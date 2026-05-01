Poliția a blocat acordul istoric! A intervenit și Ministrul:  ce se întâmplă la echipa lui Răzvan Lucescu

Suporterii celor de la Olympiakos și PAOK au fost protagoniștii unei înțelegeri semnificative înaintea derby-urilor din play-off.

Totul a fost însă blocat imediat, din motive de securitate, iar formația lui Răzvan Lucescu nu avea fani în deplasarea de la Pireu

Echipa românului și rivala ajunseseră la un acord la nivel de galerii și de conducere pentru a avea suporteri în deplasare la cele două meciuri.

Fanii lui Olympiakos nu au voie în grup organizat la Salonic

Astfel, un număr de fani ai lui Olympiakos erau așteptați duminică seară, de la 19:00, la meciul de pe „Toumba”, iar peste o săptămâni fanii alb-negrilor ar fi mers pe „Karaiskakis”.

Au trecut aproape 22 de ani de la ultima deplasare a ultrașilor pentru acest derby, pe 30 octombrie 2004, când fanii lui PAOK au mers la Pireu. De atunci, nu au mai avut voie.

După intervenția de ieri a forțelor de ordine și a guvernului, această perioadă se va prelungi. Poliția și Ministerul Sportului au blocat acordul istoric dintre cluburi și ultraserii, din motive de securitate, scrie monobala.gr.

Înțelegerea venise în urma gestului făcut de Gate 7, galeria lui Olympiakos. O delegație de fani alb-roșii a mers la Salonic pentru a onora memoria celor șapte fani PAOK care și-au pierdut viața în accidentul rutier din România. O acțiune similară a fost făcută și de fanii lui PAOK, în memoria unor suporteri ai lui Olympiakos.

Clasamentul cu 4 meciuri înainte de finalul sezonului din Grecia

Loc Echipă Meciuri Puncte 1. AEK Athens 28 66 2. Olympiacos 28 61 3. PAOK 28 58 4. Panathinaikos 28 50

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport