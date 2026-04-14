Cu ce-i surprinde Chivu! Inter pregătește special un anumit gen de faze pentru scudetto: „Ar fi păcat să nu profităm”

Cristi Chivu e în plin sprint pe ultima sută de metri a sezonului, cu titlul de campion foarte aproape pentru el și Inter Milano.

Plusul pregătit de antrenor le-a adus goluri nerazzurrilor în Serie A. Și în ultima etapă, la 4-3 pe terenul lui Como.

Interul lui Cristi Chivu pare evadat spre titlu în Serie A, după victoria sa la Como, 4-3, în paralel cu pașii greșiți ai rivalilor, Napoli (1-1 la Parma) și Milan (0-3 cu Udinese).

Liderul are 9 puncte în fața lui Napoli.

12 puncte înaintea lui AC Milan.

Și mai sunt doar șase etape de jucat în acest sezon!

Chivu și Inter, două din patru goluri contra lui Como: faze fixe

Nerazzurrii și-au surprins adversarii nu doar prin acțiunile lor ofensive în joc deschis, ci și în momentele statice.

Sunt foarte buni la fazele fixe, s-a văzut și în ultima etapă. Două din cele patru goluri au fost marcate astfel.

2-3, minutul 58: Dumfries, cu capul, după centrarea lui Calhanoglu, din lovitură liberă.

Finalizarea lui Dumfries, la assistul lui Calhanoglu. Foto: Imago

2-4, minutul 72: Calhanoglu, pasă lungă tot din lovitură liberă, Akanji i-a returnat mingea lui Dumfries și olandezul a finalizat cu un șut la colț.

Chivu a pregătit fazele fixe și în dimineața jocului de la Como

„Ne-am antrenat doar la faze fixe în dimineața meciului. Știam că va fi o ocazie bună de a înscrie asemenea goluri aici”, a dezvăluit Chivu presei italiene.

Chivu și Dumfries, după golul decisiv, al 4-lea marcat de Inter la Como. Foto: Imago

„Suntem atât de prolifici în acest gen de momente datorită pregătirii intense a jucătorilor și echipei mele tehnice”.

Avem executanți excelenți și oameni puternici în acțiune, ar fi păcat să nu profităm la maximum de calitățile noastre. Cristi Chivu, antrenor Inter Milano

Patru meciuri la Inter cu minimum două goluri din faze fixe

Fazele fixe i-au ajutat pe interiști să înscrie de nouă ori în ultimele zece etape și de 12 ori în cele 16 partide jucate numai în 2026 în campionat.

Cele mai prolifice meciuri în această perioadă, în Serie A:

3 goluri din momente statice la 5-0 cu Sassuolo (d), pe 8 februarie.

Două goluri la 3-1 cu Bologna (a), pe 4 ianuarie.

Două goluri la 2-0 cu Lecce (d), pe 21 februarie.

Două goluri la 4-3 cu Como (d), pe 12 aprilie.

