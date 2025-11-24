N-au avut milă de Chivu E criticat de italieni după înfrângerea cu AC Milan: „Atitudine nepăsătoare” » Ce note a primit românul

Inter - AC Milan 0-1. Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul gazdelor, nu a fost iertat de presa din Italia. Ce note a primit românul, mai jos.

AC Milan a câștigat Derby della Madonnina, din etapa 12 din Serie A, grație golului marcat de Christian Pulisic în minutul 53.

Cristi Chivu nu a fost iertat de presa italiană. Tehnicianul român a primit nota 6 din partea celor de la tuttomercatoweb.com:

„Inter a abordat derby-ul cu intensitate și, în mare parte a primei reprize, a creat cele mai periculoase ocazii, lovind de două ori bara. Cu toate acestea, a primit gol la primul șut pe poartă al Milanului, la începutul reprizei a doua: fotbalul, mai ales împotriva lui Allegri, te pedepsește.”

Aceștia au mai scris că antrenorul lui Inter „a luat o decizie importantă schimbându-l mai întâi pe căpitanul Lautaro, iar la scurt timp după aceea echipa sa a irosit și ea un penalty. Crease condițiile pentru a câștiga derby-ul, dar a sfârșit prin a pierde”.

Nici elevii săi nu au primit note mai bune. Calhanoglu, cel care a ratat un penalty în minutul 74, a primit nota 4, în timp ce Lautaro Martinez 5,5.

Cei de la fcinter1908.it și-au exprimat și ei nemulțumirea față de jocul formației antrenate de Cristi Chivu și au scris că „echipa creează și ratează ocazii în cantități industriale”. Chivu a primit nota 5.

„De data aceasta nu prea avem motive să zâmbim. O atitudine nepăsătoare și încă un meci important pierdut. Cu patru înfrângeri în 12 meciuri, echipa se află într-o situație dificilă. Creează și ratează ocazii în cantități industriale. O problemă cronică pentru care, în mod evident, nu este el de vină.

Carlos Augusto pe dreapta este un experiment care ar trebui amânat, în timp ce Sommer este o problemă uriașă care trebuie rezolvată rapid.”

FOTO. Inter - AC Milan 0-1

În urma înfrângerii cu rivala AC Milan, Inter se află pe poziția a patra în clasament, cu 24 de puncte obținute după 12 meciuri.

Pentru „nerazzurri” urmează partida de miercuri cu Atletico Madrid, din cadrul rundei 5 din Liga Campionilor

