UNIREA SLOBOZIA - PETROLUL 1-2. Esteban Orozco (27 de ani), fundașul gazdelor, a fost eliminat după doar 18 minute de joc.

Titularizat de Claudiu Niculescu (49 de ani) în centrul defensivei ialomițenilor, internaţionalul din Guineea Ecuatorială și-a lăsat echipa în inferioritate numerică.

La intrarea în minutul 18, Orozco a avut o intervenție imprudentă asupra lui Marco Dulca.

Fostul jucător de la FC Argeș și-a lovit adversarul cu talpa peste umărul stâng.

Poziționat excelent, Horațiu Feșnic nu a stat pe gânduri și i-a arătat stoperului direct cartonașul roșu.

Aflați în camera VAR, Cătălin Popa și Valentin Porumbel nu au intervenit peste decizia „centralului”, astfel Unirea Slobozia a fost nevoită să joace mai mult de 70 de minute în inferioritate numerică.

Eliminarea lui Orozco a venit cum nu se poate mai rău pentru formația antrenată de Claudiu Niculescu, care conducea cu 1-0, după reușita lui Alexandru Albu, din minutul 9.

Petrolul a profitat pe deplin de omul în plus și a reușit să întoarcă rezultatul. Primul care a lovit a fost Rareș Pop, în minutul 65, iar Gicu Grozav și-a adus echipa în avantaj cu reușita din minutul 86.

Clasamentul în play-out

Loc Echipa Meciuri Puncte 7 UTA Arad 4 31 8 FCSB 4 30 9 Botoșani 4 27 10 Oțelul 4 24 11 Farul 4 23 12 Petrolul Ploiești 4 22* 13 Csikszereda 3 20 14 Unirea Slobozia 4 19 15 Hermannstadt 4 18* 16 Metaloglobus 3 10

*️ - beneficiază de rotunjire

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport