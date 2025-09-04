Chivu, în pericol? Italienii scriu deja despre posibila plecare de la Inter! Cine ar fi favorit să-l înlocuiască

La Milano au început să circule zvonuri despre discuții privind o posibilă demitere a lui Cristi Chivu (44 de ani) de la Inter.

Formația sa a pierdut în etapa a doua din Serie A, scor 1-2 cu Udinese.

Deși începuse puternic campionatul, scor 5-0 cu Torino în prima etapă, eșecul lui Inter cu Udinese din ultimul meci pare să-i neliniștească pe nerazzurri.

Cristi Chivu, în pericol la Inter Milano?

Inter a pierdut, 1-2, în fața unei echipe care nu emite pretenții în lupta pentru titlu, iar acest lucru ar fi readus în prim-plan discuțiile în zona clubului din partea celor care cred că românul nu este încă pregătit să antreneze o echipă de acest nivel, informează radioradio.it.

Astfel, o demitere a lui Chivu ar fi deja luată în calcul de conducere, lucru susținut și de anumite case de pariuri care au scăzut cota în acest sens, de la 4,50 la 4,00.

După pauza internațională, Cristi Chivu va trebui să pregătească echipa pentru un duel care ar putea cântări enorm pentru viitorul său: derby-ul cu Juventus, pe 13 septembrie, de la ora 19:00.

Mourinho, favorit să-l înlocuiască pe Chivu

În această situație, se vorbește deja și despre un posibil înlocuitor al tehnicianului român: Jose Mourinho. Portughezul e cel care antrena echipa la ultimul trofeu Champions League cucerit, cu Cristi Chivu în teren.

Mourinho s-a despărțit și el recent de Fenerbahce, după ce turcii au ratat calificarea în faza principală din Liga Campionilor.

