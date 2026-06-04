Bojana Popovic, cu gândul la trofeu Mesajul antrenoarei de la CSM București: „E un moment  oportun să câștigăm Liga Campionilor” +46 foto
Bojana Popovici/ Foto: sportpictures.eu
Handbal

Bojana Popovic, cu gândul la trofeu Mesajul antrenoarei de la CSM București: „E un moment oportun să câștigăm Liga Campionilor”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 04.06.2026, ora 22:27
alt-text Actualizat: 04.06.2026, ora 22:27
  • Bojana Popovic (46 de ani), antrenoarea echipei CSM București, a vorbit despre Final 4-ul Ligii Campionilor.
  • „Tigroaicele” o vor întâlni pe Metz într-un meci programat sâmbătă, cu începere de la ora 16:00. Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
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CSM București revine în faza finală a EHF Champions League după opt ani de așteptare. Echipa antrenată de Bojana Popovic a trecut în sferturi de Team Esbjerg, scor general 62-53.

În cealaltă semifinală de la Budapesta se vor întâlni Gyor și Brest.

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Bojana Popovic vrea trofeul Ligii Campionilor cu CSM București: „Un moment oportun să câștigăm turneul

„Nu am avut atât de multe meciuri în luna mai, așa că am avut timp să ne pregătim împreună și să punem totul la punct. Am pus la punct fiecare detaliu. Am văzut că motivația a fost la cel mai înalt nivel.

(Jucătoarele) Știu unde vor să ajungă! Au așteptat atâția ani pentru a ajunge acolo. Cred că avem o șansă bună să reușim ceva măreț.

Multe fete vor pleca de la CSM după acest Final Four, iar asta cred că le face să fie și mai unite. Vor să reușească împreună!

Dacă vrei să câștigi Liga Campionilor, trebuie să treci de cele mai bune echipe. Metz este o echipă tânără, deci avem o șansă bună.

CSM a pierdut patru sau cinci meciuri împotriva lor în trecut, așa că acum avem ocazia perfectă să ne revanșăm.

Este o motivație în plus! Vom face totul pentru a schimba istoria. E un moment oportun să câștigăm turneul!”, a declarat Bojana Popovic, potrivit ehfcl.eurohandball.

CSM București, bucurie după calificarea în Final 4-ul Ligii Campionilor (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)
CSM București, bucurie după calificarea în Final 4-ul Ligii Campionilor (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)

Galerie foto (46 imagini)

CSM București, bucurie după calificarea în Final 4-ul Ligii Campionilor (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) CSM București, bucurie după calificarea în Final 4-ul Ligii Campionilor (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) CSM București, bucurie după calificarea în Final 4-ul Ligii Campionilor (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) CSM București, bucurie după calificarea în Final 4-ul Ligii Campionilor (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) CSM București, bucurie după calificarea în Final 4-ul Ligii Campionilor (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)
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„Cred că peste 2.000 de oameni cumpăraseră deja bilete înainte să ne calificăm. Atât de mare era încrederea în noi! Atmosfera se simte în oraș, simt cum fanii discută doar despre asta.

Totuși, nu trebuie să punem presiune pe noi, ci trebuie să ne bucurăm de handbal. Asta este misiunea mea: să le transmit fetelor că trebuie să mergem acolo și doar să ne bucurăm de joc”, a mai spus Popovic, citată de gsp.ro.

2016
este anul în care CSM București și-a trecut în palmares singurul trofeu al Ligii Campionilor

Ca jucătoare, Bojana Popovic a câștigat 6 trofee ale Ligii Campionilor:

  • 2004, 2005, 2007 (cu Slagelse DT), 2009, 2010 (cu Viborg HK), 2012 (cu Buducnost).

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