Legendarul Andrea Bocelli, David Guetta, Megan Thee Stallion și EJAE sunt artiștii care interpretează imnul oficial al Cupei Mondiale, numit „DNA” (ADN).

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După ce cântăreața columbiană Shakira și nigerianul Burna Boy au lansat piesa oficială a turneului, „Dai Dai”, miercuri a venit rândul celor de la FIFA să anunțe și imnul oficial al turneului final din SUA, Mexic și Canada.

„DNA”, imnul oficial al Cupei Mondiale din 2026

Legendarului Andrea Bocelli, DJ-ul și producătorul David Guetta, cântăreața Megan Thee Stallion, de trei ori câștigătoare a premiului Grammy, și cântăreața și compozitoarea sud-coreeană EJAE au lansat piesa „DNA” („ADN” în limba română).

Aceasta va fi interpretată în premieră la ceremonia de deschidere, dinaintea primei confruntări a turneului final, Mexic – Africa de Sud, care va avea loc pe Estadio Azteca în această seară, de la ora 22:00.

„Piesa DNA reunește artiști influenți la nivel global și reflectă spiritul primei Cupe Mondiale FIFA organizate în trei țări și 16 orașe gazdă, cu 48 de echipe care vor concura pe cea mai mare scenă a fotbalului.

Imnul oficial al Cupei Mondiale FIFA 2026 este momentul în care zgomotul se potolește, mulțimea se unește, iar fotbalul este onorat pentru ceea ce este cu adevărat: mai mult decât un joc.”, a scris FIFA pe site-ul oficial.

It's our DNA. 🧬⚽️



Listen to DNA the Official World Cup 2026™ Anthem by @AndreaBocelli, @davidguetta, EJAE and @theestallion 🎧 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 10, 2026

La lansare, Andrea Bocelli a declarat:

„Titlul piesei DNA spune totul. Fotbalul a fost în viața mea de când mă știu și va ocupa întotdeauna un loc foarte special în inima mea. Să fiu invitat să cânt imnul Cupei Mondiale FIFA și să particip la ceremonia de deschidere este o onoare care mă mișcă profund.

De asemenea, mă umple de o bucurie și o recunoștință imense să mă întorc în Mexico City, un oraș care m-a primit cu o căldură extraordinară”.

Cântăreața EJAE a oferit și ea o primă reacție:

„Să cânt imnul Cupei Mondiale FIFA înseamnă foarte mult pentru mine. Este deosebit de semnificativ pentru că am avut ocazia să scriu versuri în coreeană pentru această piesă, este o mare onoare să reprezint Coreea de Sud pe această scenă.

Una dintre amintirile mele preferate din copilărie este faptul că m-am aflat la Seoul în timpul Cupei Mondiale din 2002 și am văzut cum orașul s-a unit.

Nu voi uita niciodată sentimentul pe care l-am trăit văzând străini pe stradă îmbrățișându-se și sărbătorind. Pentru mine, acel sentiment de unitate reprezintă esența Cupei Mondiale și sunt recunoscătoare că pot face parte din ea anul acesta!”

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