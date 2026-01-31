Dublă lovitură primită de Chivu Transferurile încercate de Inter au picat unul după altul
Cristi Chivu/ Foto: IMAGO
Dublă lovitură primită de Chivu Transferurile încercate de Inter au picat unul după altul

  • Cristi Chivu (45 de ani) și-a dorit să-i aducă, în această iarnă, pe Moussa Diaby (26 de ani) și pe Curtis Jones (25 de ani) la Inter, însă ambele mutări au picat.
  • Perioada de mercato în Serie A se va încheia luni, 2 februarie.

Inter se confruntă cu probleme serioase în flancul drept, acolo unde olandezul Denzel Dumfries (29 de ani) nu este complet refăcut după operația suferită la gleznă în luna decembrie.

Pentru a rezolva acest imediment, formația antrenată de Cristi Chivu s-a aflat în negocieri cu Al-Ittihad pentru un împrumut cu clauză de cumpărare definitivă, în valoare de 28 de milioane de euro, pentru Moussa Diaby.

Transferul lui Moussa Diaby la Inter a picat

Potrivit jurnalistului Fabrice Hawkins, de la RMC Sports, francezul își dăduse acordul pentru un viitor transfer, însă fosta campioană din Arabia Saudită nu a fost mulțumită de oferta făcută de nerazzuri.

Concret, Al-Ittihad ar fi vrut ca Inter să ofere o clauză în valoare de 40 de milioane de euro.

Astfel, mutarea a picat, iar Diaby va rămâne la gruparea antrenată de Sergio Conceicao cu care are contract până în anul 2029.

28.000.000 de euro
este cota lui Moussa Diaby
  • Crescut la academia celor de la PSG, Diaby a mai evoluat de-a lungul carierei la Crotone, Leverkusen și Aston Villa.

Liverpool i-a spus și ea pas lui Inter

Liderul din Serie A se confruntă cu probleme și în linia de mijloc.

Recent, presa din Anglia a anunțat că Inter și Nottingham au ajuns la un acord de principiu pentru un eventual împrumut al lui Davide Frattesi, însă decizia finală îi va aparține jucătorului.

Pentru a-l înlocui pe internaționalul italian, gruparea de pe „Giuseppe Meazza” a pus ochii pe mijlocașul celor de la Liverpool, Curtis Jones.

Potrivit lui Fabrizio Romano, jurnalist italian specializat în transferuri, Inter i-a propus campioanei Angliei un împrumut cu opțiune de cumpărare stabilită la 40 de milioane de euro.

Cu toate acestea, Liverpool nu își dorește să-l lase pe Jones să plece împrumut dacă acesta nu-și va prelungi contractul cu gruparea de pe Anfield. Actuala înțelegere a mijlocașului englez expiră în vara lui 2027.

40.000.000 de euro
este cota lui Curtis Jones, potrivit transfermarkt

Inter Milano transfer Cristi Chivu curtis jones moussa diaby
