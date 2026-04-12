- UNIREA SLOBOZIA - PETROLUL 1-2. Esteban Orozco (27 de ani), fundașul gazdelor, a fost eliminat după doar 18 minute de joc.
Titularizat de Claudiu Niculescu (49 de ani) în centrul defensivei ialomițenilor, internaţionalul din Guineea Ecuatorială și-a lăsat echipa în inferioritate numerică.
FOTO. Esteban Orozco, eliminat în Unirea Slobozia - Petrolul
La intrarea în minutul 18, Orozco a avut o intervenție imprudentă asupra lui Marco Dulca.
Fostul jucător de la FC Argeș și-a lovit adversarul cu talpa peste umărul stâng.
Poziționat excelent, Horațiu Feșnic nu a stat pe gânduri și i-a arătat stoperului direct cartonașul roșu.
Galerie foto (12 imagini)
Aflați în camera VAR, Cătălin Popa și Valentin Porumbel nu au intervenit peste decizia „centralului”, astfel Unirea Slobozia a fost nevoită să joace mai mult de 70 de minute în inferioritate numerică.
Eliminarea lui Orozco a venit cum nu se poate mai rău pentru formația antrenată de Claudiu Niculescu, care conducea cu 1-0, după reușita lui Alexandru Albu, din minutul 9.
Petrolul a profitat pe deplin de omul în plus și a reușit să întoarcă rezultatul. Primul care a lovit a fost Rareș Pop, în minutul 65, iar Gicu Grozav și-a adus echipa în avantaj cu reușita din minutul 86.
Clasamentul în play-out
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|7
|UTA Arad
|4
|31
|8
|FCSB
|4
|30
|9
|Botoșani
|4
|27
|10
|Oțelul
|4
|24
|11
|Farul
|4
|23
|12
|Petrolul Ploiești
|4
|22*
|13
|Csikszereda
|3
|20
|14
|Unirea Slobozia
|4
|19
|15
|Hermannstadt
|4
|18*
|16
|Metaloglobus
|3
|10
*️ - beneficiază de rotunjire