletti, și a reacționat, încercând să justifice plonjonul lui Bastoni: „În fiecare duminică se întâmplă ceva similar, încă de la golul marcat cu mâna de Maradona. Și noi am suferit o nedreptate la Napoli, dar niciunul dintre noi nu a spus nimic”.

Aceste declarații au stârnit un val de comentarii în sudul Italiei și în Argentina.

Chivu, atacat de Maradona Jr: „Dacă ar fi făcut 1% din ce a făcut tatăl meu, aș fi acceptat”

Fiul lui Maradona, Diego Jr, a comentat la Radio Kiss Kiss Napoli: „Am ascultat cu atenție cuvintele antrenorului de la Inter și nu au avut nicio legătură cu aducerea în discuție a tatălui meu.

Asta arată meschinăria lui și meschinăria celor care încă vorbesc despre acel henț, uitând de golul secolului, pe care l-a marcat la scurt timp după.

Indiferent de ce spun fanii săi, Chivu ar trebui să se spele la gură atunci când vorbește despre tatăl meu. Ca jucător, dacă ar fi făcut 1% din ce a făcut tatăl meu, aș fi acceptat, dar nu este cazul”.

Inter - Napoli, meci
Inter - Napoli, meci

Inter - Napoli, meci Inter - Napoli, meci Inter - Napoli, meci Inter - Napoli, meci Inter - Napoli, meci
Pedro Pablo Pasculli: „Chivu ar trebui să vorbească și despre celălalt gol”

Și Pedro Pablo Pasculli, campion mondial cu Argentina în 1986 și coleg de cameră cu Maradona, a vorbit despre declarațiile lui Chivu, la Radio Tutto Napoli:

„Nu are dreptul să vorbească despre zeul fotbalului!

Cu tot respectul pentru Chivu, care a fost un jucător grozav și acum își începe cariera de antrenor, nu-l poate menționa pe Diego Maradona.

Ceea ce a făcut Diego la Campionatul Mondial, cu mâna lui, a fost o mișcare inteligentă a unui fotbalist. Nu e precum cineva care se aruncă la pământ, se face că nu s-a întâmplat nimic, se uită la arbitru și dă cu pumnii în pământ.

Acela a fost un gol de care nici măcar noi nu ne-am dat seama că era un henț. A fost o mișcare inteligentă care a intrat în istorie.

Dacă încă mai vorbim despre ea astăzi, înseamnă că ne-a rămas în memorie. Maradona nu s-a aruncat niciodată la pământ fără motiv, îl faultau cu adevărat.

Toată lumea a spus-o: Maldini, Bergomi, Baresi. Diego nu s-a plâns niciodată, stătea jos și se uita la arbitru să vadă dacă fluieră. Astăzi, imediat ce te ating, te arunci la pământ și te uiți spre arbitru.

Chivu ar trebui să vorbească și despre celălalt gol marcat de Diego în acel meci. A fost o capodoperă”.

FOTO Eliminarea lui Kalulu în Inter - Juventus

Inter - Juventus. Kalulu, eliminat pentru un fault inexistent. Foto - captură Prima Sport (8).jpg
Inter - Juventus. Kalulu, eliminat pentru un fault inexistent. Foto - captură Prima Sport (8).jpg

Inter - Juventus. Kalulu, eliminat pentru un fault inexistent. Foto - captură Prima Sport (1).jpg Inter - Juventus. Kalulu, eliminat pentru un fault inexistent. Foto - captură Prima Sport (2).jpg Inter - Juventus. Kalulu, eliminat pentru un fault inexistent. Foto - captură Prima Sport (3).jpg Inter - Juventus. Kalulu, eliminat pentru un fault inexistent. Foto - captură Prima Sport (4).jpg Inter - Juventus. Kalulu, eliminat pentru un fault inexistent. Foto - captură Prima Sport (5).jpg
Inter Milano Cristi Chivu hent Diego Maradona argentina Pedro Pablo Pasculli
