Ionuț Radu (28 de ani), portarul celor de la Celta Vigo, s-a accidentat în meciul contra nou-promovatei Levante, 2-1.

Dacă problemele se vor dovedi serioase, goalkeeperul riscă să rateze acțiunea echipei naționale din această lună.

VIDEO Ionuț Radu s-a accidentat în Levante - Celta Vigo 1-2 : „I s-a blocat un deget”

În minutul 35 al meciului Levante - Celta Vigo, din etapa #11 a La Liga, Ionuț Radu a acuzat probleme la mână, după ce a apărat o „foarfecă” senzațională expediată de Etta Eyong.

La finalul partidei de pe Estadio Ciutat de Valencia, tehnicianul formației blanco-celeste a lămurit starea medicală a portarului român.

„Radu trebuie să facă niște teste. I s-a blocat un deget și deja avea un disconfort la aceeași mână. Vom vedea ce vor arăta testele”, a spus Claudio Giraldez, antrenorul celor de la Celta Vigo, potrivit as.com.

Ionuț Radu riscă să rateze convocarea la echipa națională

În cazul în care problema medicală a lui Ionuț Radu se dovedește una gravă, goalkeeper-ul va rata meciurile României din această lună, contra naționalelor din Bosnia și San Marino.

Astfel, Mircea Lucescu va fi nevoit să își îndrepte atenția către ceilalți portari pe care îi are la dispoziție.

Goalkeeperii stranieri selectați sunt Horațiu Moldovan, de la Real Oviedo, și Răzvan Sava, de la Udinese.

Ionuț Radu are cifre impresionante în La Liga

Problemele medicale ale lui Ionuț Radu vin într-o perioadă bună din cariera sa.

Românul este portarul de la Celta Vigo care, în ultimul deceniu, a primit cele mai puține goluri în primele 11 etape din La Liga: 14.

Un singur portar a mai egalat performanța românului. Este vorba despre Ivan Villar, în sezoanele 2019-2020 și 2021-2022.

🥅Goles encajados por el Celta en las 11 primeras jornadas en sus últimas Ligas de Primera:

15/16➡️18

16/17➡️21

17/18➡️17

18/19➡️16

19/20➡️14 🌟

20/21➡️20

21/22➡️14 🌟

22/23➡️21

23/24➡️19

24/25➡️20

25/26➡️14 🌟



Lista preliminară a stranierilor pentru „dubla” cu Bosnia și San Marino

PORTARI

Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 16/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 34/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 6/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Ionuț NEDELCEARU (Akron Togliatti | Rusia, 27/2), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0);

MIJLOCAȘI

Marius MARIN (Pisa | Italia, 34/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 3/0), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 17/1), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 84/15), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 49/7), Rareș ILIE (Empoli | Italia, 0/0);

ATACANȚI

Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 41/10), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 32/5), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7).

Clasamentul grupei H

Echipă Meciuri Gol. Punctaj 1. Austria 6 19-3 (+16) 15 2. Bosnia 6 13-5 (+8) 13 3. România 6 11-6 (+5) 10 4. Cipru 7 11-9 (+2) 8 5. San Marino 7 1-32 (-31) 0

Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2

Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2 Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0

San Marino – Cipru 0-4, – Austria 1-0 Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

VIDEO: cele mai noi imagini din sport