Chivu, gest fabulos FOTO. Ce a făcut de antrenorul lui Inter la festivitatea de premiere » Momentul s-a viralizat +19 foto
Cristi Chivu. Foto: Imago
Campionate

Chivu, gest fabulos FOTO. Ce a făcut de antrenorul lui Inter la festivitatea de premiere » Momentul s-a viralizat

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 14.05.2026, ora 10:41
alt-text Actualizat: 14.05.2026, ora 10:43
  • Lazio - Inter 0-2. Cristi Chivu (45 de ani) a atras atenția nu doar prin trofeul câștigat cu nerazzurrii, ci și prin felul în care a ales să trăiască momentul de la finalul Cupei Italiei.

Elevii lui Chivu au rezolvat finala încă din prima repriză, după autogolul lui Adam Marusic (minutul 14) și golul marcat de Lautaro Martinez (minutul 35). Succesul din Cupa Italiei vine la doar câteva zile după ce Inter a cucerit matematic și titlul în Serie A.

„Capul sus, Codrea!” VIDEO. Emil Boc  a confundat jucătorii echipei favorite, după finala Cupei României + cum l-a numit pe Hagi
Citește și
„Capul sus, Codrea!” VIDEO. Emil Boc a confundat jucătorii echipei favorite, după finala Cupei României + cum l-a numit pe Hagi
Citește mai mult
„Capul sus, Codrea!” VIDEO. Emil Boc  a confundat jucătorii echipei favorite, după finala Cupei României + cum l-a numit pe Hagi

Lazio - Inter 0-2. Gestul de clasă făcut de Cristi Chivu la festivitatea de premiere

La festivitatea de premiere, Chivu a preferat să rămână într-o parte, lăsându-i pe jucători în centrul atenției, în timp ce ridicau trofeul.

Gestul a fost remarcat pe rețelele sociale, fiind interpretat ca o dovadă a modului în care antrenorul român își construiește relația cu vestiarul.

Momentul în care jucătorii lui Inter au ridicat Cupa Italiei. Foto: „X”, @SerieA
Momentul în care jucătorii lui Inter au ridicat Cupa Italiei. Foto: „X”, @SerieA

Galerie foto (19 imagini)

Momentul în care jucătorii lui Inter au ridicat Cupa Italiei. Foto: „X”, @SerieA Momentul în care jucătorii lui Inter au ridicat Cupa Italiei. Foto: „X”, @SerieA Momentul în care jucătorii lui Inter au ridicat Cupa Italiei. Foto: „X”, @SerieA Momentul în care jucătorii lui Inter au ridicat Cupa Italiei. Foto: „X”, @SerieA Momentul în care jucătorii lui Inter au ridicat Cupa Italiei. Foto: „X”, @SerieA
+19 Foto
labels.photo-gallery

Chivu a insistat, de-a lungul sezonului, că succesul lui Inter nu ține de un singur om, ci de felul în care vestiarul a acceptat munca și presiunea unui club obișnuit să lupte pentru trofee.

Aceeași idee a apărut și în discursul de după finala cu Lazio.

„Ce vis este? Visul este al echipei, al clubului și al fanilor. Al ambițiilor lui Inter. Încercăm să fim competitivi pe toate fronturile, uneori reușim, alteori nu, dar contează ambiția și munca depusă pentru a atinge visurile.

Am descoperit un grup de oameni care își asumă responsabilitatea, care au motivație și determinare, care încearcă să fie cea mai bună versiune a lor”, a spus fostul internațional român, după meci.

Cristi Chivu a câștigat Cupa Italiei cu Inter FOTO Imago
Cristi Chivu a câștigat Cupa Italiei cu Inter FOTO Imago

Galerie foto (5 imagini)

Cristi Chivu a câștigat Cupa Italiei cu Inter FOTO Imago Cristi Chivu a câștigat Cupa Italiei cu Inter FOTO Imago Cristi Chivu a câștigat Cupa Italiei cu Inter FOTO Imago Cristi Chivu a câștigat Cupa Italiei cu Inter FOTO Imago Cristi Chivu a câștigat Cupa Italiei cu Inter FOTO Imago
+5 Foto
labels.photo-gallery

Nu este prima dată când Chivu procedează astfel. După victoria cu Parma (scor 2-0, pe San Siro), care i-a asigurat titlul, când suporterii lui Inter i-au scandat numele, fostul internațional român a arătat spre jucătorii săi, semn că meritul le aparține în primul rând lor.

Chivu, în timp ce le indică suporterilor că atenția trebuie să fie îndreptată spre jucători. Foto: Captură YouTube, @cbssportsgolazo Chivu, în timp ce le indică suporterilor că atenția trebuie să fie îndreptată spre jucători. Foto: Captură YouTube, @cbssportsgolazo
Chivu, în timp ce le indică suporterilor că atenția trebuie să fie îndreptată spre jucători. Foto: Captură YouTube, @cbssportsgolazo

VIDEO. Momentul în care jucătorii lui Chivu au ridicat Cupa Italiei

Citește și

Cristi Chivu a făcut eventul! Inter a câștigat și Cupa Italiei,  după ce a învins Lazio a doua oară în decurs de câteva zile
Campionate
00:09
Cristi Chivu a făcut eventul! Inter a câștigat și Cupa Italiei, după ce a învins Lazio a doua oară în decurs de câteva zile
Citește mai mult
Cristi Chivu a făcut eventul! Inter a câștigat și Cupa Italiei,  după ce a învins Lazio a doua oară în decurs de câteva zile
 „Mergem cu încredere în Bănie” Mesajul lui Alexandru Chipciu după eșecul cu U Craiova: comparație cu City și cu Simeone
Cupa Romaniei
23:50
„Mergem cu încredere în Bănie” Mesajul lui Alexandru Chipciu după eșecul cu U Craiova: comparație cu City și cu Simeone
Citește mai mult
 „Mergem cu încredere în Bănie” Mesajul lui Alexandru Chipciu după eșecul cu U Craiova: comparație cu City și cu Simeone

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Deputat PSD, întrebat despre al doilea Mercedes de peste 100.000 de euro: „Am rămas cu sensibilitate de când alergi pe holurile întunecate după mine”
Deputat PSD, întrebat despre al doilea Mercedes de peste 100.000 de euro: „Am rămas cu sensibilitate de când alergi pe holurile întunecate după mine”
Deputat PSD, întrebat despre al doilea Mercedes de peste 100.000 de euro: „Am rămas cu sensibilitate de când alergi pe holurile întunecate după mine”
Inter Milano Cupa Italiei lazio roma Cristi Chivu
Știrile zilei din sport
„Ruptură” între ultrașii lui Dinamo PCH se întoarce pe stadion, Peluza Sud refuză. Anunțul făcut de suporteri + Comunicatul lui Dinamo
Superliga
13:28
„Ruptură” între ultrașii lui Dinamo PCH se întoarce pe stadion, Peluza Sud refuză. Anunțul făcut de suporteri + Comunicatul lui Dinamo
Citește mai mult
„Ruptură” între ultrașii lui Dinamo PCH se întoarce pe stadion, Peluza Sud refuză. Anunțul făcut de suporteri + Comunicatul lui Dinamo
Vin italienii în România Oameni de afaceri apropiați de Napoli vor să investească într-un club din Liga 1: „Le-a plăcut atmosfera” » Primele detalii
Superliga
12:53
Vin italienii în România Oameni de afaceri apropiați de Napoli vor să investească într-un club din Liga 1: „Le-a plăcut atmosfera” » Primele detalii
Citește mai mult
Vin italienii în România Oameni de afaceri apropiați de Napoli vor să investească într-un club din Liga 1: „Le-a plăcut atmosfera” » Primele detalii
Investiție uriașă în baza Nadiei Comăneci FOTO. Guvernul bagă 122 de milioane de lei în complexul în care s-a antrenat marea sportivă a României. Cum va arăta
Alte sporturi
12:45
Investiție uriașă în baza Nadiei Comăneci FOTO. Guvernul bagă 122 de milioane de lei în complexul în care s-a antrenat marea sportivă a României. Cum va arăta
Citește mai mult
Investiție uriașă în baza Nadiei Comăneci FOTO. Guvernul bagă 122 de milioane de lei în complexul în care s-a antrenat marea sportivă a României. Cum va arăta
„Te duce cu gândul la lumea interlopă” Emil Grădinescu subliniază un lucru neobservat în „războiul” dintre Pancu și CFR Cluj: „E extrem de bizar”
Superliga
12:02
„Te duce cu gândul la lumea interlopă” Emil Grădinescu subliniază un lucru neobservat în „războiul” dintre Pancu și CFR Cluj: „E extrem de bizar”
Citește mai mult
„Te duce cu gândul la lumea interlopă” Emil Grădinescu subliniază un lucru neobservat în „războiul” dintre Pancu și CFR Cluj: „E extrem de bizar”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:23
„E absolut greșit” Radu Naum a intervenit, după ce Varga l-a adus în discuție pe Dan Petrescu: „Știm situația lui reală. Nu e moral!”
„E absolut greșit” Radu Naum a intervenit, după ce Varga l-a adus în discuție pe Dan Petrescu: „Știm situația lui reală. Nu e moral!”
15:59
Cristian Geambașu Legea 18 și veselia
Cristian Geambașu Legea 18 și veselia
16:53
Bogdan Andone, mesaj bizar Antrenorul de la FC Argeș, înainte de meciul cu Rapid: „Suntem cei mai proști de aici”
Bogdan Andone, mesaj bizar Antrenorul de la FC Argeș, înainte de meciul cu Rapid: „Suntem cei mai proști de aici”
15:42
Istvan Kovacs, retrogradat! Decizia surprinzătoare luată de Kyros Vassaras în etapa în care se joacă finala pentru titlu și cele pentru evitarea retrogradării
Istvan Kovacs, retrogradat! Decizia surprinzătoare luată de Kyros Vassaras în etapa în care se joacă finala pentru titlu și cele pentru evitarea retrogradării
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: <span>V-a</span> plăcut finala Cupei?
Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce <span>n-a</span> mai văzut Italia!
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Sigla

Cristian Geambașu: Sigla

Cristian Geambașu: Sigla
Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie
Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!
România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!
Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?
Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!
Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?
Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?
Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
Top stiri
Haos pe „Bernabeu” VIDEO. Fanii lui Real Madrid nu i-au iertat pe jucători. Mbappe a fost fluierat! + Contre cu Arbeloa: „Mi-a zis că sunt al patrulea atacant”
Campionate
10:27
Haos pe „Bernabeu” VIDEO. Fanii lui Real Madrid nu i-au iertat pe jucători. Mbappe a fost fluierat! + Contre cu Arbeloa: „Mi-a zis că sunt al patrulea atacant”
Citește mai mult
Haos pe „Bernabeu” VIDEO. Fanii lui Real Madrid nu i-au iertat pe jucători. Mbappe a fost fluierat! + Contre cu Arbeloa: „Mi-a zis că sunt al patrulea atacant”
Obsesia lui Becali Patronul FCSB insistă pentru Charalambous, deși cipriotul l-a refuzat de două ori. Mihai Stoica: „Nu a depins de mine”
Superliga
09:44
Obsesia lui Becali Patronul FCSB insistă pentru Charalambous, deși cipriotul l-a refuzat de două ori. Mihai Stoica: „Nu a depins de mine”
Citește mai mult
Obsesia lui Becali Patronul FCSB insistă pentru Charalambous, deși cipriotul l-a refuzat de două ori. Mihai Stoica: „Nu a depins de mine”
Grevă în weekendul cursei de Formula 1 Protest neașteptat în Canada: stripteuzele anunță că nu mai dansează. De ce au ales acest moment: „Îi doare cel mai tare”
Formula 1
11:34
Grevă în weekendul cursei de Formula 1 Protest neașteptat în Canada: stripteuzele anunță că nu mai dansează. De ce au ales acest moment: „Îi doare cel mai tare”
Citește mai mult
Grevă în weekendul cursei de Formula 1 Protest neașteptat în Canada: stripteuzele anunță că nu mai dansează. De ce au ales acest moment: „Îi doare cel mai tare”
FOTO | "Work from home", probabil cea mai potrivită definiție pentru prea multe șantiere din București. Mulțumim domnului care a surprins esența de pe Bd. Ferdinand!
B365
14.05
FOTO | "Work from home", probabil cea mai potrivită definiție pentru prea multe șantiere din București. Mulțumim domnului care a surprins esența de pe Bd. Ferdinand!
Citește mai mult
FOTO | "Work from home", probabil cea mai potrivită definiție pentru prea multe șantiere din București. Mulțumim domnului care a surprins esența de pe Bd. Ferdinand!

Echipe/Competiții

fcsb 36 CFR Cluj 24 dinamo bucuresti 34 rapid 22 Universitatea Craiova 37 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
15.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share