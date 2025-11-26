Dezamăgire la Inter Președintele clubului, despre Cristi Chivu: „Evoluțiile au fost satisfăcătoare, rezultatele însă nu”
Cristi Chivu. Foto: Imago
Dezamăgire la Inter Președintele clubului, despre Cristi Chivu: „Evoluțiile au fost satisfăcătoare, rezultatele însă nu”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 26.11.2025, ora 23:42
alt-text Actualizat: 26.11.2025, ora 23:42
  • Giuseppe Marotta (68 de ani), președintele celor de la Inter Milano, a vorbit înainte de duelul cu Atletico despre rezultatele obținute de elevii lui Cristi Chivu (45 de ani).

Elevii lui Chivu vin după o înfrângere, scor 0-1, cu AC Milan. Până la partida cu marea rivală, Inter obținuse trei victorii consecutive în Serie A.

Giuseppe Marotta, despre Cristi Chivu: „Evoluțiile au fost satisfăcătoare, rezultatele însă nu”

Antrenorul român a strâns 20 de meciuri pe banca lui Inter, perioadă în care echipa a înregistrat 14 victorii, o remiză și cinci înfrângeri.

„În ultimele două luni, evoluțiile au fost clar satisfăcătoare, rezultatele însă nu.

Duminică a câștigat AC Milan, așa că meritul este al celor care câștigă.

În opinia mea, prestația noastră a fost de nota «suficient»”, a declarat Marotta, conform gazzetta.it.

„Nerazzurrii” se află pe locul 4 în Serie A, cu 24 de puncte la numai trei lungimi în spatele liderului AS Roma.

Marotta: „Candidatura lui Simeone? Îi doresc lui Chivu să rămână mulți ani”

Marotta a vorbit și despre faptul că Diego Simeone, antrenorul celor de la Atletico Madrid, s-a autopropus pentru postul de antrenor la Inter.

„Candidatura lui Simeone? O interpretez ca pe o apreciere pentru un club pe care îl cunoaște bine și care este în fruntea Europei.

Noi avem un antrenor tânăr, pe Chivu, căruia îi doresc să rămână mulți ani la Inter, pentru că se potrivește profilului pe care îl căutam”, a mai spus Marotta.

  • Postul de antrenor al lui Chivu la Inter nu pare să fie amenințat, deși a pierdut Derby della Madonnina, 0-1.
  • Inter are maximum de puncte în Liga Campionilor după prima jumătate a fazei principale, alături de Arsenal și Bayern Munchen.
2,25 puncte per meci
este media lui Cristian Chivu, în toate competițiile, pe banca formației de pe „Giuseppe Meazza”

Marotta, despre Sommer: „Criticile apar și în cazul portarilor mari”

Yann Sommer a gafat de mai multe ori în meciuri importante din acest sezon. Portarul elvețian a greșit la cel puțin două din cele patru goluri încasate de la Juventus, o dată cu AS Roma și o dată cu AC Milan

„Nu are nevoie de încurajări. Criticile apar și în cazul portarilor mari, face parte din joc. Avem cea mai mare stimă și apreciere pentru un jucător și profesionist excelent”, a spus oficialul de la Inter.

