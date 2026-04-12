Manchester City a făcut spectacol în derby-ul cu Chelsea, din etapa #32 din Premier League.

„Cetățenii” s-au impus, scor 3-0, pe Stamford Bridge și au dinamitat și mai mult lupta la titlu.

Manchester City a profitat de eșecul surprinzător al lui Arsenal, 1-2 cu Bournemouth, și a obținut trei puncte vitale în lupta spre un nou trofeu în Premier League.

Manchester City, show pe terenul lui Chelsea

După o primă repriză fără goluri pe Stamford Bridge, formația antrenată de Pep Guardiola s-a dezlănțuit după pauză.

Cel care a deblocat tabela a fost Nico O'Reilly (21 de ani), eroul „cetățenilor” din finala Cupei Ligii Angliei.

Tânărul fundaș stânga a finalizat cu capul o centrare excelentă din partea dreaptă venită de la Rayan Cherki. Era minutul 51.

City și-a dublat avantajul șase minute mai târziu, în urma unei faze care l-a avut în prim-plan pe același Cherki.

După un corner de pe partea stângă, francezul a ajuns la marginea careului, a dat impresia că se pregătește să șuteze, dar l-a găsit liber pe Marc Guehi, după o pasă de geniu cu exteriorul piciorului stâng.

Stoperul ajuns pe Etihad în această iarnă de la Crystal Palace l-a învins pe Sanchez cu un șut la firul ierbii pentru primul său gol în tricoul trupei lui Guardiola.

„Cetățenii” nu s-au oprit aici. În minutul 68, Doku a profitat de o greșeală a lui Caicedo la marginea careului și a dus scorul la un neverosimil 3-0!

În urma acestui succes, City a acumulat 64 de puncte și s-a apropiat la șase de liderul Arsenal. Gruparea antrenată de Pep Guardiola are și un meci mai puțin de disputat, iar duminica viitoare este programat duelul direct dintre cele două echipe.

Lupta la titlu în Premier League ar putea fi una incendiară

Dacă Manchester City își câștigă toate meciurile rămase, ar termina campionatul cu 85 de puncte. De cealaltă parte, dacă Arsenal pierde meciul cu City, dar câștigă toate celelalte meciuri, va termina tot cu 85 de puncte.

În Premier League, criteriile de departajare sunt în următoarea ordine: golaveraj, goluri marcate, rezultate directe. Astfel, fiecare gol ar putea fi decisiv!

În acest moment, Arsenal are un golaveraj de +38, în timp ce „cetățenii” au+35.

Programul din ultimele etape:

ARSENAL MAN. CITY* Man. City(D) Arsenal (A) Newcastle (A) Burnley (D) Fulham (A) Everton (D) West Ham(D) Brentford (A) Burnley(A) Bournemouth(D) Crystal Palace (D) Aston Villa (A)

*În afară de cele șase meciuri, City mai are de disputat și restanța cu Crystal Palace din etapa #27. Partida a fost amânată, deoarece gruparea de pe Etihad a avut de disputat finala Cupei Ligii Angliei.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport