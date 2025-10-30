Galeria a cântat pentru Chivu Inter și-a revenit după înfrângerea cu Napoli » Gest important al fanilor + jucătorii au vorbit despre antrenorul român

Inter Milano a învins-o pe Fiorentina, scor 3-0, în cadrul etapei #9 din Serie A.

Echipa antrenată de Cristi Chivu și-a revenit rapid după înfrângerea suferită runda trecută cu Napoli, scor 1-3.

Inter - Fiorentina 3-0 . „Nerazzurrii” câștigă fără probleme

Prima repriză de pe stadionul „Giuseppe Meazza” a fost una echilibrată, fără vreo reușită a formațiilor italiene.

Cu toate acestea, Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu, s-a dezlănțuit în a doua repriză.

Hakan Calhanoglu a deschis scorul în minutul 66, după un șut superb din afara careului, la colțul lung, care nu i-a dat nicio șansă lui David De Gea.

Cinci minute mai târziu, Sucic a punctat și el, din pasa lui Lautaro Martinez, după o combinație perfectă a lui Inter în zona centrală.

Hakan Calhanoglu a reușit „dubla” în minutul 88, din penalty, și a stabilit scorul final al partidei: 3-0.

Astfel, după această victorie, echipa antrenată de Cristi Chivu se află pe locul 3 în Serie A, cu 18 puncte după 9 partide jucate.

Cele mai importante declarații ale lui Chivu după meci

„Suntem profesioniști, știm că meciul de astăzi este cel mai important. Am muncit din greu pentru a oferi o prestație bună”

„Am mulți fundași buni, iar Bisseck este o opțiune solidă. L-am încercat pe postul de fundaș central în Belgia în repriza a doua și a mers destul de bine, vom vedea astăzi. Are caracteristicile potrivite pentru a juca acest rol”

„Calhanoglu este un jucător important, care și-a arătat valoarea și o dovedește mereu. Avem și alte opțiuni în acel rol, precum Barella și Zielinski - atunci când e convins că poate fi util în acel rol (n.r. râde). Ei pot juca pe mai multe posturi și sunt bucuros să-i am disponibili”

„Există un autocontrol și o autodisciplină care pot fi îmbunătățite, pentru că nu putem tolera sau cădea în fața nedreptăților sau a ceea ce considerăm lucruri negative în timpul meciurilor. Trebuie să fim prezenți mental timp de 100 de minute. Nu putem rata momentele importante, care determină rezultatul meciului”

Nu avem timp să ne oprim prea mult asupra a ceea ce s-a întâmplat la Napoli. Am făcut un meci grozav astăzi. Îi mulțumim lui Chivu, care ne oferă un plus din punct de vedere mental Hakan Calhanoglu, mijlocaș Inter

Ce au făcut fanii lui Inter

În partida de pe „Giuseppe Meazza”, grupurile din galeria lui Inter s-au reîntors pe stadion în formă organizată și au cântat de mai multe ori pe parcursul partidei pentru Cristi Chivu, românul de pe banca italienilor.

„După o lungă perioadă de restricții, care i-au privat pe fanii noștri de bannere, steaguri și culori, Inter - Fiorentina marchează revenirea grupurilor organizate pe Meazza”, se arată într-un comunicat al grupurilor ultras ale Inter, care continuă:

„Această alegere subliniază dorința noastră de a reporni cu o unitate regăsită, dar fără a sacrifica sufletele individuale care alcătuiesc mișcarea noastră ultras.

Ne întoarcem pe stadion, mai uniți ca niciodată, pentru a susține ceea ce ne este mai drag: tricoul nostru, acel tricou negru și albastru pentru care am luptat întotdeauna cu capul sus, cu mândrie, pe San Siro, în Italia și în Europa”.

Cu Mister Chivu vorbim despre orice, nu doar de fotbal. Despre ce mai exact nu pot spune la TV Yann Bisseck, fundaș Inter

VIDEO Rezumatul meciului Inter - Fiorentina 3-0

