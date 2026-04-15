Cristi Chivu poate repeta la Inter ce a realizat Fabio Capello la AC Milan în urmă cu 34 de ani.

Ar fi al doilea antrenor cu o asemenea performanță în istoria campionatului italian.

Cum îi va răspunde clubul nerazzurro în cazul în care Chivu devine campion în Serie A.

Încă șase etape și Cristi Chivu are șanse mari să cucerească titlul cu Inter Milano în Serie A.

Teoretic, văzând și adversarii pe care urmează să-i înfrunte, e aproape imposibil să piardă un asemenea avantaj, 9 puncte față de Napoli și 12 înaintea lui Milan.

Cagliari (a), Torino (d), Parma (a), Lazio (d), Verona (a) și Bologna (d).

Capello, primul titlu la 46 de ani. Chivu, la 45?!

Dacă va fi campion la final, va repeta performanța unuia dintre cei mai mari tehnicieni italieni: Fabio Capello, căruia Chivu i-a fost jucător în primul an la AS Roma, 2003-2004.

În 1991-1992, la primul sezon complet ca antrenor, Capello a câștigat Serie A cu AC Milan, a amintit Corriere dello Sport. Avea 46 de ani.

Capello, purtat pe brațe de jucătorii lui Milan după trumful din 1992 în Serie A Foto: Imago

În 2025-2026, Chivu poate duce la capăt aceeași misiune la Inter. Are 45 de ani.

Amândoi aveau foarte puțină experiență pe banca unei echipe profesioniste.

Capello, care a crescut la juniorii lui Milan, pregătise squadra rossonera spre sfârșitul stagiunii 1986-1987.

Chivu (și el a făcut primii pași de antrenor la juniori, cu Inter) a antrenat la Parma în ultimele patru luni ale campionatului 2024-2025.

Avantajul lui Chivu față de Capello. Și îl poate depăși: se profilează eventul

Avantajul lui Cristi față de Capello e că nu a luat o pauză atât de lungă între debut și primul sezon complet, perioadă în care Fabio a fost potrivit CdS director al clubului sportiv Mediolanum, deținut tot de Silvio Berlusconi.

Și Chivu îl poate depăși pe uriașul său predecesor. Are șansa de a cuceri eventul Serie A - Cupa Italiei, ceea ce Capello nu a reușit.

Chivu, în lumina reflectoarelor Italiei, a doua sa țară Foto: Imago

Inter așteaptă returul semifinalei, acasă, în fața lui Como, după 0-0 în deplasare.

Dacă se califică, va juca ultimul act împotriva câștigătoarei duelului Atalanta - Lazio (2-2 la Roma).

Contract prelungit încă doi ani, salariu dublat la Inter

În cazul în care cucerește titlul, Chivu va fi premiat de conducerea lui Inter.

Președintele Giuseppe Marotta îi pregătește un nou contract, anunță Gazzetta dello Sport.

Actualul acord expiră în 2027. Se așteaptă prelungirea pe încă doi ani, până în 2029, și un salariu dublat.

5 milioane de euro ar putea fi salariul anual al lui Chivu la Inter Milano începând din această vară

