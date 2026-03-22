HERMANNSTADT - FC BOTOȘANI 3-0. Dorinel Munteanu (57 de ani), antrenorul grupării sibiene, a explicat la finalul partidei de ce l-a schimbat pe Kevin Ciubotaru (22 de ani) în prima repriză.

Antrenorul lui Hermannstadt a vorbit și despre meciul echipei naționale contra Turciei, din barajul de calificare la Campionatul Mondial.

Turcia - România se joacă joi, 26 martie, de la ora 19:00, transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Tânărul fundaș stânga chemat de Mircea Lucescu la echipa națională a fost înlocuit de Dorinel Munteanu în minutul 27 al partidei cu Botoșani, locul său în teren fiind luat de Luca Stancu.

De ce l-a schimbat Dorinel Munteanu în prima repriză pe Ciubotaru

Întrebat despre decizia de a-l scoate pe Ciubotaru în minutul 27, tehnicianul de la Hermannstadt a explicat:

„Nu am fost supărat pe el. A luat cartonaș galben, a mai avut o intervenție și am discutat cu el. Din discuție el mi-a dat de înțeles că este puțin temător, în primul rând pentru echipă, să nu rămânem în 10 oameni, iar în al doilea rând referitor la convocare și la ceea ce va face la echipa națională”, a declarat Dorinel Munteanu, la Prima Sport.

Dorinel Munteanu e încrezător înainte de meciul cu Turcia: „Avem capacitatea să câștigăm”

Fostul internațional crede că echipa națională poate să câștige meciul de la Istanbul și, mai mult, acesta a spus și ce crede că ar trebui să facă jucătorii pentru a-și crește șansele de succes.

„Ne trebuie încredere și curaj. Am mai spus-o, din punct de vedere statistic, al jocurilor, suntem peste Turcia. Cum ei sunt favoriți la nivelul jucătorilor, pentru că au o cotă amețitoare, noi avem palmaresul, iar asta ne poate ajuta.

Singurii care pot să ne ajute sunt jucătorii, dacă uită de atmosferă, de alte lucruri colaterale și se gândesc doar la rezultatul final. Asta e cel mai important, rezultatul final.

Noi avem capacitatea să câștigăm acest joc, am mai făcut-o și putem s-o facem și acum. Nu e ușor, dar nimic un e ușor în fotbalul de astăzi. Este foarte important ca jucătorii să creadă în ei”, a mai spus Dorinel Munteanu.

134 de meciuri a jucat Dorinel Munteanu în tricoul naționalei, fiind fotbalistul cu cele mai multe meciuri jucate sub tricolor din istoria României

Munteanu îl propune pe Chițu la națională: „Ar fi trebuit să fie luat și el”

După ce a marcat în partida cu Botoșani și a ajuns la cinci goluri marcate în cinci partide consecutive de Liga 1, Aurelian Chițu a fost propus la echipa națională de Dorinel Munteanu:

„Chițu și toți jucătorii răspund foarte bine la antrenamente.

Fără să exagerez, Chițu este una din revelațiile acestui campionat și cred că ar fi trebuit să fie luat și el în vizorul echipei naționale. La un astfel de joc îți trebuie jucători cu experiență, care să fie în formă.

Noi, la un asemenea meci, avem nevoie atât de jucători care să se apere, cât și de jucători care să marcheze”.

9 goluri a reușit Aurelian Chițu în 35 de meciuri jucate la Hermannstadt în acest sezon. În plus, el a oferit și 3 pase decisive

