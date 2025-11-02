Buducnost - Bistrița 26-29 Victorie muncită a româncelor în EHF Champions League. Revenire de la trei goluri în ultimele 10 minute

Buducnost - Bistrița 26-29. Victorie incredibilă a formației noastre în deplasarea din etapa #6 a Ligii Campionilor.

Cu succesul de duminică, Bistrița a urcat pe locul 3 în grupa A a competiției.

Bistrița a ajuns la 4 victorii în actualul sezon al Ligii Campionilor, după o deplasare extrem de dificilă pe terenul ultimei clasate Buducnost.

Buducnost - Bistrița 26-29 . Victorie muncită pentru românce

Bistrița a condus cu avantaj de două goluri în startul partidei, însă până la pauză a pierdut controlul meciului, formația din Muntenegru ajungând la un avantaj de trei goluri pe tabelă.

Dominarea fostei campioane a Europei a continuat timp de 20 de minute și în repriză secundă, până ce Bistrița a profitat de un moment de slăbiciune al adversarelor, cumulat cu o serie de eliminări de două minute în tabăra acestora.

Formația noastră a restabilit rapid egalitatea, iar cu o serie de intervenții incredibile ale portarului De Arruda și o prestație excelentă a jucătoarelor Delgado și Seraficeanu, fiecare cu 7 reușite, Bistrița a reușit să se impună la o diferență de trei goluri.

Clasamentul Grupei A

Loc Echipă Meciuri Puncte 1. Gyor 6 12 2. Metz 6 10 3. Gloria Bistrița 6 8 4. Esbjerg 6 6 5. Storhamar 5 4 6. Dortmund 6 4 7. Debrecen Schaeffler 5 2 8. Buducnost 6 0

Locurile 1-2 se califică în sferturi, Locurile 3-6 merg în play-off-ul competiției.

