Planuri pentru JO 2028 VIDEO. COSR a încheiat un parteneriat strategic cu o companie aviatică românească: „Vrem să ne ducă la Los Angeles”

Mihai Covaliu (48 de ani), președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român (COSR), a vorbit despre perioada importantă care urmează pentru sportivii români.

Calificările pentru Jocurile Olimpice de la Los Angeles 2028 sunt aproape de start.

Declarațiile au fost făcute la evenimentul în care COSR a anunțat parteneriatul strategic cu AnimaWings, companie care a devenit partener aerian oficial al Team Romania.

Covaliu anunță obiectivul pentru Team România: „Ne dorim să facem deplasarea cu aeronavă AnimaWings”

„Am găsit un partener care, în primul rând, are aceleași valori ca și COSR. Aici vorbim de excelență.

Când vrei să faci performanță, ai nevoie de a construi, ai nevoie de a avea un plan pe termen lung, ai nevoie de acea răbdare pentru a face lucrurile solide, a face lucrurile ca atunci când ajungi într-o competiție să ai toate acele ingrediente care să îți permită să fii de la egal cu cel mai bun și să și câștigi”, a declarat Mihai Covaliu.

Întrebat dacă va exista o aeronavă AnimaWings personalizată cu însemnele COSR sau Team Romania, președintele COSR a precizat:

Discutăm detaliile, deocamdată suntem la primul pas. Este un moment foarte bun, este un moment important, pentru că încep calificările pentru Jocurile Olimpice, urmează un an 2027 în care avem foarte multe competiții, unde se obțin puncte pentru calificarea la Jocurile Olimpice de la Los Angeles. Și, bineînțeles, pentru că este punctul principal, ne dorim ca la Los Angeles să facem deplasarea cu o aeronavă AnimaWings. Mihai Covaliu, președintele COSR

La eveniment au fost prezente și două sportive importante din Team Romania:

Bernadette Szocs, vicecampioană mondială la dublu feminin în 2025 și medaliată cu bronz la Campionatul Mondial pe echipe în 2026

Mihaela Cambei, vicecampioană olimpică la Paris 2024, vicecampioană mondială și multiplă campioană europeană.

Szocs, după medaliile cucerite pentru România: „Cât mă ajută corpul, nu voi renunța”

Bernadette Szocs a vorbit despre medaliile obținute în carieră și despre felul în care le păstrează.

„Pe cele de la campionatele mondiale le țin în living, să le văd zi de zi. Și restul medaliilor pot spune că sunt în dressing, unde nu intru atât de des ca în living.

Am 19 medalii la campionatele europene de seniori. Două medalii la campionatele mondiale, una de argint în proba de dublu fete și cea mai recentă, anul acesta, la Campionatul Mondial pe echipe de la Londra, unde am adus bronzul”, a spus Bernadette Szocs.

Sportiva a fost întrebată și despre momentul în care s-a urcat pe masa de tenis după succesul obținut.

„Da, a fost un pic riscant, că după aceea am aflat că era risc, dar nu am putut controla. A venit totul natural și nu regret nicio secundă, pentru că nu este prima dată când m-am urcat pe o masă de tenis de masă.

Sunt o luptătoare, îmi place să lupt, chiar dacă am făcut deja istorie și am cucerit unele medalii mult așteptate. Dar încă îmi doresc foarte mulți ani să fac sport de performanță. Cât mă ajută și corpul, nu voi renunța”, a mai declarat Szocs.

Mihaela Cambei visează la locul 1 mondial: „Pentru asta mă antrenez”

Mihaela Cambei a explicat că deplasările sunt o parte importantă din programul sportivilor de performanță, mai ales în perioada competițiilor de calificare.

„Având în vedere campionatele mondiale și europene, pentru calificări și toate competițiile noastre, clar, stăm mai mult în avion și călătoriile noastre sunt destul de dese, foarte dese.

Pregătirea merge destul de bine pentru campionatele mondiale, suntem încă la începutul pregătirii, ne axăm și ne focusăm destul de bine pe acest campionat și ne dorim să iasă cât mai bine. Muncim foarte mult”, a spus Cambei.

Întrebată ce ar însemna pentru ea să devină numărul unu mondial, halterofila a răspuns:

„Clar îmi doresc asta. Pentru asta mă antrenez, acum vedem finalul. Pentru mine ar însemna o binecuvântare, clar, atât pentru mine, cât și pentru toată delegația României.

Recordul meu este la stilul smuls, 95 de kilograme, la aruncat, 114 kilograme, iar la total, 209 kilograme”.

Mihaela Cambei a vorbit și despre felul în care i s-a schimbat viața în ultimii doi ani.

„S-a schimbat destul de mult și, nu știu, cum mă văd oamenii, cum mă privesc oamenii, dar mai mult pentru mine e că energia mea și încrederea în mine sunt mult mai mari.

Cu siguranță mă recunosc și prin recorduri la fiecare campionat, și după Jocurile Olimpice, și după tot”, a mai spus Mihaela Cambei.

