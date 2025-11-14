Alibec, scos din calcule?  Patronul FCSB nu mai are încredere în atacant: „Mi-e frică să-l bag” + Ce spune despre Zima +66 foto
George Neagu
Publicat: 14.11.2025, ora 16:51
Actualizat: 14.11.2025, ora 16:51
  • Gigi Becali (67 de ani), patronul clubului FCSB, a declarat că are îndoieli în privința lui Denis Alibec (34 de ani) și a lăsat de înțeles că atacantul ar putea părăsi echipa.

De la revenirea sa la FCSB, Alibec nu a avut cele mai bune prestații. Atacantul a evoluat în 12 partide în toate competițiile și a reușit un singur gol, în partida din Cupa României cu Gloria Bistrița, scor 3-1.

Gigi Becali: „Nu știu dacă mai contăm pe Alibec”

Patronul clubului FCSB s-a declarat nemulțumit de evoluțiile lui Denis Alibec.

„Nu știu dacă mai contăm pe el (n.r. – pe Alibec). Acum e posibil să intre, să vedem. De câte ori l-am băgat, nimic nu a făcut. Mi-e frică să-l bag. Mi-e teamă că iarăși nu face nimic”, a declarat Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.

În ultimele două partide de campionat 0-2 cu U Cluj, și 3-3 cu FC Hermannstadt, Alibec a rămas pe banca de rezerve. În această ediție de campionat, atacantul a bifat doar 150 de minute în 6 partide.

600.000 de euro
valorează Denis Alibec, conform Transfermarkt

Finanțatorul campioanei României a vorbit și despre prestațiile portarului Lukas Zima.

„Lui Zima nu ai ce să-i zici. Al treilea gol nu este al lui (n.r. încasat în meciul cu FC Hermannstadt). Nu are jocuri, săracul.

Nu mi-a plăcut degajarea aia în capul adversarului. Păi tu îi degajezi în cap lu’ ăla? Nici să degajezi nu poți? N-am ce să spun de Zima. Nu poți să dai vina pe el”.

Alibec, atac la adresa lui Becali: „Nu-mi place situația aceasta”

După meciul celor de la FCSB cu Young Boys, scor 0-2, în runda 2 din Europa League, Denis Alibec s-a declarat revoltat din cauză că nu primește mai multe minute pentru a-și recăpăta forma.

„Nu vreau să vorbesc despre asta (n.r despre schimbarea la pauză). Nu-mi place situația în care mă aflu.
Cred că ar trebui să joc mai mult pentru că altfel nu am cum să capăt ritmul. Am nevoie de minute și sper că apoi viitor să joc mai mult.

Când știi că joci doar 45 de minute încerci să faci mai multe, dar din păcate nu am reușit. Nu îmi place situația aceasta, dar nu am ce să fac, pentru că asta este decizia domnului Becali și nu am ce face”, a declarat Denis Alibec după meci.

Întrebat ce părere are despre faptul că a jucat 45 de minute cu Young Boys, Alibec a răspuns: „Mai bine îl întrebați pe domnul Becali. Nu mă simt confortabil. Mă așteptam la altceva când am venit la FCSB, dar e alegerea mea, când intru trebuie să dau totul și să demonstrez”.

