Cristi Chivu ar putea deveni matematic campion cu Inter Milano chiar etapa viitoare. E lider detașat și e aproape imposibil să mai scape titlul

Dar nu totul e roz în Italia pentru antrenorul român. Presiune uriașă, jocuri de culise, nedreptate. Toate descrise mai jos, într-o corespondență specială.

*Autorul acestui articol este Dominique Antognoni, ziarist român stabilit de peste 30 de ani în Italia, la Milano, unde a scris constant despre Serie A.

Vineri seară, San Siro, Milano. Inter - Cagliari. Minutul 88 și 44 de secunde. Pentru prima oară în acest sezon, publicul începe să cânte „Vinceeereeemooo, vinceereeemooo, vinceeereeemooo il tricooolooor”. Adică „Vom câștiga titlul”.

Vi se poate părea ceva banal având în vedere situația în clasament (Napoli încă nu jucase, avea să piardă în ziua următoare), dar nu și pentru poporul nerazzurro.

Fanii lui Inter? Rar vezi atâta pesimism

În primul rând pentru că fanii Interului sunt de un pesimism cosmic. Rar vezi așa ceva! În absolut toate meciurile unde Inter conduce cu două goluri diferență, publicul este convins că se va termina la egalitate.

E destul un corner al adversarilor pentru a-ți da seama de starea de spirit a celor de pe San Siro: e ca și cum ar spune „acum luăm un gol și în ultimul minut mai luăm unul”. Vineri seara era 2-0 în Inter - Cagliari, dar ne aflam în minutul 89. Se putea „risca”.

În ultima perioadă s-au trăit doar două episoade în care fanii au fost extrem de pozitivi:

Prima dată, pe 27 octombrie 2024, în meciul cu Juventus. La 4-2, publicul urla, voia sânge împotriva marelui dușman, Inter ataca cu o furie nemaivăzută pentru a înscrie al cincilea gol și s-a terminat 4-4.

A doua oară, în mai 2025, în finala cu PSG din Champions League. O știm cu toții, s-a încheiat 0-5.

Așa că mai bine să fie pesimiști. Optimismul e o raritate la Inter, dar încercați să vă puneți în situația fanilor după finalul sezonului trecut: erai campion în minutul 89 al penultimei etape, dar Bisseck a comis un henț prostesc în careu cu Lazio (gol Pedro) și apoi Arnautovic a ratat de la un metru. S-a terminat 2-2.

Multe greșeli de arbitraj împotriva lui Inter

Acum, în ultimele meciuri din primăvara lui 2026, începând cu derby-ul pierdut 0-1 în fața Milanului (pe 8 martie), erorile de arbitraj împotriva Interului au fost atât de dese și de evidente încât toți erau convinși că se va pierde campionatul.

Henț clar al lui Ricci, identic cu cel dat lui Lazio anul trecut în penultima etapă. Un gol anulat pentru motive inexistente. Cu Atalanta, la 1-0, decizii nemaivăzute în fotbal: fault asupra lui Dumfries, penalty neacordat lui Frattesi. Nicio vorbă de la VAR!

Săptămâna trecută, la Como, un 11 inventat (și transformat) la 4-2, în minutul 89. Nico Paz l-a lovit pe Bony, dar arbitrul Massa a dat invers, adică penalty! Ce s-ar fi întâmplat dacă șutul lui Moreno, în minutul 91:33, nu s-ar fi lipit de bară? Ce s-ar fi întâmplat dacă Napoli ar fi câștigat la Parma?

Publicul a început să cânte „vinceremo il tricolor” pentru că putea, în sfârșit, să viseze fără nicio frică. Ok, pesimismul e cronic, dar la 2-0 în minutul 89 puteai să faci o excepție (se va termina 3-0).

Între timp mai fusese și cazul Bastoni. După simularea din partida cu Juventus (care a dus la eliminarea lui Kalulu în minutul 42, scorul era 1-1), fundașul a trăit un adevărat coșmar, continuat și în națională, unde a luat cartonaș roșu împotriva Bosniei, în play-off. Devenise inamicul numărul unu al țării.

Presa din Italia e împotriva lui Cristi Chivu. Exemple

Presa, și ea, este net împotriva echipei lui Chivu și împotriva lui Cristi Chivu însuși, deși totul e bine deghizat.

Peste tot se citea și se auzea că „Strategul Conte știe cum să câștige titlul”. Inter avea 7 puncte avantaj, dar senzația era că pe primul loc se afla Napoli!

După Derby della Madonnina, cu Milan la 7 puncte în spatele lui Inter, toată lumea vorbea despre „Allegri magicianul”. Chivu și Inter erau primii, dar magicianul era Allegri. O fi.

Ți se părea că trăiești într-o lume paralelă. Și toate la un loc creează un climat de pericol continuu, de asediu și de nedumerire. Conte este un strateg dar era la 7 puncte în spate (acum 12), Allegri - un învingător și era și el la 7. Unicul prost părea Chivu!

Chivu, mai presat decât toți „corifeii” din Serie A

Conte repeta că obiectivul major este să se califice în Champions League și că trebuie apreciată clasarea actuală, uitând că Napoli pornea la drum în calitate de mare favorită, mai ales după ce a cheltuit cu nemiluita în timpul verii (181 de milioane în total!).

Allegri spune și el de la începutul sezonului că unicul obiectiv al lui AC Milan este calificarea în cea mai importantă competiție continentală. Incredibil, dar adevărat: după 0-3 pe teren propriu cu Udinese, cei de la Sky au povestit zile în șir despre capacitățile de mare strateg ale lui Allegri. Asculți și nu îți vine să crezi!

Ghiciți cine era și este unicul obligat să câștige campionatul? Evident, Chivu! Cel cu doar 13 prezențe ca antrenor în Serie A la începutul sezonului (acum are 46). Nu Conte, care are 241. Nu Allegri, care are 539. Nu Spalletti, 578. Nu, numai Chivu este obligat să câștige!

Toți contra lui Inter

În fiecare duminică seara, pe Canale 5 este o emisiune care se numește „Pressing”. Săptămână de săptămână, aceeași schemă: toți contra lui Inter. Este prezent un singur jurnalist pro-nerazzurri, Fabrizio Biasin, între altele foarte apreciat de Cristian.

Nu e de mirare faptul că antrenorul român este mereu tensionat, chiar și astăzi, cu 12 puncte avantaj.

Este evident că simte o răspundere imensă încă din prima zi. A încercat să se izoleze de la început, să nu citească nimic. Astă-vară, toți erau dispuși să parieze că până la Crăciun va fi dat afară de la Inter.

Ne doream și ne puteam imagina că pe parcurs se va mai relaxa. Nicidecum, ba dimpotrivă! Tot ceea ce se întâmplă îi creează o preocupare continuă, îl macină cumplit. Să ne închipuim ce s-ar fi întâmplat dacă Napoli și Milan ar fi recuperat puncte, având în vedere și modul în care se arbitra.

Până și astăzi, când mai are nevoie de doar 4 puncte în 5 meciuri, este teribil de greu să îl vezi relaxat pe Chivu. În ultimele luni a dat multe zile libere jucătorilor, dar el continua să se ducă la baza de pregătire de la Appiano Gentile.

Zâmbește, Cristi! Fii mândru de această realizare uriașă!

Apropiații lui Chivu încearcă să îl convingă să își facă cadou cel puțin câteva ore de relaxare. Să își dea seama că realizează ceva absolut unic și extraordinar.

Să trăiască momentul, pentru că în viață doar o singură dată se întâmplă să câștigi primul titlu de campion. El răspunde mereu cu aceeași frază: „Este foarte greu, sunt foarte multe de făcut, mai e până să mă pot relaxa”.

Cristi, ne dăm seama. Înțelegem. Dar ar fi păcat să nu guști din plin tot ceea ce se întâmplă în jurul tău. Până și publicul, mereu pesimist, a înțeles că marele moment se apropie. A început countdown-ul, îl auzi, Cristi?

Probabil că titlul se va câștiga matematic peste două săptămâni, pe teren propriu, împotriva Parmei.

Toți așteptăm momentul în care întregul San Siro, îndrăgostit de Cristi Chivu, îi va urla numele, iar jucătorii îl vor „arunca” în aer. Sperând că în sfârșit va începe să conștientizeze ceea ce a reușit să facă.

Zâmbește, Cristi, așa cum zâmbesc deja toți suporterii Interului! Care îți mulțumesc și te apreciază cum nici nu îți poți imagina. I-ai făcut fericiți, după un an absolut groaznic și dezamăgitor.

Fii mândru de tine, Cristi Chivu, așa cum fanii sunt mândri de antrenorul lor. De românul Cristi Chivu.

VIDEO. Rezumatul meciului Inter - Cagliari 3-0

