CFR Cluj - FC Argeș. Ciprian Deac (40 de ani) a bifat ultimul meci al carierei, fiind premiat de forurile naționale înainte de fluierul de start.

Deac și-a anunțat retragerea în urmă cu câteva zile, prin intermediul unui videoclip postat de club, la capătul unei cariere în care a bifat 510 de partide pentru CFR Cluj, în toate competițiile.

CFR Cluj - FC Argeș. Ciprian Deac, ovaționat la ultimul meci oficial

Înaintea startului partidei, veteranul ardelenilor a primit premii din partea Federației Române de Fotbal și a Ligii Profesioniste de Fotbal, iar adversarii de astăzi i-au pregătit și ei un tricou, în semn de respect pentru întreaga sa carieră.

Fanii celor de la CFR l-au aplaudat și i-au scandat numele, iar apoi au avut și o surpriză pentru jucătorul clujean.

În minutul 10, partida a fost întreruptă, iar suporterii au afișat o scenografie spectaculoasă pentru Deac, cu mesajul:

„Cipri Deac, campion și legendă, Gruia îți mulțumește pentru toate / Spiritul tău să rămână pe iarbă, când ghetele în cui îți vor fi agățate”.

Tot la începutul partidei, Andrei Păun a fost și el premiat de președintele Iuliu Mureșan, cu un tricou cu numărul „300”, pentru aparițiile bifate la CFR Cluj.

Ulterior, Ciprian Deac a fost înlocuit de Andrei Cordea în minutul 83, părăsind terenul în lacrimi, îmbrățișat de colegi, dar și în uralele publicului.

