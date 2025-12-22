„Nu am existat pe teren!” Victor Angelescu, vehement după înfrângerea cu FCSB: „Când ți-e frică...” » Ce spune despre arbitraj +106 foto
Victor Angelescu/ Foto: captura ecran Youtube
Superliga

„Nu am existat pe teren!” Victor Angelescu, vehement după înfrângerea cu FCSB: „Când ți-e frică...” » Ce spune despre arbitraj

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 22.12.2025, ora 11:35
alt-text Actualizat: 22.12.2025, ora 11:41
  • FCSB - RAPID 2-1. Victor Angelescu (41 de ani), președintele giuleștenilor, a vorbit despre eșecul din derby.

Angelescu este dezamăgit de prestația echipei lui Constantin Gâlcă din prima repriză.

Criză la Rapid? Gâlcă a făcut un apel public, dar fără folos. Ce mesaj ar fi primit de la Dan Șucu
Citește și
Criză la Rapid? Gâlcă a făcut un apel public, dar fără folos. Ce mesaj ar fi primit de la Dan Șucu
Citește mai mult
Criză la Rapid? Gâlcă a făcut un apel public, dar fără folos. Ce mesaj ar fi primit de la Dan Șucu

FCSB - RAPID. Victor Angelescu: „Nu am existat, am intrat cu frică”

Oficialul Rapidului a subliniat că giuleștenii nu se vor putea bate pentru titlu dacă își vor menține această atitudine.

„Poți să pierzi într-un meci, mai ales într-un derby cu o echipă care, până la urmă, este actuala campioană a României, care a avut rezultate foarte bune și anul trecut, și, de obicei, în cupele europene.

Dar trebuie să pierzi și să arăți că vrei și că poți lupta de la egal la egal.

Din păcate, noi în prima repriză nu am existat. Am intrat cu frică. Nu am existat nu pentru că suntem mai slabi, ci pentru că pur și simplu nu am avut mentalitatea care trebuia pentru acest derby.

Și pentru asta sunt foarte dezamăgit. Am avut foarte multe meciuri, cred că la rând, când nu ne-a bătut FCSB-ul, deși era o echipă foarte bună... Repet, mai mult contează atitudinea.

În momentul în care ți-e frică de asemenea lucru sau ai trac, nu știu, nu pot să-mi dau seama la unii jucători...Înseamnă că nu ești pregătit să te bați pentru obiective mari. 

Trebuie să învățăm din acest lucru și să fim altfel în aceste meciuri și anul viitor”, a declarat Victor Angelescu la emisiunea „Fanatik Superliga”.

FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)
FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)

Galerie foto (106 imagini)

FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)
+106 Foto
labels.photo-gallery

Victor Angelescu: „Ar fi fost nedrept să egalăm”

Întrebat de arbitraj, oficialul Rapidului nu a dat vina pe Istvan Kovacs, ba chiar mai mult, susține că giuleștenii nu ar fi meritat să egaleze, având în vedere jocul prestat.

„Arbitrajul, eu zic că per total a fost un arbitraj bun. Cred că este penalty la Hromada, dar ar fi culmea, cred eu, să ne cramponăm de un penalty, care cred eu că este 75 la sută penalty, pentru că nu meritam.

Penalty-ul neacordat de Istvan Kovacs la Hromada Foto captura ecran Prima Sport .jpeg
Penalty-ul neacordat de Istvan Kovacs la Hromada Foto captura ecran Prima Sport .jpeg

Galerie foto (9 imagini)

Penalty-ul neacordat de Istvan Kovacs la Hromada Foto captura ecran Prima Sport .jpeg Penalty-ul neacordat de Istvan Kovacs la Hromada Foto captura ecran Prima Sport .jpeg Penalty-ul neacordat de Istvan Kovacs la Hromada Foto captura ecran Prima Sport .jpeg Penalty-ul neacordat de Istvan Kovacs la Hromada Foto captura ecran Prima Sport .jpeg Penalty-ul neacordat de Istvan Kovacs la Hromada Foto captura ecran Prima Sport .jpeg
+9 Foto
labels.photo-gallery

Și poate într-un fel e mai bine, poate ne trezim și ne dăm seama că avem nevoie de anumite lucruri în această pauză de iarnă și că lucrurile nu merg așa cum trebuie.

Cred că trebuie să îi dăm FCSB-ului ce este al ei, a jucat mai bine decât noi per total, deși după pauză am arătat altfel. Dar nu este de ajuns să joci, nu știu, 30 de minute bine într-un derby.

Per total ar fi fost nedrept să egalăm. Când primești penalty în minutul 85, al doilea după câteva minute și împotriva campioanei, trebuie să fie extrem de clar”, a concluzionat Angelescu.

VIDEO. Golul marcat de Florin Tănase în FCSB - Rapid 2-1

Citește și

„Nu știu ce se întâmplă” Andrei Borza, resemnat după înfrângerea cu FCSB: „Asta ne-a costat”
Superliga
09:51
„Nu știu ce se întâmplă” Andrei Borza, resemnat după înfrângerea cu FCSB: „Asta ne-a costat”
Citește mai mult
„Nu știu ce se întâmplă” Andrei Borza, resemnat după înfrângerea cu FCSB: „Asta ne-a costat”
Săpunaru, siderat Afirmațiile lui Gâlcă l-au nemulțumit pe fostul căpitan de la Rapid: „E ciudat. Nu e OK!”
Superliga
09:32
Săpunaru, siderat Afirmațiile lui Gâlcă l-au nemulțumit pe fostul căpitan de la Rapid: „E ciudat. Nu e OK!”
Citește mai mult
Săpunaru, siderat Afirmațiile lui Gâlcă l-au nemulțumit pe fostul căpitan de la Rapid: „E ciudat. Nu e OK!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Povestea lui Vasile Banu, veteranul decorat de președinte, spusă chiar de el. Ce își amintește despre cei șase ani din armată și ce arată arhivele militare
Povestea lui Vasile Banu, veteranul decorat de președinte, spusă chiar de el. Ce își amintește despre cei șase ani din armată și ce arată arhivele militare
Povestea lui Vasile Banu, veteranul decorat de președinte, spusă chiar de el. Ce își amintește despre cei șase ani din armată și ce arată arhivele militare
rapid bucuresti fcsb superliga victor angelescu
Știrile zilei din sport
„Lei” de titlu Craiova s-a distrat cu Csikszereda în Bănie și a încheiat anul pe primul loc
Superliga
22.12
„Lei” de titlu Craiova s-a distrat cu Csikszereda în Bănie și a încheiat anul pe primul loc
Citește mai mult
„Lei” de titlu Craiova s-a distrat cu Csikszereda în Bănie și a încheiat anul pe primul loc
Schimbări de trupe la Dinamo Ce jucători caută „câinii” + Ce se va întâmpla cu tinerii din lot
Superliga
22.12
Schimbări de trupe la Dinamo Ce jucători caută „câinii” + Ce se va întâmpla cu tinerii din lot
Citește mai mult
Schimbări de trupe la Dinamo Ce jucători caută „câinii” + Ce se va întâmpla cu tinerii din lot
Surpriză pe piața media: Mondialul va fi și la TVR? GOLAZO.ro are informații că Antena 1 a deschis discuții cu postul public pentru a-i sublicenția o parte din meciuri
Media
22.12
Surpriză pe piața media: Mondialul va fi și la TVR? GOLAZO.ro are informații că Antena 1 a deschis discuții cu postul public pentru a-i sublicenția o parte din meciuri
Citește mai mult
Surpriză pe piața media: Mondialul va fi și la TVR? GOLAZO.ro are informații că Antena 1 a deschis discuții cu postul public pentru a-i sublicenția o parte din meciuri
MM Stoica, reacție iresponsabilă FOTO. Ce a spus în direct la TV după scandalul făcut de Bîrligea cu Rapid: „Sunt bărbați, ce-ați vrea să facă?”
Campionate
22.12
MM Stoica, reacție iresponsabilă FOTO. Ce a spus în direct la TV după scandalul făcut de Bîrligea cu Rapid: „Sunt bărbați, ce-ați vrea să facă?”
Citește mai mult
MM Stoica, reacție iresponsabilă FOTO. Ce a spus în direct la TV după scandalul făcut de Bîrligea cu Rapid: „Sunt bărbați, ce-ați vrea să facă?”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:09
„Lei” de titlu Craiova s-a distrat cu Csikszereda în Bănie și a încheiat anul pe primul loc
„Lei” de titlu Craiova s-a distrat cu Csikszereda în Bănie și a încheiat anul pe primul loc
22:30
„Dacă m-ar lăsa să hotărăsc eu...” MM Stoica, noi detalii despre transferuri + revenire surpriză la FCSB
„Dacă m-ar lăsa să hotărăsc eu...” MM Stoica, noi detalii despre transferuri + revenire surpriză la FCSB
22:48
„De ce mă întrebi asta?” Coelho s-a enervat după ce a dus Craiova pe primul loc
„De ce mă întrebi asta?” Coelho s-a enervat după ce a dus Craiova pe primul loc
22:53
„N-am trăit așa umilință” Robert Ilyes și-a făcut praf jucătorii după eșecul rușinos cu Craiova: „Neputință, dar nici n-au vrut!”
„N-am trăit așa umilință” Robert Ilyes și-a făcut praf jucătorii după eșecul rușinos cu Craiova: „Neputință, dar nici n-au vrut!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea
O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja
Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, <span>dă-o</span> naibii de școală!
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Top stiri din sport
Primele schimbări Victor Angelescu, depre planul Rapidului: „Nu ne vom opune. Vom vedea cine pleacă”
Superliga
22.12
Primele schimbări Victor Angelescu, depre planul Rapidului: „Nu ne vom opune. Vom vedea cine pleacă”
Citește mai mult
Primele schimbări Victor Angelescu, depre planul Rapidului: „Nu ne vom opune. Vom vedea cine pleacă”
„Nu mă așteptam să fie așa rău la FCSB” Denis Alibec a rupt tăcerea: „Nu regret nimic, dar am venit pentru altceva” + ce spune despre un transfer la Rapid
Superliga
22.12
„Nu mă așteptam să fie așa rău la FCSB” Denis Alibec a rupt tăcerea: „Nu regret nimic, dar am venit pentru altceva” + ce spune despre un transfer la Rapid
Citește mai mult
„Nu mă așteptam să fie așa rău la FCSB” Denis Alibec a rupt tăcerea: „Nu regret nimic, dar am venit pentru altceva” + ce spune despre un transfer la Rapid
„Turcii sunt foarte siguri că se califică”  Denis Drăguș, dezvăluiri din Turcia despre barajul pentru CM 2026: „Au așa o atitudine de superioritate”
Superliga
22.12
„Turcii sunt foarte siguri că se califică” Denis Drăguș, dezvăluiri din Turcia despre barajul pentru CM 2026: „Au așa o atitudine de superioritate”
Citește mai mult
„Turcii sunt foarte siguri că se califică”  Denis Drăguș, dezvăluiri din Turcia despre barajul pentru CM 2026: „Au așa o atitudine de superioritate”
Procesul Ultra FCSB - CSA Steaua Condamnări, achitări și daune morale pentru steagul Tornado capturat cu violență
Diverse
22.12
Procesul Ultra FCSB - CSA Steaua Condamnări, achitări și daune morale pentru steagul Tornado capturat cu violență
Citește mai mult
Procesul Ultra FCSB - CSA Steaua Condamnări, achitări și daune morale pentru steagul Tornado capturat cu violență

Echipe/Competiții

fcsb 69 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 32 rapid 42 Universitatea Craiova 23 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 11 farul constanta 7

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
23.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share