Lazio - Inter 0-2. Cristi Chivu (45 de ani) a atras atenția nu doar prin trofeul câștigat cu nerazzurrii, ci și prin felul în care a ales să trăiască momentul de la finalul Cupei Italiei.

Elevii lui Chivu au rezolvat finala încă din prima repriză, după autogolul lui Adam Marusic (minutul 14) și golul marcat de Lautaro Martinez (minutul 35). Succesul din Cupa Italiei vine la doar câteva zile după ce Inter a cucerit matematic și titlul în Serie A.

Lazio - Inter 0-2 . Gestul de clasă făcut de Cristi Chivu la festivitatea de premiere

La festivitatea de premiere, Chivu a preferat să rămână într-o parte, lăsându-i pe jucători în centrul atenției, în timp ce ridicau trofeul.

Gestul a fost remarcat pe rețelele sociale, fiind interpretat ca o dovadă a modului în care antrenorul român își construiește relația cu vestiarul.

Chivu a insistat, de-a lungul sezonului, că succesul lui Inter nu ține de un singur om, ci de felul în care vestiarul a acceptat munca și presiunea unui club obișnuit să lupte pentru trofee.

Aceeași idee a apărut și în discursul de după finala cu Lazio.

„Ce vis este? Visul este al echipei, al clubului și al fanilor. Al ambițiilor lui Inter. Încercăm să fim competitivi pe toate fronturile, uneori reușim, alteori nu, dar contează ambiția și munca depusă pentru a atinge visurile.

Am descoperit un grup de oameni care își asumă responsabilitatea, care au motivație și determinare, care încearcă să fie cea mai bună versiune a lor”, a spus fostul internațional român, după meci.

Nu este prima dată când Chivu procedează astfel. După victoria cu Parma (scor 2-0, pe San Siro), care i-a asigurat titlul, când suporterii lui Inter i-au scandat numele, fostul internațional român a arătat spre jucătorii săi, semn că meritul le aparține în primul rând lor.

Chivu, în timp ce le indică suporterilor că atenția trebuie să fie îndreptată spre jucători. Foto: Captură YouTube, @cbssportsgolazo

VIDEO. Momentul în care jucătorii lui Chivu au ridicat Cupa Italiei

