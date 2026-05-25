Coubiș, transferat definitiv Suma plătită de U Cluj în schimbul internaționalului român

U Cluj a activat clauza de cumpărare definitivă a fundașului Andrei Coubiș (22 de ani).

Stoperul a ajuns în iarnă la U Cluj, după ce a fost cedat sub formă de împrumut de Sampdoria.

Coubiș a reușit să se impună rapid în primul „11” al ardelenilor, iar aceștia nu au stat pe gânduri și au activat opțiunea de cumpărare definitivă a jucătorului de 22 de ani.

Andrei Coubiș, transferat definitiv de U Cluj, în schimbul sumei de 150.000 de euro

Jurnalistul italian Nicolo Schira a dezăluit că ardelenii trebuie să le plătească celor de la Sampdoria suma de 150.000 de euro.

„U Cluj a activat opțiunea de cumpărare (150.000 €) pentru fundașul central Andrei Coubiș de la Sampdoria” ,a notat Schira pe contul său personal de X.

Italianul mai susține că fundașul român se află în vizorul mai multor echipe din străinătate.

Formația antrenată de Cristiano Bergodi era decisă să-l cumpere pe Coubiș încă de când obținuse calificarea în play-off.

Atunci, italienii anunțau că suma pe care trebuie să o plătească ardelenii era de 125.000 de euro, dar s-a dovedit a fi una mai mare.

Coubiș, eficiență maximă

Coubiș a bifat până 19 meciuri oficiale în tricoul lui U Cluj, însă a reușit să se remarce instant.

Fundașul a marcat două goluri, ambele cu Oțelul, unul în Cupă (2-0) și unul în campionat (4-0), și a oferit un assist la victoria cu Botoșani (3-1) din returul sezonului regulat.

Cu U Cluj, Coubiș este vicecampion și finalist al Cupei României. Evoluțiile sale excelent din acest sezon i-au adus și convocarea la echipa națională, unde a debutat sub comada regretatului Mircea Lucescu.

Acum, fundașul a fost inclus de Gică Hagi (61 de ani) în lotul pentru meciurile amicale cu Georgia (2 iunie) și Țara Galiilor (6 iunie).

500.000 de euro este cota lui Coubiș, potrivit transfermarkt.ro

De-a lungul carierei sale, Coubiș a evoluat pentru echipele de juniori ale celor de la AC Milan înainte de a fi transferat de Sampdoria, unde nu a bifat vreun minut.

