Coubiș, transferat definitiv Suma plătită de U Cluj în schimbul internaționalului român +39 foto
Andrei Coubiș
Superliga

Coubiș, transferat definitiv Suma plătită de U Cluj în schimbul internaționalului român

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 25.05.2026, ora 18:39
alt-text Actualizat: 25.05.2026, ora 19:11
  • U Cluj a activat clauza de cumpărare definitivă a fundașului Andrei Coubiș (22 de ani).

Stoperul a ajuns în iarnă la U Cluj, după ce a fost cedat sub formă de împrumut de Sampdoria.

Chivu semnează prelungirea cu Inter Ce jucători și-ar dori în perioada de mercato din vară
Citește și
Chivu semnează prelungirea cu Inter Ce jucători și-ar dori în perioada de mercato din vară
Citește mai mult
Chivu semnează prelungirea cu Inter Ce jucători și-ar dori în perioada de mercato din vară

Coubiș a reușit să se impună rapid în primul „11” al ardelenilor, iar aceștia nu au stat pe gânduri și au activat opțiunea de cumpărare definitivă a jucătorului de 22 de ani.

Andrei Coubiș, transferat definitiv de U Cluj, în schimbul sumei de 150.000 de euro

Jurnalistul italian Nicolo Schira a dezăluit că ardelenii trebuie să le plătească celor de la Sampdoria suma de 150.000 de euro.

„U Cluj a activat opțiunea de cumpărare (150.000 €) pentru fundașul central Andrei Coubiș de la Sampdoria”,a notat Schira pe contul său personal de X.

Italianul mai susține că fundașul român se află în vizorul mai multor echipe din străinătate.

Formația antrenată de Cristiano Bergodi era decisă să-l cumpere pe Coubiș încă de când obținuse calificarea în play-off.

Atunci, italienii anunțau că suma pe care trebuie să o plătească ardelenii era de 125.000 de euro, dar s-a dovedit a fi una mai mare.

U Cluj - U Craiova, în finala Cupei României FOTO Raed Krishan (GOLAZO.ro) (3).jpg
U Cluj - U Craiova, în finala Cupei României FOTO Raed Krishan (GOLAZO.ro) (3).jpg

Galerie foto (39 imagini)

U Cluj - U Craiova FOTO Raed Krishan & Iosif Popescu (GOLAZO.ro) (1).jpeg U Cluj - U Craiova FOTO Raed Krishan & Iosif Popescu (GOLAZO.ro) (1).jpg U Cluj - U Craiova FOTO Raed Krishan & Iosif Popescu (GOLAZO.ro) (2).jpeg U Cluj - U Craiova FOTO Raed Krishan & Iosif Popescu (GOLAZO.ro) (2).jpg U Cluj - U Craiova FOTO Raed Krishan & Iosif Popescu (GOLAZO.ro) (3).jpeg
+39 Foto
labels.photo-gallery

Coubiș, eficiență maximă

Coubiș a bifat până 19 meciuri oficiale în tricoul lui U Cluj, însă a reușit să se remarce instant.

Fundașul a marcat două goluri, ambele cu Oțelul, unul în Cupă (2-0) și unul în campionat (4-0), și a oferit un assist la victoria cu Botoșani (3-1) din returul sezonului regulat.

Cu U Cluj, Coubiș este vicecampion și finalist al Cupei României. Evoluțiile sale excelent din acest sezon i-au adus și convocarea la echipa națională, unde a debutat sub comada regretatului Mircea Lucescu.

Acum, fundașul a fost inclus de Gică Hagi (61 de ani) în lotul pentru meciurile amicale cu Georgia (2 iunie) și Țara Galiilor (6 iunie).

500.000 de euro
este cota lui Coubiș, potrivit transfermarkt.ro
  • De-a lungul carierei sale, Coubiș a evoluat pentru echipele de juniori ale celor de la AC Milan înainte de a fi transferat de Sampdoria, unde nu a bifat vreun minut.

Citește și

„#1 la raportul calitate-preț” MM Stoica e convins că a găsit noul atacant pentru FCSB: „Ne-a bătut singur! I-am spus lui Gigi să încercăm”
Superliga
18:48
„#1 la raportul calitate-preț” MM Stoica e convins că a găsit noul atacant pentru FCSB: „Ne-a bătut singur! I-am spus lui Gigi să încercăm”
Citește mai mult
„#1 la raportul calitate-preț” MM Stoica e convins că a găsit noul atacant pentru FCSB: „Ne-a bătut singur! I-am spus lui Gigi să încercăm”
„Am rămas șocat” Iuliu Mureșan a reacționat după ieșirea grosolană a lui Daniel Pancu: „E alt om, e transformat, mi-e greu să-l recunosc!”
Superliga
17:07
„Am rămas șocat” Iuliu Mureșan a reacționat după ieșirea grosolană a lui Daniel Pancu: „E alt om, e transformat, mi-e greu să-l recunosc!”
Citește mai mult
„Am rămas șocat” Iuliu Mureșan a reacționat după ieșirea grosolană a lui Daniel Pancu: „E alt om, e transformat, mi-e greu să-l recunosc!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Top 10 destinații ieftine din Europa. Un oraș din România, în clasamentul celor mai bune destinații ca raport calitate-preț
Top 10 destinații ieftine din Europa. Un oraș din România, în clasamentul celor mai bune destinații ca raport calitate-preț
Top 10 destinații ieftine din Europa. Un oraș din România, în clasamentul celor mai bune destinații ca raport calitate-preț
sampdoria transfer u cluj andrei coubis
Știrile zilei din sport
Biletele nu vor fi pentru oricine! UPDATE. Anunțul făcut de Dinamo: când se pun în vânzare  tichetele pentru derby-ul cu FCSB + cine și cum le va putea cumpăra
Superliga
25.05
Biletele nu vor fi pentru oricine! UPDATE. Anunțul făcut de Dinamo: când se pun în vânzare tichetele pentru derby-ul cu FCSB + cine și cum le va putea cumpăra
Citește mai mult
Biletele nu vor fi pentru oricine! UPDATE. Anunțul făcut de Dinamo: când se pun în vânzare  tichetele pentru derby-ul cu FCSB + cine și cum le va putea cumpăra
„Croitoru spune niște prostii imense” MM Stoica a luat foc când a văzut că moldovenii acuză arbitrajul: „Ce meci a văzut? Poate a uitat asta”
Superliga
25.05
„Croitoru spune niște prostii imense” MM Stoica a luat foc când a văzut că moldovenii acuză arbitrajul: „Ce meci a văzut? Poate a uitat asta”
Citește mai mult
„Croitoru spune niște prostii imense” MM Stoica a luat foc când a văzut că moldovenii acuză arbitrajul: „Ce meci a văzut? Poate a uitat asta”
„#1 la raportul calitate-preț” MM Stoica e convins că a găsit noul atacant pentru FCSB: „Ne-a bătut singur! I-am spus lui Gigi să încercăm”
Superliga
25.05
„#1 la raportul calitate-preț” MM Stoica e convins că a găsit noul atacant pentru FCSB: „Ne-a bătut singur! I-am spus lui Gigi să încercăm”
Citește mai mult
„#1 la raportul calitate-preț” MM Stoica e convins că a găsit noul atacant pentru FCSB: „Ne-a bătut singur! I-am spus lui Gigi să încercăm”
Echipa, de două ori cât orașul! Performanță remarcabilă a Universității, dincolo de event: spectatori pe stadion de două ori mai mulți decât populația Craiovei
Superliga
25.05
Echipa, de două ori cât orașul! Performanță remarcabilă a Universității, dincolo de event: spectatori pe stadion de două ori mai mulți decât populația Craiovei
Citește mai mult
Echipa, de două ori cât orașul! Performanță remarcabilă a Universității, dincolo de event: spectatori pe stadion de două ori mai mulți decât populația Craiovei
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:57
„Era altfel dacă luam eu deciziile” VIDEO. Costel Gâlcă, reproșuri către șefii Rapidului: „Le-am spus! Așa a fost și la Craiova”
„Era altfel dacă luam eu deciziile” VIDEO. Costel Gâlcă, reproșuri către șefii Rapidului: „Le-am spus! Așa a fost și la Craiova”
23:08
Moment surprinzător la despărțire VIDEO. Ce s-a întâmplat când Gâlcă a ajuns în fața peluzei după Rapid - Craiova
Moment surprinzător la despărțire VIDEO. Ce s-a întâmplat când Gâlcă a ajuns în fața peluzei după Rapid - Craiova
23:12
„Nu Mister a fost problema” Grameni, concluzii după sezonul eșuat al Rapidului: „Toți trebuie să ne asumăm vina, nu s-o aruncăm de la jucători la staff și invers”
„Nu Mister a fost problema” Grameni, concluzii după sezonul eșuat al Rapidului: „Toți trebuie să ne asumăm vina, nu s-o aruncăm de la jucători la staff și invers”
21:34
Biletele nu vor fi pentru oricine! UPDATE. Anunțul făcut de Dinamo: când se pun în vânzare tichetele pentru derby-ul cu FCSB + cine și cum le va putea cumpăra
Biletele nu vor fi pentru oricine! UPDATE. Anunțul făcut de Dinamo: când se pun în vânzare  tichetele pentru derby-ul cu FCSB + cine și cum le va putea cumpăra
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților
FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?
Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery
Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii
Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?
Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii
O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare <span>într-o</span> seară memorabilă
Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului
Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război
Casca

Cristian Geambașu: Casca

Cristian Geambașu: Casca
Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima
Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție
Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani
Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia
Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce <span>n-a</span> mai văzut Italia!
V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: <span>V-a</span> plăcut finala Cupei?
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Top stiri
FCSB a bătut Survivor Dramatica semifinală a barajului de Conference League a fost peste show-ul Antenei 1. Comparația audienței cu Formula 1
Media
25.05
FCSB a bătut Survivor Dramatica semifinală a barajului de Conference League a fost peste show-ul Antenei 1. Comparația audienței cu Formula 1
Citește mai mult
FCSB a bătut Survivor Dramatica semifinală a barajului de Conference League a fost peste show-ul Antenei 1. Comparația audienței cu Formula 1
Șoc în Spania, înainte de CM 2026! Niciun jucător de la Real Madrid nu a prins lista lui Luis de la Fuente!
Campionatul Mondial
25.05
Șoc în Spania, înainte de CM 2026! Niciun jucător de la Real Madrid nu a prins lista lui Luis de la Fuente!
Citește mai mult
Șoc în Spania, înainte de CM 2026! Niciun jucător de la Real Madrid nu a prins lista lui Luis de la Fuente!
Surpriză de proporții pe piața media! Digi și Prima au pierdut drepturile de televizare pentru Europa League și Conference! Cine le-a achiziționat
Media
25.05
Surpriză de proporții pe piața media! Digi și Prima au pierdut drepturile de televizare pentru Europa League și Conference! Cine le-a achiziționat
Citește mai mult
Surpriză de proporții pe piața media! Digi și Prima au pierdut drepturile de televizare pentru Europa League și Conference! Cine le-a achiziționat
De ce a fost demolat “Teatrul cel Mare” de pe Calea Victoriei, tragedie națională pusă în scenă de regimul comunist. Deși impozanta clădire, emblemă a Bucureștiului, a fost bombardată, putea fi salvată
B365
25.05
De ce a fost demolat “Teatrul cel Mare” de pe Calea Victoriei, tragedie națională pusă în scenă de regimul comunist. Deși impozanta clădire, emblemă a Bucureștiului, a fost bombardată, putea fi salvată
Citește mai mult
De ce a fost demolat “Teatrul cel Mare” de pe Calea Victoriei, tragedie națională pusă în scenă de regimul comunist. Deși impozanta clădire, emblemă a Bucureștiului, a fost bombardată, putea fi salvată

Echipe/Competiții

fcsb 64 CFR Cluj 27 dinamo bucuresti 19 rapid 23 Universitatea Craiova 27 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 13

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
26.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share