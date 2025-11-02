Buducnost - Bistrița 26-29 Victorie muncită a româncelor în EHF Champions League. Revenire de la trei goluri în ultimele 10 minute

- Buducnost - Bistrița 26-29. Victorie incredibilă a formației noastre în deplasarea din etapa #6 a Ligii Campionilor.
- Cu succesul de duminică, Bistrița a urcat pe locul 3 în grupa A a competiției.
Bistrița a ajuns la 4 victorii în actualul sezon al Ligii Campionilor, după o deplasare extrem de dificilă pe terenul ultimei clasate Buducnost.
Buducnost - Bistrița 26-29. Victorie muncită pentru românce
Bistrița a condus cu avantaj de două goluri în startul partidei, însă până la pauză a pierdut controlul meciului, formația din Muntenegru ajungând la un avantaj de trei goluri pe tabelă.
Dominarea fostei campioane a Europei a continuat timp de 20 de minute și în repriză secundă, până ce Bistrița a profitat de un moment de slăbiciune al adversarelor, cumulat cu o serie de eliminări de două minute în tabăra acestora.
Formația noastră a restabilit rapid egalitatea, iar cu o serie de intervenții incredibile ale portarului De Arruda și o prestație excelentă a jucătoarelor Delgado și Seraficeanu, fiecare cu 7 reușite, Bistrița a reușit să se impună la o diferență de trei goluri.
Clasamentul Grupei A
|Loc
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1.
|Gyor
|6
|12
|2.
|Metz
|6
|10
|3.
|Gloria Bistrița
|6
|8
|4.
|Esbjerg
|6
|6
|5.
|Storhamar
|5
|4
|6.
|Dortmund
|6
|4
|7.
|Debrecen Schaeffler
|5
|2
|8.
|Buducnost
|6
|0
Locurile 1-2 se califică în sferturi, Locurile 3-6 merg în play-off-ul competiției.