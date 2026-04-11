Secretul lui Chivu Cum l-a ajutat antrenorul pe Thuram să-și revină la Inter. Românul se specializează într-un domeniu surprinzător!
Cristi Chivu și Marcus Thuram, discuție în timpul meciului la Inter Foto: Imago
alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 11.04.2026, ora 12:33
alt-text Actualizat: 11.04.2026, ora 12:34
  • Cristi Chivu a reușit să-l readucă în joc hipermotivat pe Marcus Thuram, francezul influențând trei goluri la Inter - AS Roma 5-2. 
  • Ce face tehnicianul nerazzurro pentru a crește și ca antrenor, și ca om. Profită de atuul său și îi sprijină pe jucători în cursa spre scudetto. 

Marcus Thuram nu se simțea deloc bine. Trecuseră aproape două luni de când nu mai marcase niciun gol pentru Inter.

Renașterea lui Thuram la Inter - Roma

De la 5-0 cu Sassuolo, pe 8 februarie, în deplasare, francezul părea depășit de joc, era ineficient în fața porții.

Chivu, mereu gata să-i ajute cu un sfat pe nerazzurri în timpul meciurilor Foto: Imago

Cu el afectat, echipa a suferit și ea, în martie, o lună de chin în tabăra nerazzurra.

  • 0-1 cu AC Milan (d). 
  • 1-1 cu Atalanta (a). 
  • 1-1 cu Fiorentina (d). 

Și a venit confruntarea cu AS Roma, pe 5 aprilie. Atacantul în vârstă de 28 de ani a influențat trei goluri, o reușită și două pase decisive, Inter câștigând clar, 5-2 pe „Giuseppe Meazza”. 

A fost printre cei mai buni de pe teren. A înscris din nou după 57 de zile.

Chivu e foarte bun psiholog: „Studiază cărți avansate în domeniu”

Cel care l-a readus în joc a fost Cristi Chivu. Nu doar antrenor, ci și un foarte bun psiholog.

Gazzetta dello Sport dezvăluie că tehnicianul, 45 de ani, își axează misiunea pe pregătirea mentală, la fel de importantă pentru el ca antrenamentele tehnico-tactice sau fizice.

Golul lui Thuram, deasupra tuturor la 5-2 cu AS Roma Foto: Imago Golul lui Thuram, deasupra tuturor la 5-2 cu AS Roma Foto: Imago
Golul lui Thuram, deasupra tuturor la 5-2 cu AS Roma Foto: Imago

„Chivu știe să fie persuasiv în vestiar. Și-a demonstrat calitățile subtile de analist când a trebuit să schimbe starea de spirit la Inter, și colectiv, și individual, în special cu jucătorii aflați în situații dificile”.

Italienii susțin că antrenorul consideră aspectul psihologic „crucial” în cariera sa.

Chivu studiază cărți avansate în domeniu și își caută propriul drum, inspirându-se de la maeștrii altor sporturi, mai ales cele americane, sporturi în care antrenorul devine manager și gestionează deseori cu fermitate ego-uri accentuate. Cu Thuram, a atins coarda sensibilă. Gazzetta dello Sport, jurnal italian

După discuția Chivu - Thuram, francezul a apărut schimbat la antrenamente, cu altă atitudine, mai implicat, mai concentrat. Și a arătat împotriva Romei cum poate juca atunci când e refăcut psihic.

Inter continuă cursa spre scudetto: are 7 puncte avans față de Napoli și 9 înaintea lui Milan când mai sunt doar șapte etape.

