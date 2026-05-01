„Poți să vii să mă ajuți?" Antrenorul pe care Gigi Becali îl va suna personal pentru a-l aduce la FCSB: „Am nevoie de tine pentru două meciuri"
alt-text Publicat: 01.05.2026, ora 17:52
alt-text Actualizat: 01.05.2026, ora 17:52
  • Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, nu renunță la încercarea de a-l readuce la echipă pe Elias Charalambous (45 de ani).
  • Tehnicianul cipriot și-a dat demisia la finalul sezonului regulat, după ce campioana a ratat calificarea în play-off.

Curtat de FCSB pentru o revenire rapidă pe bancă, Elias Charalambous a anunțat deja că nu acceptă să se întoarcă. Ar accepta însă să revină din sezonul viitor.

Antrenorul pe care Gigi Becali îl va suna personal pentru a-l aduce la FCSB: „Am nevoie de tine pentru două meciuri”

Becali nu acceptă însă refuzul cipriotului și susține că îl va suna personal pentru a-l convinge să revină la cele două meciuri de baraj.

„Charalambous a spus că vrea din vară. L-am lăsat în pace, n-am vorbit nimic cu el până acum. După ultimul meci din play-out, cu Hermannstadt, îl sun: «Băi, am nevoie de tine să vii două meciuri. Poți să vii să mă ajuți?». Facem un contract pe două meciuri.

Dacă nu vine să mă ajute, să fie sănătos. Înseamnă că nu a fost așa mare prietenia. Dacă nu va veni, mă voi supăra. Când a venit, a avut 5.000 de euro pe lună. A câștigat peste un milion de euro în 2-3 ani, și-a făcut o carte de vizită și când te chem două meciuri să mă ajuți nu vii?

Acum aștept să-i zic eu. Dacă nu vrea Charalambous, poate îl luăm pe ăla pe care l-a găsit MM. E italian, nu?”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

FCSB, obligată să găsească antrenor cu licență PRO

FCSB a obținut matematic calificarea la barajul pentru Conference League, după victoria cu Petrolul, scor 3-1, cu 3 etape rămase de jucat în play-out.

Rădoi a demisionat pe 21 aprilie, iar din acel moment, conform regulamentului, FCSB are la dispoziție o lună în care poate merge pe o variantă de antrenor care să nu aibă licența Pro, după care clubul va fi obligat să respecte regula impusă de UEFA.

Practic, poate termina meciurile din play-out cu cuplul Lucian Filip - Alin Stoica. Un meci a fost deja bifat, 3-1 cu Petrolul, mai urmează 3: Csikszereda (vineri), Slobozia (weekend-ul viitor) și Hermmanstadt (16-17 mai).

Semifinala barajului pentru Conference e programat în weekend-ul 23/24 mai. FCSB va disputa acest meci, aproape sigur pe teren propriu, în compania lui FC Botoșani sau a lui Csikzereda, cu șanse mari în dreptul grupării moldovene.

Dacă va câștiga, atunci pe 31 mai se va juca finala pentru ultimul loc de Europa, pe terenul formației care se va clasa pe locul 4 în play-off, poziție pe care în momentul de față se regăsește Dinamo.

