Basarab Panduru (55 de ani) a reacționat după ce Gică Hagi (61 de ani) a anunțat lotul pentru cele două partide de pregătire ale naționalei, de la începutul lunii iunie.

Noul selecționer a surprins cu câteva decizii bizare, precum convocarea lui Florinel Coman sau Olimpiu Moruțan, însă Panduru consideră deciziile ca fiind normale, având în vedere timpul scurt pe care Hagi îl are la dispoziție înainte de primele partide oficiale.

Basarab Panduru: „E bine ca la această acțiune să chemi pe toată lumea”

„Nu am nicio problemă. Dacă ar fi fost o convocare oficială, atunci mi-aș fi dat cu părerea despre anumiți jucători. Dar vrei să-i vezi pe Coman, pe Moruțan. Una e să îi știi, să îi vezi, alta e să îi antrenezi, să vezi cum se mișcă.

E bine ca la această acțiune să chemi pe toată lumea, pentru că nu mai ai când. Nu poți să-i iei din nimic la următoarea acțiune, cu 4 meciuri oficiale”, a declarat Panduru, la Prima Sport.

În schimb, fostul jucător al Stelei nu ar fi de acord cu anumiți jucători, dacă ar fi vorba de meciuri oficiale:

„Dacă acum era septembrie, Moruțan nu merita. Atunci aș fi comentat. Dar pentru aceste meciuri amicale și pentru că nu mai e timp, poți să iei pe cine vrei, 40-50 de jucători, nu am probleme.

La oficiale am o problemă. Nu poți să vii cu un jucător care n-a jucat bine absolut deloc. Așa văd eu lucrurile acum”.

Lotul României pentru „dubla” cu Țara Galilor și Georgia

PORTARI

Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 1/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Andrei COUBIȘ (U Cluj, 1/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1), Matei ILIE (CFR Cluj, 0/0), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);

MIJLOCAȘI

Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 38/4), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 7/0), Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 12/0), Nicolae STANCIU (Dalian | China, 86/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 7/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8), David MATEI (Universitatea Craiova, 0/0);

ATACANȚI

Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 17/1), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 4/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 6/0), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7).

Programul României în 2026

2 iunie: Georgia - România (Tbilisi, amical), ora 20:00

6 iunie: România - Țara Galilor (Stadionul Steaua, amical), ora 20:45

25 septembrie: Suedia - România (Nations League)

28 septembrie: România - Bosnia (Nations League)

2 octombrie: Polonia - România (Nations League)

5 octombrie: România - Suedia (Nations League)

14 noiembrie: România - Polonia (Nations League)

17 noiembrie: Bosnia - România (Nations League)

