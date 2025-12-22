FCSB - RAPID 2-1. Victor Angelescu (41 de ani), președintele giuleștenilor, a vorbit despre eșecul din derby.

Angelescu este dezamăgit de prestația echipei lui Constantin Gâlcă din prima repriză.

FCSB - RAPID. Victor Angelescu: „Nu am existat, am intrat cu frică”

Oficialul Rapidului a subliniat că giuleștenii nu se vor putea bate pentru titlu dacă își vor menține această atitudine.

„Poți să pierzi într-un meci, mai ales într-un derby cu o echipă care, până la urmă, este actuala campioană a României, care a avut rezultate foarte bune și anul trecut, și, de obicei, în cupele europene.

Dar trebuie să pierzi și să arăți că vrei și că poți lupta de la egal la egal.

Din păcate, noi în prima repriză nu am existat. Am intrat cu frică. Nu am existat nu pentru că suntem mai slabi, ci pentru că pur și simplu nu am avut mentalitatea care trebuia pentru acest derby.

Și pentru asta sunt foarte dezamăgit. Am avut foarte multe meciuri, cred că la rând, când nu ne-a bătut FCSB-ul, deși era o echipă foarte bună... Repet, mai mult contează atitudinea.

În momentul în care ți-e frică de asemenea lucru sau ai trac, nu știu, nu pot să-mi dau seama la unii jucători...Înseamnă că nu ești pregătit să te bați pentru obiective mari.

Trebuie să învățăm din acest lucru și să fim altfel în aceste meciuri și anul viitor”, a declarat Victor Angelescu la emisiunea „Fanatik Superliga”.

Victor Angelescu: „Ar fi fost nedrept să egalăm”

Întrebat de arbitraj, oficialul Rapidului nu a dat vina pe Istvan Kovacs, ba chiar mai mult, susține că giuleștenii nu ar fi meritat să egaleze, având în vedere jocul prestat.

„Arbitrajul, eu zic că per total a fost un arbitraj bun. Cred că este penalty la Hromada, dar ar fi culmea, cred eu, să ne cramponăm de un penalty, care cred eu că este 75 la sută penalty, pentru că nu meritam.

Și poate într-un fel e mai bine, poate ne trezim și ne dăm seama că avem nevoie de anumite lucruri în această pauză de iarnă și că lucrurile nu merg așa cum trebuie.

Cred că trebuie să îi dăm FCSB-ului ce este al ei, a jucat mai bine decât noi per total, deși după pauză am arătat altfel. Dar nu este de ajuns să joci, nu știu, 30 de minute bine într-un derby.

Per total ar fi fost nedrept să egalăm. Când primești penalty în minutul 85, al doilea după câteva minute și împotriva campioanei, trebuie să fie extrem de clar” , a concluzionat Angelescu.

VIDEO. Golul marcat de Florin Tănase în FCSB - Rapid 2-1

